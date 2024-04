Nella guida tv del 14 aprile 2024 la gara valide per la trentunesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Napoli – Frosinone anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 14 aprile 2024 ci sono le gare della trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincerà alle 12.30 con Napoli – Frosinone. Il Napoli deve necessariamente vincere per sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League. I partenopei, dopo il successo esterno per 2-4contro Monza, sono ottavi, a quota 45, a -10 dal Bologna quarto e a -7 dalla Roma quinta. Il loro percorso racconta di tredici partite vinte, nove pareggiate e altrettanto perse, quarantotto reti realizzate e trentotto incassate. I ciociari, dopo il pari a reti bianche contro il Bologna, sono terzultimi (a -1 dalla quartultima) con 25 punti, frutto di sei vittorie, otto pareggiate e diciassette sconfitte, trentotto gol fatti e sessantuno subiti.

Alle 15 si giocherà Sassuolo – Milan. I neroverdi,dopo il 2-2 contro la Salernitana, sono penultimi con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e diciotto sconfitte, trentasei gol fatti e cinquantanove subiti. Il Milan in settimana ha perso contro la Roma la gara di andata dei quarti di finale di Europa League. In campionato i rossoneri,dopo aver battuto il Lecce per 3-0, sono secondi, a +6 dalla Juventus, con 58 punti. Il loro percorso racconta di ventuno partite vinte, cinque pareggiate e altrettanto perse, sessanta reti realizzate e trentaquattro incassate.

Alle 18 scendono in campo Udinese – Roma. I friulani, dopo l’1-2 rimediato nel Monday Night contro l’Inter, sono quindicesimi con 28 punti (a +2 dalla zona retrocessione). Finora hanno vinto quattro volte, pareggiato sedici e perso undici, realizzando trenta reti e incassandone quarantasette. I giallorossi, giovedì scorso si sono aggiudicati la gara di andata dei quarti di finale di Europa League battendo il Milan con gol di Mancini. In campionato, dopo il successo nel Derby della Capitale, sono quinti a quota 55. Il loro percorso racconta di sedici partite vinte, sette pareggiate e otto perse, cinquantasei reti realizzate e trentacinque incassate.

In serata chiuderà Inter – Cagliari. La capolista Inter viene dal successo esterno per 1-2 contro l’Udinese e nelle ultime conque sfide ha ottenuto tredici punti. Con quattordici lunghezze di vantaggio sulla sua più diretta inseguitrice si sta avvicinando alla conquista del suo ventesimo scudetto. L’Udinese. Il Cagliari, tredicesimo a quota 30, é in cerca di punti preziosi per chiudere il prima possibile il discorso salvezza.

Si disputa il posticipo della trentatreesima giornata di Serie B: Venezia – Brescia. Eppoi la Premier League con Arsenal – Aston Villa, la Bundesliga con il Bayer leverkusen, contro il werder Brema, potrebbe conquistare il titolo in anticipo. Eppure la trentaseiesima giornata di Serie C e molto altro.

Calcio in tv oggi 14 aprile 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Charlotte-Toronto, DC United-Orlando City, Montreal Impact-Cincinnati, New York Red Bulls-Chicago Fire, New York City-New England (MLS) – APPLE TV

02.30

Dallas-Seattle Sounders, Sporting KC-Inter Miami, Minnesota United-Houston Dynamo (MLS) – APPLE TV

03.30

Real Salt Lake-Columbus Crew (MLS) – APPLE TV

04.30

SJ Earthquakes-Colorado Rapids, Whitecaps-LA Galaxy (MLS) – APPLE TV

10.45

Lazio-Lecce (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Napoli-Frosinone (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Pomigliano-Como (Serie A femminile) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.00

Fiorentina-Torino (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Tottenham-Leicester (Women’s FA Cup) – DAZN

14.00

Las Palmas-Siviglia (Liga) – DAZN

Olbia-Pescara (Serie C) – SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

Pineto-Juventus Next Gen (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Giana Erminio-Triestina (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Fermana-Lucchese (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

14.30

Fortuna Sittard-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

15.00

Sassuolo-Milan (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Liverpool-Crystal Palace (Premier League) – SKY SPORT CALCIO

West Ham-Fulham (Premier League) – SKY SPORT (canale 256)

Sampdoria-Bologna (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Milan-Napoli (Serie A femminile) – DAZN

15.35

Manchester United-Chelsea (Women’s FA Cup) – DAZN

16.15

Venezia-Brescia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Granada-Alaves (Liga) – DAZN

Entella-SPAL (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Ancona-Sestri Levante (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

16.45

Ajax-Twente (Eredivisie) – MOLA

17.30

Arsenal-Aston Villa (Premier League) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

Bayer Leverkusen-Werder Brema (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

18.00

Udinese-Roma (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Athletic-Villarreal (Liga) – DAZN

Mantova-Vicenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Casertana-Picerno (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Carrarese-Rimini (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Gubbio-Pontedera (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Latina-Turris (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

19.00

Real Madrid-Granada (Liga femminile) – DAZN

19.45

Arsenal-Bristol City (Women’s Super League) – DAZN

20.30

Atlanta United-Philadelphia Union (MLS) – APPLE TV

20.45

Inter-Cagliari (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Lione-Brest (Ligue 1) – SKY SPORT CALCIO

Catania-Messina (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Vis Pesaro-Perugia (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Monopoli-Taranto (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Audace Cerignola-Virtus Francavilla (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

21.00

Real Sociedad-Almeria (Liga) – DAZN

21.30

Benfica-Moreirense (Campionato portoghese) – DAZN

22.30

St. Louis City-Austin (MLS) – APPLE TV

