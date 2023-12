Elenco delle partite previste per oggi, domenica 10 dicembre 2023: in Premier League spicca Tottenham-Newcastle, in Bundesliga c’è Stoccarda-Leverkusen

Domenica 10 dicembre in primo piano la sfida tra Roma e Fiorentina delle 20:45. Diverse sono anche gli incontri da seguire dal resto d’Europa. In Premier League troveremo in particolare alle ore 15 la trasferta del Manchester City con il Loton Town e il big match tra Tottenham e Newcastle delle ore 17.30. In Ligue 1 francese spicca alle ore 13:00 la partita che abbia il programma ovvero Nizza-Reims mentre Bundesliga alle 15:30 la capolista Leverkusen va a giocare in casa dello Stoccarda.

In Serie A il programma si aprirà alle ore 14:30 con il lunch match tra Frosinone e Torino. Nelle squadre si trovano a metà classifica e arrivano da due differenti momenti. I laziali nell’ultimo turno hanno perso 3-1 con il Milan mentre i granata hanno brillantemente superato l’Atalanta tra le mura amiche. Si prospetta una gara molto interessante con due squadre che appaiono in buona condizioni fisica. Di Francesco con alcuni dubbi: da una parte in difesa tra Lirola e Garritano mentre in attacco tra Cheddira e Cuni. Non avrà a disposizione Reinier e dovrebbe lanciare la primo minuto Brescianini. Dall’altra parte Juric senza la squalificato Linetty dovrebbe riproporre a centrocampo Ricci mentre sulla fascia potrebbe essere Vojvoda ad essere preferito a Lazzaro. Non dovrebbero esserci cambiamenti in attacco con Vlasic a supporto di Sanabria e Zapata.

Il pomeriggio proseguirà con Monza-Genoa alle ore 15 ore. Due squadre che lottano per la salvezza ma al momento navigano in acque sicure. In brianzoli a secco di vittorie da tre turni nell’ultimo anno hanno perso in casa contro la Juventus mentre i grifoni vengono dal pareggio casalingo contro l’Empoli. Per Palladino torna Colombo in attacco mentre per i grifoni ci sono ancora alcuni dubbi da sciogliere come quello in difesa tra De Winter e Bani e a centrocampo Gilardino dovrà valutare le condizioni atletiche di Gudmundsson cui potrebbe essere preferito dal primo minuto che Messias.

Alle ore 18 si gioca Salernitana–Bologna con i campani che vogliono riscattare e pesante 3 a 0 subito a Firenze. Dall’altra parte c’è un Bologna lancitissom che tuttavia nell’ultimo turno si è mangiato le mani per non aver vinto la partita a Lecce restando comunque in ottava posizione con la possibilità di superare l’Atalanta e anche il Napoli che ha già giocato questo turno. Inzaghi dovrebbe rilanciare dal primo minuto Dia accompagnato da Candreva e Kastanos mentre in porta ancora assente Ochoa pertanto sarà ancora Costil a difendere i pali. Thiaog Motta ritrovata Zirkzee in attacco e vista l’assenza di Orsolini dovrebbe inserire Saelemaekers con Ndoye e Ferguson a supporto dell’attaccante. C’è ancora qualche dubbio da sciogliere come in difesa fra Beukeman e Calafiori mentre il centrocampo lottano per una maglia Fabbian e Freuler.

Alle ore 20:45 si gioca il big match tra Roma e Fiorentina. Le due squadre sembrano im un momento buono della stagione con il giallorossi che arrivano da due successi consecutivi e possono avvicinare il Milan in terza posizione mentre i viola possono approfittare del ko del Napoli per raggiungere la quinta posizione. Uno scontro diretto interessante in chiave Champions League perché le due squadre sono distaccati di appena un punto. Mourinho dovrebbe dar fiducia a Kristensen tra i migliori nell’ultimo turno; in dubbio la presenza di Pellegrini insediato da Bove, in avanti Dybala e Lukaku. Dall’altra parte Italiano ha ancora da sciogliere alcuni nodi con il Beltran favorito su Nzola. C’è da valutare anche come condizione di Gonzales con Ikoné che potrebbe essere il preferito. Più generale da capire anche la condizione atletica di alcuni giocatori visto che in settimana hanno giocato la partita di Coppa Italia col Parma terminata ai tempi supplementari.

Restiamo in Italia per ricordare che in Serie B si giocano tre posticipi tutti alle ore 16:15 tra questi spicca la partita tra Parma e Palermo. I ducali hanno la possibilità di tornare in fretta solidaria visita la sconfitta del Venezia. Dell’altra parte rosanero a secco di vittoria da 3 turni sperano di potersi avvicinare alla vetta portandosi anche a meno 6.

In Serie C si gioca insieme il girone B che nel girone C. Nel primo fari puntati sulla Torres per vedere se la squadra sarda riuscirà a tenere il passo del Cesena che ha già giocato il vinto in questa giornata. Mentre nel girone C spicca il big match tra Benevento e Avellino che alla luce dei pareggi delle prime quattro in classifica consentirebbe alla vincente di guadagnare due punti su tutte. Due incontri validi per la decima giornata nela Serie A femminile: alle ore 12:30 c’è Roma – Milan mentre alle ore 15:00 giocano Napoli e Como. Si gioca anche in Serie D e nel campionato Primavera 1 a partire dalle ore 11 con Bologna-Lazio e Sassuolo-Juventus.

Iniziamo la nostra carrellata sui principali campionati europei partendo dalla Ligue 1 francese dove abbiamo già detto come alle ore 13:00 Nizza e Reims aprono il programma che prevede ben sei partite. La squadra di casa viene dalla sconfitta in casa delle Nantes e si è fatta superare temporaneamente da Monaco. Dovrà cercare di vincere per non perdere terreno anche dalla capolista Paris Saint-Germain. Dall’altra parte gli ospiti si giocano una gara molto importante e in chiave Champions League visto che si trovano a una manciata di punti sia dal Lille che proprio dal Nizza.

In Bundesliga troviamo due incontri. Il principale è quello delle 15:30 tra Stoccarda e Bayer Leverkusen. La capolista affronta in trasferta la terza forza del campionato. Alla luce della sconfitta del Bayern Monaco pesante in casa del Francoforte c’è l’opportunità di una mini fuga, di portarsi a sei punti nel bavaresi. Dall’altra parte lo Stoccarda che ad oggi non ha mai pareggiato potrebbe dare il primo dispiacere stagionale agli avversari e portarsi in seconda posizione e a soltanto due lunghezze dalla vetta.

Giornata importante anche in Premier League dove alle ore 15 il Manchester City affronta il trasferta il Luton Town. Gara alla portata e che potrebbe avvicinare alla squadra di Guardiola dall’Arsenal che ha perso la sfida con l’Aston Villa di ieri. Ricordiamo che attualmente in vetta c’è una nuova squadra ovvero Liverpool con più 7 dal City che però deve ancora giocare questo turno. Alle 17:30 molto interessante anche la sfida tra Tottenham e Newcastle. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta ma gli Spurs si trovano in una situazione molto difficile visto che negli ultimi cinque incontri hanno preso soltanto un punto.

Nella Liga spagnola si giocano 4 incontri, il principale è quello tra Barcellona e Girona delle ore 21. Alla luce del pareggio del Real Madrid con il Betis il Girone poi riprendersi la guida della classifica ma occasione molto ghiotta anche per i blaugrana di rifarsi sotto e portarsi a soltanto due lunghezze dagli acerrimi nemici del Madrid.

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

PREMIER LEAGUE

15.00

Luton-Manchester City

17.30

Tottenham-Newcastle

LIGUE 1

13.00

BUNDESLIGA

15.30

Stoccarda-Leverkusen

SERIE B

16.15

SERIE C

14.00

Lucchese-Fermana

Rimini-Carrarese

Sestri Levante-Ancona

Torres-Arezzo

16.15

18.30

Benevento-Avellino

Foggia-Potenza

SERIE D

14.30

Certaldo-Ravenna

Chieti-Real Monterotondo

Cynthialbalonga-Cavese

Gallipoli-Altamura

Licata-Trapani

Reggio Calabria-Locri 1909

Siracusa-Vibonese

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Mamelodi (Rsa) – Pyramids (Egy) 14:00

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP

Abu Salim (Lby) – SOAR (Gui) 14:00

Rivers United (Nga) – Club Africain (Tun) 16:00

Academica (Ang) – Dreams (Gha) 17:00

Al Hilal Benghazi (Lby) – Supersport (Rsa) 17:00

Berkane (Mar) – Diables Noirs (Con) 20:00

Sekhukhune (Rsa) – Stade Malien (Mli) 20:00

USM Alger (Alg) – Future FC (Egy) 20:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Erzeni – Kukesi 13:30

Laci – Tirana 13:30

Vllaznia – Din. Tirana 17:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL – PLAY OFF

River Plate – Rosario 02:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

West Armenia – Alashkert 11:00

ASIA AFC CUP

Taiwan Steel (Tpe) – Chao Pak Kei (Mac) 06:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Adelaide United – Brisbane Roar 05:00

WS Wanderers – Melbourne Victory 07:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

BW Linz – Tirol 14:30

Hartberg – Wolfsberger 14:30

Sturm Graz – Altach 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

KV Mechelen – Club Brugge 13:30

Eupen – Genk 16:00

Anderlecht – St. Liege 18:30

Charleroi – Royale Union SG 19:15

BULGARIA PARVA LIGA

CSKA 1948 Sofia – Krumovgrad 11:30

Botev Plovdiv – Hebar 14:00

CSKA Sofia – Ludogorets 16:45

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA – PLAY OFFS

Junior – Ind. Medellin 22:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA – PLAY OFFS

Saprissa – Cartagines 03:00

CROAZIA HNL

Varazdin – Osijek 15:00

Rijeka – Slaven Belupo 17:10

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Brondby – Aarhus 15:30

Lyngby – Fredericia 18:00

ECUADOR LIGA PRO – PLAY OFF

Ind. del Valle – LDU Quito 22:30

FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Bergerac – Panazol 13:30

Bleriot Plage – Chambly 13:30

Hauts Lyonnais – Feurs 13:30

Villers Houlgate – Racing CFF 13:30

Chaponnay-Marennes – Le Puy-en-Velay 14:00

Fabregues – Cannes 14:00

Paimpol – Challans 14:00

Mulhouse – Valenciennes 15:00

Sannois – Furiani Agliani 15:00

FRANCIA LIGUE 1

Nizza – Reims 13:00

Clermont – Lilla 15:00

Metz – Brest 15:00

Strasburgo – Le Havre 15:00

Lione – Tolosa 17:05

Lorient – Marsiglia 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dusseldorf – Kiel 13:30

Elversberg – Norimberga 13:30

Rostock – Schalke 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Stoccarda – Leverkusen 15:30

Colonia – Magonza 17:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Eintracht Frankfurt D – Hoffenheim D 14:00

Duisburg D – Brema D 18:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Lime Hall Academy – Arnett Gardens 21:00

Treasure Beach – Montego Bay 21:00

Vere United – Humble Lions 21:00

Dunbeholden – Tivoli 21:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Panetolikos – AEK Posticipata

Panserraikos – Olympiakos Posticipata

Lamia – Volos Posticipata

Asteras T. – PAOK Posticipata

HONDURAS LIGA NACIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Olimpia – Genesis 23:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Everton – Chelsea 15:00

Fulham – West Ham 15:00

Luton – Manchester City 15:00

Tottenham – Newcastle 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Hapoel Jerusalem – H. Haifa 18:30

Sakhnin – M. Tel Aviv 19:00

M. Haifa – B. Jerusalem 19:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Bologna U19 – Lazio U19 11:00

Sassuolo U19 – Juventus U19 11:00

Lecce U19 – Empoli U19 13:00

Sampdoria U19 – Fiorentina U19 14:30

Torino U19 – Cagliari U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Udinese U19 – Südtirol U19 11:00

ITALIA SERIE A

Frosinone – Torino 12:30

Monza – Genoa 15:00

Salernitana – Bologna 18:00

Roma – Fiorentina 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Roma D – Milan D 12:30

Napoli D – Como D 15:00

ITALIA SERIE B

Como – Modena 16:15

Parma – Palermo 16:15

Reggiana – Brescia 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Lucchese – Fermana 14:00

Rimini – Carrarese 14:00

Sestri Levante – Ancona 14:00

Torres – Arezzo 14:00

Perugia – Vis Pesaro 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Sorrento – Brindisi 16:15

Benevento – Avellino 18:30

Foggia – Potenza 18:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Alba – PDHA 14:30

Albenga – Vogherese 14:30

Asti – Lavagnese 14:30

Borgosesia – Alcione Milano 14:30

Citta di Varese – Chisola 14:30

Ligorna – Pinerolo 14:30

Sanremese – Chieri 14:30

Ticino – Gozzano 14:30

Fezzanese – Derthona FbC 15:00

Vado – Bra 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Caravaggio 14:30

Brusaporto – Clivense 14:30

Caldiero Terme – Real Calepina 14:30

Club Milano – USD Casatese 14:30

Crema – Ciserano-Bergamo 14:30

Desenzano – Tritium 14:30

Legnano – Villa Valle 14:30

Piacenza – Castellanzese 14:30

Ponte San Pietro – Varesina 14:30

Pro Palazzolo – Folgore Caratese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Bolzano 14:30

Bassano – Cjarlins Muzane 14:30

Campodarsego – Portogruaro 14:30

Chions – Treviso 14:30

Dolomiti Bellunesi – Este 14:30

Luparense – Union Clodiense 14:30

Montebelluna – Breno 14:30

Montecchio Maggiore – Castegnato 14:30

Mori – Mestre 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Certaldo – Ravenna 14:30

Fanfulla – Sangiuliano City 14:30

Forlì – AC Carpi 14:30

Imolese – Victor San Marino 14:30

Pistoiese – Sant’Angelo 14:30

Prato – Lentigione 14:30

Sammaurese – Mezzolara 14:30

San Donnino – Corticella 14:30

SCD Progresso – Aglianese Calcio 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Figline – Trestina 14:30

Follonica Gavorrano – Mobilieri Ponsacco 14:30

Grosseto – San Donato 14:30

Orvietana – Montevarchi 14:30

Sangiovannese – Livorno 14:30

SC Cenaia – Poggibonsi 14:30

Seravezza Pozzi – Ghivizzano Borgo 14:30

Tau – Real Forte Querceta 14:30

Vivi Altotevere – Pianese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Sora 14:30

Avezzano – Tivoli Calcio 14:30

Chieti – Real Monterotondo 14:30

Fossombrone – Roma City 14:30

S. N. Notaresco – Campobasso 14:30

Sambenedettese – Atletico Ascoli 14:30

Termoli – Matese 14:30

United Riccione – L’Aquila 14:30

Vastogirardi – Vigor Senigallia 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Atletico Uri – Gladiator 14:00

San Marzano – Sarrabus Ogliastra 14:00

Anzio Calcio 1924 – Nuova Florida 14:30

Boreale – Budoni 14:30

Cassino – Flaminia 14:30

Cynthialbalonga – Cavese 14:30

Ischia – Trastevere Calcio 14:30

Latte Dolce – Nocerina 14:30

Romana – Ostia Mare 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Barletta – Martina Calcio 14:30

Bitonto – Gravina 14:30

Gallipoli – Altamura 14:30

Manfredonia – Fidelis Andria 14:30

Matera – Casarano 14:30

Paganese – Angri 14:30

Rotonda – A.C Nardò 14:30

Santa Maria Cilento – Citta di Fasano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Canicatti 14:30

Gioiese – USD Ragusa 14:30

Licata – Trapani 14:30

Portici 1906 – Castrovillari 14:30

Reggio Calabria – Locri 1909 14:30

San Luca – Akragas 14:30

Siracusa – Vibonese 14:30

Igea Virtus – Sancataldese 15:00

MALTA PREMIER LEAGUE

Marsaxlokk – Santa Lucia 11:00

Sirens – Naxxar 14:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Chabab Mohammedia – Mouloudia Oujda 16:00

Agadir – Wydad Posticipata

Safi – Youssoufia Berrechid 18:00

MESSICO LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS

Club America – Atl. San Luis 03:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Colombia – Venezuela 23:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA – VINCITORI

Diriangen – Sport Sebaco 1-0 01:00

NORVEGIA ELITESERIEN – SPAREGGIO

Vålerenga – Kristiansund 17:00

OLANDA EREDIVISIE

G.A. Eagles – Utrecht 12:15

Sittard – Waalwijk 14:30

Vitesse – Heracles 16:45

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estrela – Boavista 16:30

Arouca – Rio Ave 19:00

Estoril – Chaves 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Plzen – Ceske Budejovice 15:00

Teplice – Sigma Olomouc 15:00

Slavia Praga – Mlada Boleslav 18:00

ROMANIA LIGA 1

FC Hermannstadt – Univ. Craiova 13:00

Farul Constanta – Petrolul 16:00

CFR Cluj – FCSB 19:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

F. Voronezh – Din. Mosca 12:00

Sochi – Orenburg 14:30

Baltika – Kazan 17:45

Krasnodar – CSKA Mosca 17:45

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Libertas – Juvenes/Dogana 15:00

Murata – Tre Fiori 15:00

Faetano – Pennarossa 18:15

SCOZIA PREMIERSHIP

Kilmarnock – Celtic 13:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnik – Vozdovac 13:00

Javor – Cukaricki 15:00

IMT Novi Beograd – Novi Pazar 17:00

SPAGNA LALIGA

Atl. Madrid – Almeria 14:00

Granada – Ath. Bilbao 16:15

Cadice – Osasuna 18:30

Barcellona – Girona 21:00

SPAGNA LALIGA2

Elche – Cartagena 14:00

Racing Santander – R. Oviedo 16:15

Eibar – Andorra 18:30

Leganes – Eldense 18:30

Huesca – Ferrol 21:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Royal AM – Richards Bay 14:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano – Winterthur 14:15

Yverdon – Lausanne Ouchy 16:30

Zurigo – Luzern 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Istanbulspor – Alanyaspor 11:30

Basaksehir – Hatayspor 14:00

Kayserispor – Pendikspor 14:00

Gaziantep – Trabzonspor 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Vorskla – Rukh Lviv 12:00

Ch. Odessa – Kolos Kovalivka 14:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

Kisvarda – DVTK 13:00

Mezokovesd – MOL Fehervar 15:30

Paks – Ferencvaros 18:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Quang Nam – Hong Linh Ha Tinh 11:00

Khanh Hoa – Binh Duong 12:00

Hanoi FC – Song Lam Nghe An 13:15