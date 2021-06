Euro 2020, Svezia – Slovacchia: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Svezia – Slovacchia del 18 giugno 2021: incontro valevole per la 2° giornata del girone B di Euro 2020

SAN PIETROBURGO – Tutto pronto per l’inizio di Svezia – Slovacchia, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo B di Euro 2020. Si comincerà alle ore 14 con la comunicazione delle

Andersson dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Lustig e Augustinsson sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Lindelof e Danielson. A centrocampo Olsson ed Ekdal in cabina di regia con Larsson e Forsberg sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Isak e Berg. Tarkovic dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Dubravka in porta, pacchetto arretrato formato da Pekarik e Hubocan sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Satka e Skriniar. A centrocampo Kucka e Hromoda in cabina di regia mentre davanti spazio ad Haraslin, Hamsik e Mak alle spalle di Duda.

Le probabili formazioni di Svezia – Slovacchia

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Berg. Allenatore: Andersson

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. Allenatore: Tarkovic