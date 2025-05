Bologna-Genoa: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bologna-Genoa di Sabato 24 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BOLOGNA – Sabato 24 maggio, alle ore 18.30, allo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, andrà in scena Bologna-Genoa, gara valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Indice

Sfida senza obblighi di classifica per entrambe le parti e, proprio, per questa anticipata al sabato, I felsinei si presentano all’appuntamento galvanizzati dalla storica conquista della Coppa Italia, che consentirà loro di partecipare alla prossima edizione di Europa League. Dopo due stop consecutivi (contro il Milan e contro la Fiorentina), sono ottavi a quota 62. Il loro percorso racconta di sedici partite vinte, quattordici pareggiate e setteperse, cinquantaquasei reti realizzate e quarantaquattro incassate. Gli uomini di Vieira sono matematicamente salvi da qualche settimana. Arrivano dal 2-3 contro l’Atalanta e sono tredicesimi con 40 punti, frutto di dieci vittorie, quattordici pareggi e tredici sconfitte, trentasette gol fatti e quarantacinque subiti. Nelle ultime cinque sfide il Bologna ha collezionato cinque punti, il Genoa solo uno.

Sono novantasette i precedenti tra le due compagini con trentaquattro successi del Genoa, venticinque pareggi e trentasei affermazioni del Bologna. All’andata, lo scorso 18 ottobre, finì 2-2.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BOLOGNA-GENOA]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Monaldi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti da Luca Mondin e Marco Belsanti in rappresentanza dell’A.I.A. di Treviso e dell’A.I.A. di Bari. L’incarico di quarto ufficiale è stato conferito all’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli. Come video ufficiali sono stati designati l’arbitro Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce, insieme all’arbitro Vmo Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Assenti per infortunio Erlic. Odgaard e Pedrola; per squalifica Miranda. Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Beukema e Lucumì e sulle fasce da Calabria e Lykogiannis. In mediana Freu. Tra le linee Odgaard, di supporto all’unica punta Dallinga; ai lati Orsolini e Dominguez.

COME ARRIVA IL GENOA – Indisponibili Ahanor, Balotelli, Cornet, Cuenca, Malinovskyi, Matturro, Miretti e Vasquez. Vieira dovrebbe rispondere con il modulo speculare con Leali tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Bani e De Winter e sulle fasce da Sabelli e Martin. In mediana Frendrup e Masini. Tra le linee Messias, di supporto all’unica punta Pinamonti; ai lati Norton-Cuffy e Vitinha.

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Bani, De Winter, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Messias, Vitinha; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: