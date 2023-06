Nella guida tv del 10 giugno 2023 la finale della Champions League sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e sui canali Sky

É il giorno della finale di Champions League, che vedrà in campo Manchester City e Inter. Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 10 giugno 2023. Il Manchester Cityaveva vinto il Gruppo G davanti Dortmund e Siviglia mentre agli ottavi di finale hanno eliminato l’RB Lipsia (1-1 all’andata e un sonoro 7-0 al ritorno) e ai quarti di finale il Bayern Monaco (3-0 all’andata e 1-1 al ritorno). In semifinale, contro il Real Madrid ha pareggiato 1-1 mentre al ritorno ha letteralmente travolto la squadra di Ancelotti (4-1) in una gara senza storia con doppietta di Benardo Silva nel primo tempo e autorete di Militao e gol di Alvarez nella ripresa. L‘Inter si era classificata seconda nel Gruppo C, alle spalle del Bayern Monaco, vincitore a punteggio pieno, e davanti al Barcellona. Per i nerazzurri passare il turno sembrava un’impresa all’atto del sorteggio e pareva una strada compromessa dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco nella gara di andata; poi la vittoria a San Siro contro il Barcellona, il pareggio al Nou Camp e il successo contro il Viktoria Plzen hanno trasformato il sogno in una splendida realtà. Agli ottavi di finale hanno avuto la meglio sul Porto (1-0 all’andata, 0-0 al ritorno) e ai quarti di finale sul Benfica (2-0 all’andata e 3-3 al ritorno). In semifinale ha vinto il doppio confronto con il Milan (0-2 all’andata e 1-0 al ritorno). La squadra di Guardiola, fresca vincitrice della FA Cup (2-1 al Manchester United in finale), é arrivata prima in Premier League, con cinque lunghezze di vantaggio sull’Arsenal, a quota 89 grazie a un percorso di ventotto partite vinte, cinque pareggiate e altrettante perse, novantaquattro reti realizzate e trentatré incassate. Ora gli uomini di Guardiola sognano il Triplete. L’Inter, vincitrice della Coppa Italia, in campionato si é classificata al terzo posto dietro Napoli e Lazio, con 72 punti, che sono il frutto di ventitré vittorie, tre pareggi e dodici sconfitte, quarantadue gol fatti e settantadue subiti.

La serata si concluderà con il massimo campionato brasiliano e precisamente con Atletico Mineiro-Bragantino e Corinthians-Cuiabá.

Calcio in tv oggi 10 giugno 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

21.00

Manchester City-Inter (Finale Champions League) – CANALE 5, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

23.30

Atletico Mineiro-Bragantino (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

Corinthians-Cuiabá (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

