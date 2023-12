Nella guida tv del 10 dicembre 2023 le gare della quattordicesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Frosinone – Torino e i posticipi di Serie B anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 10 dicembre 2023 ci sono le gare valide per la quindicesima giornata di Serie A. Si comincia alle 12.30 con Frosinone – Torino. I ciociari, dopo aver perso per 3-1 a San Siro contro il Milan, sono dodicesimi con 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, venti gol fatti e ventiquattro subiti. I granata, dopo il netto successo per 3-0 contro l’Atalanta nello scorso Monday Night, sono decimi a quota 19. Il loro percorso racconta di cinque partite vinte, quattro pareggiate e cinque perse, tredici reti realizzate e sedici incassate.

Alle 15 si gioca Monza – Genoa. I biancorossi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juventus. La squadra di Palladino é undicesima a quota 18, con un percorso di quattro partite vinte, sei pareggiate e quattro perse, quindici reti realizzate e quattordici incassate. I rossoblù non sono andati oltre l’1-1 contro l’Empoli. Sono noni con 20 punti, frutto di sei vittorie, due pareggi e sei sconfitte, quindici gol fatti e altrettanti subiti.

Alle 18 in campo Salernitana e Bologna. I campani, dopo il 3-0 rimediato sul campo della Fiorentina, sono ultimi a quota 8, con un percorso di una partita vinta, cinque pareggiate e otto perse, dieci reti realizzate e ventotto incassate. I felsinei, dopo l’1-1 contro il Lecce, sono settimi con 22 punti, frutto di cinque vittorie vinte, sei pareggi e due sconfitte, sedici gol fatti e undici subiti.

In serata Roma – Fiorentina. I giallorossi, dopo il successo esterno per 1-2 contro il Sassuolo, sono quarti a quota 24, con un percorso di sette partite vinte, tre pareggiate e quattro perse, ventisette reti realizzate e sedici incassate. I viola, che in settimana si sono qualificati per i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Parma, dopo essere tornati al successo contro la Salernitana (3-0), sono sesti. I loro 23 punti sono frutto di sette vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, ventitré gol fatti e diciassette subiti

Per la sedicesimagiornata di Serie B si giocano i posticipi Brescia – Sampdoria, Lecco – Bari e Sudtirol – Como

Calcio in tv oggi 10 dicembre 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

02.00

River Plate-Rosario Central (Campionato argentino) – SOLOCALCIO, MOLA e ONEFOOTBALL

11.00

Sassuolo-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Bologna-Lazio (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.30

Frosinone-Torino (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Roma-Milan (Serie A femminile) – DAZN

13.00

Nizza-Reims (Ligue 1) – SKY SPORT MAX

Lecce-Empoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Arsenal-Chelsea (Women’s Super League) – DAZN

14.00

Atletico Madrid-Almeria (Liga) – DAZN

Torres-Arezzo (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Lucchese-Fermana (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Rimini-Carrarese (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Sestri Levante-Ancona (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Eintracht Francoforte-Hoffenheim (Bundesliga femminile) – DAZN

14.30

Sampdoria-Fiorentina (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

15.00

Monza-Genoa (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Luton-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT UNO

Torino-Cagliari (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Napoli-Como (Serie A femminile) – DAZN

15.30

Stoccarda-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.15

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Parma-Palermo (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Reggiana-Brescia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Como-Modena (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Granada-Athletic (Liga) – DAZN

Perugia-Vis Pesaro (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Sorrento-Brindisi (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

16.30

Betis-Atletico Madrid (Liga femminile) – DAZN

17.30

Tottenham-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Colonia-Mainz (Bundesliga) – SKY SPORT MAX

18.00

Salernitana-Bologna (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Cadice-Osasuna (Liga) – DAZN

Benevento-Avellino (Serie C) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 251)

Foggia-Potenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

19.45

Tottenham-Manchester United (Women’s Super League) – DAZN

20.45

Roma-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Lorient-Marsiglia (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT CALCIO

21.00

Barcellona-Girona (Liga) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.