Cagliari – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

CAGLIARI – Sabato 6 novembre, alle ore 20.45, all’Unipol Domus, andrà in scena Cagliari – Atalanta, anticipo serale della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I padroni di casa, nel turno precedente, hanno perso per 2-0 sul campo del Napoli e sono ultimi in classifica con 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte; 12 gol fatti e 24 subiti. Gli orobici sono, invece, quarti, a pari merito con la Roma, a quota 19 punti con un percorso di 5 partite vinte, 4 pareggiate e 2 perse con 20 reti realizzate e 14 incassate: sono reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro la Lazio, ottenuto nei minuti di recupero grazie al gol di Zapata. In settimana, in Champions League, hanno pareggiato al Gewiss Stadium per 2-2 contro il Manchester United: in vantaggio due volte con reti di Pasalic e Zapata, si sono fatti rimontare altrettante volte da Cristiano Ronaldo; sono terzi nella classifica del raggruppamento con 5 punti, a due lunghezze dalla coppia formata da Manchester United e Villarreal e con una qualificazione tutta da conquistare. Sono 27 i precedenti, in Sardegna, tra le due compagini, con il bilancio di 14 successi dei rossoblù, 7 pareggi e 9 affermazioni dei nerazzurri. La vittorie del Cagliari manca dal 20 maggio 2018, quando il Cagliari di Diego Lopez si impose grazie al gol di Ceppitelli. Nell’ultimo incrocio, il 14 febbraio, la squadra allenata da Gasperini espugnò la ex Sardegna Arena con un gol siglato da Muriel.

Sarà Marco Piccini della sezione di Forlì a dirigere il match in programma coadiuvato dagli assistenti Rossi e Mastrodonato; quarto ufficiale sarà Santoro. Al Var Chiffi, Avar Lo Cicero. Se il fischietto romagnolo é ostico al Cagliari ( su sette gare arbitrate, cinque sconfitte, un pareggio e una vittoria) é invece l’amuleto dell’Atalanta (4 precedenti con altrettante vittorie).

QUI CAGLIARI – Out Keita, che é stato operato di tonsille. Mazzarri dovrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-4-2 con Cragno in porta e difesa composta al centro da Godin e Carboni e sulle fasce da Zappa e Lykogiannis. In cabina di regia Strootman e Marin; sulle fasce Nandez e Deiola. Davanti Pavoletti e Joao Pedro.

QUI ATALANTA – Contro l’Atalanta Gasperini dovrà rinunciare agli infortunati Hateboer, Pessina e Gosens. Probabile modulo 3-4-1-2 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Lovato, Palomino e Demiral. In mezzo al campo De Roon e Freuler; sulle corsie Zappacosta e Maehle. Malinovskyi sulla trequarti di supporto alla coppia di attacco formata da Ilicic e Zapata.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Deiola; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Walter Mazzarri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Lovato, Palomino, Demiral; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Ilicic; Zapata Allenatore: Gian Piero Gasperini

