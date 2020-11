Bologna – Crotone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bologna – Crotone del 29 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la nona giornata del campionato di Serie A

BOLOGNA – Domenica 29 Novembre alle ore 15.00 si giocherà Bologna – Crotone, incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Match interessante tra due squadre che stanno vivendo momenti differenti. Da una parte i padroni di casa del Bologna in campionato, arrivano dalla bella vittoria esterna con la Sampdoria. In Coppa Italia invece, si sono dovuti fermare ai supplementari contro lo Spezia ai sedicesimi. Il Crotone invece, non ancora è riuscita a conquistare una vittoria in campionato. I ragazzi di Stroppa occupano l’ultimo posto in classifica con soli 2 punti e arrivano dalla sconfitta contro la Lazio per 2-0. Il match verrà arbitrato dal signor Serra di Torino.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 29 Novembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – Mihajlovic dopo la sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia dovrebbe tornare a puntare sui titolari. Per il Bologna probabile 4-2-3-1 con Orsolini, Soriano e Barrow.

QUI CROTONE – Stroppa dovrebbe rispondere con il solito 3-5-2. A centrocampo il trio Benali, Cigarini e Vulic come contro la Lazio, mentre in attacco la coppia Messias, Simy.

Le probabili formazioni di Bologna-Crotone

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Rispoli, Benali, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

STADIO: Stadio Renato Dall’Ara

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bologna – Crotone, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Chi preferisse potrà seguire la gara Bologna-Crotone anche in diretta streaming mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet, in questo caso scaricando l’apposita app per sistemi Android e iOS. La sfida può inoltre essere vista in streaming su Now Tv: occorrerà acquistare uno dei pacchetti dedicati dal servizio live e on demand di Sky.