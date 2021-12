Coppa Italia, Spezia – Lecce: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Spezia – Lecce del 16 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il secondo turno della Coppa Italia 2021/2022

LA SPEZIA – Giovedì 16 dicembre, alle ore 18, allo Stadio “Alberto Picco”, andrà in scena Spezia – Lecce, gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Gli Aquilotti vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Roma e in classifica sono diciassettesimi sono 12 punti, frutto di tre vittorie, tre pareggi e undici sconfitte e con 17 gol fatti e 38 subiti. Dall’altra parte troviamo i salentini, reduci dalla sconfitta di misura rimediata sul campo del Pisa e terzi, a pari merito con Benevento e Monza, nella classifica del torneo cadetto a quota 31 con un cammino di otto partite vinte, sette pareggiate e due perse e con 29 reti realizzate e 15 incassate. Lo Spezia é arrivato a questa fase della Coppa Italia dopo aver battuto per 3-1 il Pordenone; il Lecce dopo aver avuto la meglio, con lo stesso risultato, contro il Parma. Previsti supplementari e rigori in caso di parità. Chi passerà il turno affronterà agli ottavi di Finale la Roma di Josè Mourinho il prossimo 19 gennaio. Sono otto i precedenti tra Spezia e Lecce giocati in terra ligure tra le due compagini, con il bilancio di tre vittorie per i padroni, tre pareggi e due affermazioni degli ospiti. L’ultimo incrocio risale al torneo di Serie B 2018-19 quando finì 1-1 con i gol di Ricci su rigore per lo Spezia e di Scavone per il Lecce.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Valerio Marini della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Avalos e Cavallina; quarto uomo ufficiale Marchetti. Al VAR Banti, assistente AVAR Peretti.

Biglietti

La vendita libera dei biglietti per assistere al match (per tutti i settori, compreso il settore ospiti) é disponibile fino alle ore 19:00 di mercoledì 15 dicembre presso i punti vendita Vivaticket e online. La vendita dei tagliandi in Curva Piscina sarà disponibile unicamente per i residenti nelle province della Spezia e Massa-Carrara. Di seguito le tariffe dei tagliandi: Curva Ferrovia e Curva Piscina Intero (prezzo unico) 5 euro; Gradinata Intero (prezzo unico) 15 euro; Tribuna Settori Centrali (A2 e B2) prezzo unico 30 euro e Settori Laterali (A1 e B1) prezzo unico 30 euro; Settore Ospiti Intero (prezzo unico): 15 euro.

La presentazione del match

QUI SPEZIA – Thiago Motta dovrà ancora rinunciare a Sena, per il quale si prospetta un rientro addirittura nel 2022. Dovrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 3-5-2 con Provedel in porta e difesa composta da Amian, Erlic e Nikolau. In cabina di regia Sher con Agudelo e Maggiore; sulle corsie Gyasi e Reca. Davanti Verde e il rientrante Nzola.

QUI LECCE – Indisponibile Coda Baroni dovrà valutare le condizioni di Strefezza e Di Mariano e, in vista della sfida, dopo quattro giorni, in campionato contro il Vicenza, potrebbe attuare un ampio turnover. Probabile modulo 4-3-3 con Bleve in porta e difesa composta dalla coppia centrale Meccariello-Bjarnason e da Calabresi e Gallo sulle fasce al posto di Gendrey e Barreca. A centrocampo Blin. Helgason e Bjorkengren, mentre in attacco Rodriguez, Olivieri e Listkowski.

Le probabili formazioni di Spezia – Lecce

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Sher, Maggiore, Reca; Verde, Nzola. Allenatore: Thiago Motta.

LECCE (4-3-3): Bleve; Calabresi, Meccariello, Bjarnason, Gallo; Blin. Helgason, Bjorkengren; Rodriguez, Olivieri, Listkowski. Allenatore: Baroni.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Spezia – Lecce, valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play.