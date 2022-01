Venezia – Empoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Venezia – Empoli del 16 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022

VENEZIA – Domenica 16 gennaio, alle ore 15, allo Stadio “Alberto Penzo”, andrà in scena Venezia – Empoli, gara valida per la ventiduesima giornata, la terza del girone di ritorno, del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I lagunari vengono vengono dall’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell’Atalanta: 2-0 con gol di Maehle e Muriel. In campionato sono reduci da un’altra sconfitta, quella casalinga per 0-3 contro il Milan, e sono diciassettesimi a quota 17 punti, con un cammino di quattro partite vinte, otto pareggiate e sette perse; 28 reti segnate e 34 subite. Voglia di riscatto anche per i toscani, che domenica scorsa hanno perso per 1-5 in casa contro il Sassuolo; ora sono decimi, a pari merito proprio con i neroverdi, a quota 28 punti, con un cammino di otto partite vinte, quattro pareggiate e sette perse; 34 reti segnate e 42 subite. Sono trentatré i precedenti tra le due compagini, con un bilancio di quindici successi veneti, nove pareggi e nove affermazioni azzurre. Parlando delle gare giocate a Venezia sarà l’incontro numero diciassette, con un bilancio di undici vittorie per i padroni di casa, due pareggi e tre vittorie azzurre. Nella gara di andata il Venezia si é imposto con il risultato di 1-2.

Cronaca e tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: VENEZIA - EMPOLI Domenica 16 gennaio alle ore 14.00 le formazioni ufficiali, dalle 15.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo di Bari e Giuseppe Perrotti di Campobasso; Daniele Minelli di Varese il IV uomo. Al VAR Daniele Doveri di Roma 1, Giorgio Peretti di Verona l’Avar. Il fischietto friulano ha diretto diciotto volte gli azzurri, con cinque vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte; tre i precedenti col Venezia, con due vittorie e una sconfitta.

La presentazione del match

QUI VENEZIA – Zanetti dovrebbe adottare il tradizionale modulo 4-3-3, con Romero in porta e Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Haps in posizione arretrata. A centrocampo Cuisance, Ampadu e Busio. Tridente offensivo formato da Aramu, Okereke e Johnssen.

Le probabili formazioni di Venezia – Empoli

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Fiamozzi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Venezia – Empoli, valido per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.