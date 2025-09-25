Union Brescia-Novara: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Brescia-Novara di Giovedì 25 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C – Girone A

BRESCIA – Giovedì 25 settembre 2025 , andrà in scena Brescia – Novara , match valido per la giornata 6 del campionato Serie C – Girone A . Calcio di inizio previsto per le ore 20:45 . L’incontro si svolgerà allo Stadio Mario Rigamonti e sarà diretto dal direttore di gara Marco Di Loreto di Terni . Sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Roncari di Vicenza e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto; quarto ufficiale Maksym Frasynyak di Gallerate, operatore FVS Mattia Morotti di Bergamo .

Il Brescia é dato per favorita con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.52 mentre il pareggio è dato a 3.75 e la sconfitta a 5.75 . Negli ultimi cinque match ha conseguito 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta realizzando 13 gol e subendone 3 . Dopo la falsa partenza con l’Arzignano in casa la squadra ha macinato ben 4 successi consecutivi con Pro Vercelli e Giana Erminio in casa, Trento e Renate in trasferta . Parlando dell’avversario Diana ha sottolineato come si aspetta un avversario che ha voglia di riscatto dopo aver perso un derby . Gara difficile e non scontata .

Il Novara ha conseguito invece 0 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta realizzando 3 reti e subendone 4 . Non ancora riesce a vincere in questa stagione dove dopo un filotto di 4 pareggi consecutivi nell’ultimo turno ha lasciato l’intera posta in casa contro la Pro Vercelli . “La squadra è dispiaciuta, la sconfitta nel derby brucia, ma vuole voltare pagina velocemente. Le scorie portano negatività e noi non ne abbiamo bisogno. Purtroppo siamo sempre in continua emergenza in questo periodo, c’è da stringere i denti, soffrire e sacrificarsi. Quando saremo al completo sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni” ha riferito il tecnico Zanchetta nel pre partita .

I convocati del Novara

Portieri: Boseggia, Raffaelli, Rossetti

Difensori: Agyemang, Bertoncini, Citi, D’Alessio, Dell’Erba, Khalioti, Lorenzini, Valdesi

Centrocampisti: Arbosello, Basso, Collodel, Cortese, Ledonne, Malaspina, Ranieri

Attaccanti: Da Graca, Donadio, Foti, Lanini, Morosini

Presentazione della partita

QUI BRESCIA – Il tecnico Aimo Diana conferma il 3-5-2, puntando su una struttura compatta e dinamica. In porta ci sarà Gori, protetto dal terzetto difensivo composto da Silvestri, Pasini e Rizzo. Sulle corsie laterali spazio a Cisco e De Maria, con compiti di spinta e copertura. In mezzo al campo agiscono Balestrero, Zennaro e Di Molfetta: un mix di interdizione, regia e inserimenti. In attacco, fiducia alla coppia Maistrello–Vido, chiamata a dare profondità e finalizzazione alla manovra.

QUI NOVARA – La formazione piemontese si presenta con un 4-4-2 classico, affidando la porta a Boseggia e la linea difensiva a Valdesi, D’Alessio, Bertoncini e Lorenzini. A centrocampo agiscono Basso e Agyemang sulle fasce, con Malaspina e Collodel in zona centrale per garantire equilibrio e costruzione. In avanti, Donadio e Da Graca formano una coppia offensiva mobile e tecnica, pronta a sfruttare le transizioni e gli spazi concessi dalla difesa avversaria.

Probabili formazioni

UNINO BRESCIA (3-5-2): Gori; Silvestri, Pasini, Rizzo; Cisco, Balestrero, Zennaro, Di Molfetta, De Maria; Maistrello, Vido. Allenatore: Diana.

NOVARA (4-4-2): Boseggia; Valdesi, D’Alessio, Bertoncini, Lorenzini; Basso, Malaspina, Collodel, Agyemang; Donadio, Da Graca. Allenatore: Zanchetta.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Brescia – Novara , valida per la giornata 6 del campionato Serie C – Girone A , sarà visibile in diretta tv su NOW TV , SKY Go Italia, Sky Sport 257, Sky Sport Max .I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali di questa partita scelte dai due allenatori.