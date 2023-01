Hellas Verona – Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Cremonese di Lunedì 9 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 17° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 18.30

VERONA – Lunedì 9 gennaio 2023, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi”, andrà in scena Hellas Verona – Cremonese, posticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023: calcio di inizio alle ore 18.30.

Scontro diretto per la salvezza. Gli scaligeri, dopo dieci sconfitte consecutive, hanno iniziato il nuovo anno pareggiando per 1-1 sul campo del Torino; sono ultimi, in solitaria e a -4 dalla quartultima, con 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e dodici partite perse, tredici reti realizzate e trenta incassate. Poco meglio i grigiorossi che dopo la sconfitta casalinga di misura contro la Cremonese, ripartono dalla penultima posizione, occupata con 7 punti grazie a un percorso di sette partite pareggiate e nove perse, undici reti realizzate e venticinque incassate. L’ultimo confronto risale alla stagione 1991/92 quando, a Cremona, i padroni si casa si erano imposti col risultato di 3-0; la gara di andata, invece, era finita 2-2.

Cronaca della partita con commento e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: HELLAS VERONA - CREMONESE Lunedì 9 gennaio dalle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

La conferenza stampa di Zaffaroni

“Credo che la partita vada caricata nel modo giusto, perché l’eccessiva tensione potrebbe provocare solo l’effetto contrario. Senza dubbio è una partita importante per noi: siamo consci dell’importanza di questa gara, ma come lo siamo anche di tutte le prossime ventidue che dobbiamo ancora disputare. Sarà un match da vivere con la giusta tensione e il giusto atteggiamento: dovremo dare tutto dal primo fino all’ultimo minuto senza mai risparmiarci, mantenendo grande attenzione, concentrazione ed equilibrio. Le partite sono fatte di tanti momenti diversi, dovremo essere bravi a saperli leggere e ad avere la capacità di saper colpire nel momento giusto. Valuterò se confermare l’undici titolare visto a Torino dopo l’ultimo allenamento: abbiamo giocato pochi giorni fa, perciò scenderà in campo chi sarà più pronto. Penso che mercoledì la squadra abbia dato un segnale, che però deve essere continuativo nel tempo. Lunedì vorrò rivedere lo spirito che c’è stato nella gara contro il Torino, atteggiamento che deve aumentare sempre di più di partita in partita, ma così come devono aumentare la qualità e la condizione, due elementi fondamentali per fare bene”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi della sezione di Roma 2 e Gamal Mokhtar di Lecco; quarto ufficiale Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al Var Aleandro di Paolo di Avezzano, assistito da Eugenio Abbattista di Molfetta.

Presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Out Faraoni e Lasagna. Zaffaroni, subentrato a Bocchetti nella sosta peri i Mondiali che si sono svolti in Qatar, dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Montipò in porta e con una linea difensiva a tre formata da Dawidowicz, Hien e Ceccherini. In mezzo al campo Tameze e Sulemana mentre sulle corsie esterne agiranno Depaoli e Doig. Davanti Djuric, a segno a Torino, supportato da Kallon e Lazovic.

QUI CREMONESE – Assenti lo squaificato Meité e l’indisponibile Chirches; in dubbio Ascacibar. Alvini dovrebbe rispondere col modulo 4-3-2-1, collaudato nell’ultimo periodo, con Carnesecchi tra i pali e davanti a lui una difesa a quattro composta al centro da Bianchetti e Ferrari e sulle fasce da Sernicola e Valeri. In mezzo al campo Pickel, Castagnetti e Milanese. Unica punta Dessers, supportato da Okereke e Buonaiuto.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Cremonese

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. Allenatore: Zaffaroni.

CREMONESE (4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Ferrari, Valeri; Pickel, Castagnetti, Milanese; Buonaiuto, Okereke; Dessers. Allenatore: Alvini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.