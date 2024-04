Elenco delle partite previste per oggi, domenica 14 aprile 2024: i nerazzurri sfidano i sardi per avvicinare la seconda stella, in campo anche Napoli, Roma, Milan e spazio ai principali campionati europei

E’ una domenica 14 aprile, come al solito, ricca di appuntamenti e di ogni genere di sfida per tutti gli amanti del calcio. Andremo innanzitutto ad analizzare le quattro partite in programma della 32esima giornata di Serie A. Non solo. Effettueremo anche una carrellata sui campionati minori del nostro Paese, per poi compiere una panoramica sui match dei principali campionati europei.

Indice

Partiamo, dunque, dalla massima serie italiana, con un programma di ben 4 partite, valide per il 32esimo turno, in attesa delle 2 di domani che completeranno il quadro. Andando in ordine cronologico, abbiamo alle 12.30 il lunch-match tra Napoli e Frosinone. Destini e speranze si incrociano in quel del Maradona. I partenopei, rinvigoriti dalla bella vittoria di Monza e dall’ottimo secondo tempo disputato, non hanno perso l’ultima fiammella di speranza di conquistarsi un pass per la prossima edizione della Champions League, attraverso il quarto o (eccezionalmente per quest’annata) il quinto posto. Sette i punti di distanza dalla Roma ma, in vista delle restanti sette gare, c’è da ritrovare una continuità tra le mura amiche, sempre mancata quest’anno. A tal proposito gli azzurri non vincono in casa addirittura dal 2-1 alla Juventus dello scorso 3 marzo e nelle seguenti uscite hanno collezionato un pareggio (1-1 col Torino) e una sconfitta (0-3 con l’Atalanta). Vogliono fortemente ottenere la salvezza, invece, i gialloblu di Di Francesco, risucchiati nel pantano di bassa classifica per colpa dei quattro pareggi (il più recente contro il Bologna nello scorso turno) e delle sei sconfitte rimediate nelle ultime dieci partite di campionato. Il terz’ultimo posto non fa dormire sonni tranquilli, ma c’è da serrare i ranghi e stringere i denti, perché la missione permanenza in categoria dista appena un punticino. L’allenatore dei campani Calzona pronto a rilanciare dal 1′ sia Politano che Mario Rui, al posto rispettivamente dello squalificato Ngonge e dell’infortunato Olivera. Dall’altro lato il tecnico dei ciociari Di Francesco dovrebbe conferma la difesa a tre. Out Harroui e Monterisi, in attacco spera in una maglia da titolare Seck.

Alle 15 è invece in programma al Mapei Stadium la sfida Sassuolo–Milan. I neroverdi, dopo il tracollo della seconda parte di stagione e il grave infortunio occorso al proprio capitano e leader Berardi, hanno un solo risultato a disposizione per continuare a sperare di spuntarla nella bagarre per non retrocedere. Un margine d’errore praticamente nullo in questo finale di stagione, ulteriormente ridotto dal pareggio in extremis di Salerno. Un risultato doloroso e finito inesorabilmente per ripercuotersi sui piani di una squadra in profonda difficoltà e con all’attivo appena due successi in Serie A nel 2024. I rossoneri, invece, fanno scalo in terra emiliana nel mezzo della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League con la Roma. I Diavoli vogliono strappare dal match l’intera posta in palio per vendicare il k.o europeo con la formazione di De Rossi, che ha interrotto la striscia di sette vittorie consecutive mandando in salita la strada verso la semifinale, e per blindare la seconda posizione in graduatoria, ormai quasi certificata. Solito 11 per il mister dei neroverdi Ballardini, e spazio dunque a Laurientè, Defrel e Bajrami dietro l’unica punta Pinamonti. Possibile turn over, dall’altra parte, per Pioli. Giroud va verso la panchina iniziale, mentre dovrebbero giocare Tomori e Bennacer, assenti nella sfida d’andata contro i giallorossi per squalifica.

Passiamo, dunque, ai restanti due match di giornata, iniziando da quello delle 18 della Dacia Arena tra Udinese e Roma. In palio punti pesanti per la lotta salvezza e per la qualificazione alla Champions League. I friulani, quindicesimi in classifica con 28 punti, sono reduci da 2 debacle (l’ultima contro l’Inter giunta solo allo scadere), una vittoria e un pari nelle precedenti 4 giornate. Discorso totalmente opposto per i giallorossi, forti di 2 vittorie (fra cui quella più recente nel derby con la Lazio) e 2 pareggi. Non solo. Possono anche vantare un’invidiabile solidità difensiva con annessa imbattibilità, quest’ultima in piedi dura da sette partite. Il quarto posto del Bologna è distante appena tre lunghezze e la vittoria della partita odierna potrebbe essere importante anche per presentarsi al meglio al ritorno dei quarti di finale di Europa League col Milan all’Olimpico. Consueto 3-5-1-1 per il tecnico dei friulani Cioffi. Linea a tre difensiva composta da Nehuén Pérez, Bijol e Kristensen. A centrocampo sulle due fasce Ebosele a destra e H. Kamara a sinistra, con Walace in cabina di regia e sulla trequarti Pereyra, a sostegno del centravanti Lucca vista l’indisponibilità di Thauvin. Mister De Rossi, invece, potrebbe concedere del riposo ad alcuni titolari. Davanti dunque possibile out Dybala: scalpita Baldanzi nel tridente d’attacco con Lukaku ed El Shaarawy. A centrocampo ballottaggio fra Paredes e Bove.

Il fitto palinsesto di giornata viene chiuso dal match di San Siro Inter–Cagliari, calcio d’inizio alle ore 20.45. Ai nerazzurri serve totalizzare 6 punti nelle prossime 2 partite per conquistare aritmeticamente lo Scudetto e cucirsi sul petto la seconda stella. La vittoria al fotofinish di Udine ha dato il via ad un conto alla rovescia che potrebbe terminare, in caso di vittoria odierna, la prossima settimana, quando la formazione di Simone Inzaghi incrocerà il Milan nel derby stracittadino. Sono 30, dall’altro lato, i punti di un Cagliari rilanciatosi dalle sabbie mobile di bassa classifica. Davvero buono il periodo di forma dei sardi, con il morale alle stelle grazie al trionfo in rimonta contro l’Atalanta (di Viola all’88’ il goal del definitivo 2-1). Tre punti di platino e un conseguente enorme salto in classifica, a +4 sul Frosinone terz’ultimo. Una posizione che permette di affrontare con più tranquillità la trasferta in quel di Milano. Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi punta sul solito 3-5-2, tuttavia senza gli squalificati Pavard e Lautaro Martinez: scaldano i motori Bisseck e Sanchez. Modulo speculare per mister Ranieri, che a sua volta dovrà invece rinunciare a Nandez e Deiola, entrambi fermati dal Giudice Sportivo.

Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. In Serie B, alle 16.15, luci puntate su Venezia–Brescia, posticipo della 33esima giornata. Si tratta di uno scontro diretto in chiave playoff. Si capisce pertanto che per entrambe c’è il divieto di sbagliare. I i lagunari credono ancora nell’accesso diretto in Serie A, ma devono riprendersi e riscattarsi, considerato il mini-filotto negativo di un punto raccolto nelle ultime due gare. Tre, invece, le lunghezze da conservare sul nono posto in queste ultime sei giornate per le Rondinelle, reduci dal convincente successo per 3-1 sul Pisa.

Diversi anche gli incontri di Serie C, valevoli per il 36esimo turno. Fischio d’inizio per tutti tra le 14 e le 20.45. Solo due partite di scena nel Girone A: Giana Erminio-Triestina e il big match di giornata tra il Mantova capolista, pronto a festeggiare ufficialmente la promozione in seconda serie davanti ai propri tifosi, e il L.R. Vicenza secondo. Nel Gruppo B oltre a Fermana-Lucchese, Pineto-Juventus U23, Ancona-Sestri Levante, Virtus Entella-Spal, Carrarese-Rimini, Gubbio-Pontedera e Vis Pesaro Perugia, il Pescara cerca punti importanti nella trasferta sarda contro il fanalino di coda Olbia per agguantare la sesta posizione in graduatoria nella griglia spareggi. Nel girone C, infine, spazio a Casertana-AZ Picerno, Latina-Turris e ai tre derby decisivi in chiave play out: i pugliesi Audace Cerignola-Virtus Francavilla e Monopoli-Taranto e il siciliano Catania-Messina. Si gioca anche in Serie D e nel campionato Primavera 1 con Lazio-Lecce in programma alle ore 10.45, Fiorentina-Torino alle 13 e Sampdoria-Bologna alle 15.

Sguardo ora ai principali campionati europei, cominciando dalla Premier League. Solo tre le gare in programma, ma due di queste, probabilmente, determinanti per la cavalcata al titolo. Non solo il West London Derby tra West Ham e Fulham, il 33esimo turno della prima divisione inglese offre anche Arsenal-Aston Villa e Liverpool-Crystal Palace. Sfide a distanza tra Reds e Gunners, reduci rispettivamente da una disfatta ed un pareggio nella settimana europea, che si contendono il primato assieme al Manchester City in un fazzoletto di classifica di pochissimi punti.

Spostiamoci in Spagna e in Liga e occhi puntati sulle quattro partite della 31esima giornata. Dalle ore 14 fino alle 21 sono di scena, in ordine cronologico, Las Palmas-Siviglia, Granada-Alaves, e gli scontri potenzialmente risolutivi per la zona Europa League tra Athletic Bilbao e Villarreal e Real Sociedad e Almeria.

Andiamo poi in Bundesliga, con soli 2 incontri valevoli per la 29esima del massimo campionato tedesco. Il Darmstadt ormai condannato alla retrocessione in seconda serie ospita alle 15.30 il Friburgo, mentre può scrivere la storia il Bayer Leverkusen: qualora battesse il Werder Brema nel match delle 17.30 si laureerebbe campione di Germania per la prima volta in assoluto. Il Bayern Monaco è avvisato.

Salto in Francia, dove in Ligue 1 si disputano solo tre gare per il 29esimo turno. Dalle ore 13 fino alle 20.45 sono in agenda Le Havre-Nantes, Clermont-Montpellier e l’incontro tra il Lione a caccia di una posizione in zona Europa ed il Brest secondo.

In Eredivisie, per concludere la rassegna, riflettori puntati sulla 30esima del massimo campionato olandese. Si disputano, tra le 12.15 e le 20, le partite Heracles-Heerenveen, Sittard-Feyenoord, Utrecht-G.A. Eagles, Ajax-Twente e Nijmegen-Zwolle.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

Inter-Cagliari

PREMIER LEAGUE

15.00

Liverpool-Crystal Palace

BUNDESLIGA

17.30

Leverkusen-Brema

SERIE B

16.15

Venezia-Brescia

SERIE C

14.00

Fermana-Lucchese

Giana Erminio-Triestina

Olbia-Pescara

16.15

Ancona-Sestri Levante

Entella-SPAL

18.30

Carrarese-Rimini

Casertana-Picerno

Gubbio-Pontedera

Latina-Turris

Mantova-Vicenza

20.45

Audace Cerignola-Virtus Francavilla

Catanina-Messina

Monopoli-Taranto

Vis Pesaro-Perugia

SERIE D

14.30

Portici-Trapani

15.00

Alcione Milano-Bra

Figline-Livorno

Gelbison-Nardò

Matera-Fidelis Andria

Notaresco-Chieti

Paganese-Team Altamura

Piacenza-Clivense

Progresso-Ravenna

Reggio Calabria-Canicattì

Sambenedettese-Campobasso

San Luca-Vibonese

Santa Maria Cilento-Martina Calcio

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 14 aprile 2024

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Partizani 15:00

Din. Tirana – Erzeni 18:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Huracan – Atl. Tucuman 00:00

Sarmiento Junin – Platense 21:00

Gimnasia L.P. – Banfield 23:15

ARMENIA PREMIER LEAGUE

West Armenia – Shirak 14:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City – Perth Glory 07:00

AUSTRIA BUNDESLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Hartberg – Sturm Graz 14:30

SK Rapid – A. Klagenfurt 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Leuven – Gent 19:15

BELGIO JUPILER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Kortrijk – Charleroi 16:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Club Brugge – Anversa 13:30

Anderlecht – Royale Union SG 18:30

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Naftan – Smorgon 13:00

Soligorsk – Slavia Mozyr 15:00

Dynamo Brest – FC Minsk 17:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

SA Bulo Bulo – Bolivar 21:00

GV San Jose – The Strongest 23:30

BRASILE SERIE A

Fluminense – Bragantino 02:00

Sao Paulo – Fortaleza 02:00

Athletico-PR – Cuiaba 21:00

Atletico GO – Flamengo 21:00

Corinthians – Atletico-MG 21:00

Vasco – Gremio 21:00

Cruzeiro – Botafogo RJ 22:00

Vitoria – Palmeiras 23:30

BULGARIA PARVA LIGA

Etar – Krumovgrad 16:00

Beroe – Lok. Plovdiv 18:30

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Pacific FC – HFX Wanderers 01:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Deportes Iquique – U. Catolica 02:00

O’Higgins – Huachipato 18:30

U. De Chile – Coquimbo 18:30

Nublense – Palestino 21:00

CINA SUPER LEAGUE

Changchun Yatai – Chengdu Rongcheng 09:30

Tianjin Jinmen Tiger – Meizhou Hakka 13:00

Cangzhou – Qingdao West Coast 13:35

Qingdao Hainiu – Zhejiang Professional 13:35

Shanghai Port – Shandong Taishan 13:35

Shenzhen Xinpengcheng – Wuhan Three Towns 14:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Junior – Envigado 01:20

Pereira – Jaguares de Cordoba 03:30

Chico – Patriotas 21:00

Ind. Medellin – Bucaramanga 23:10

CROAZIA HNL

Hajduk Split – Osijek 16:30

Istra 1961 – Rijeka 19:00

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Lyngby – Hvidovre IF 14:00

Vejle – Randers 14:00

DANIMARCA SUPERLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Aarhus – Brondby 16:00

Midtjylland – FC Copenhagen 18:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Emelec – Cumbaya 01:00

U. Catolica – Ind. del Valle 20:00

El Nacional – Imbabura 22:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Ceramica Cleopatra – Al Masry 16:00

Ismaily – Future FC 19:00

FRANCIA LIGUE 1

Le Havre – Nantes 13:00

Clermont – Montpellier 15:00

Lione – Brest 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Hannover 13:30

Magdeburg – Amburgo 13:30

St. Pauli – Elversberg 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Darmstadt – Friburgo 15:30

Leverkusen – Brema 17:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

1.FC Nurnberg D – SGS Essen D 14:00

Duisburg D – Bayern D 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

G-Osaka – Sagan Tosu 08:00

GRECIA SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Panathinaikos – Lamia 16:00

AEK – Aris 19:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Antigua – Xelaju 02:00

Zacapa – Coatepeque 04:00

Deportivo Achuapa – Malacateco 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Real Sociedad – Marathon 01:00

Real Espana – Victoria 03:15

Olancho – Olimpia 23:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Liverpool – Crystal Palace 15:00

West Ham – Fulham 15:00

Arsenal – Aston Villa 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

Hapoel Jerusalem – M. Petach Tikva 18:00

Ashdod – Netanya 19:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

H. Haifa – Maccabi Bnei Raina 18:45

ITALIA PRIMAVERA 1

Lazio U19 – Lecce U19 10:45

Fiorentina U19 – Torino U19 13:00

Sampdoria U19 – Bologna U19 15:00

ITALIA SERIE A

Napoli – Frosinone 12:30

Sassuolo – Milan 15:00

Udinese – Roma 18:00

Inter – Cagliari 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Pomigliano D – Como D 12:30

Milan D – Napoli D 15:00

ITALIA SERIE B

Venezia – Brescia 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Giana Erminio – Triestina 14:00

Mantova – L.R. Vicenza 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Fermana – Lucchese 14:00

Olbia – Pescara 14:00

Pineto – Juventus U23 14:00

Ancona – Sestri Levante 16:15

Entella – Spal 16:15

Carrarese – Rimini 18:30

Gubbio – Pontedera 18:30

Vis Pesaro – Perugia 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Casertana – Picerno 18:30

Latina – Turris 18:30

Audace Cerignola – Virtus Francavilla 20:45

Catania – ACR Messina 20:45

Monopoli – Taranto 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Alba – Chieri 15:00

Albenga – Chisola 15:00

Alcione Milano – Bra 15:00

Asti – Gozzano 15:00

Borgosesia – Lavagnese 15:00

Citta di Varese – Pinerolo 15:00

Fezzanese – PDHA 15:00

Ligorna – Sanremese 15:00

Ticino – Derthona FbC 15:00

Vado – Vogherese 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Folgore Caratese 15:00

Caldiero Terme – Castellanzese 15:00

Caravaggio – Tritium 15:00

Club Milano – Villa Valle 15:00

Crema – Real Calepina 15:00

Desenzano – USD Casatese 15:00

Legnano – Varesina 15:00

Piacenza – Clivense 15:00

Ponte San Pietro – Brusaporto 15:00

Pro Palazzolo – Ciserano-Bergamo 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Mestre 15:00

Bassano – Breno 15:00

Bolzano – Portogruaro 15:00

Campodarsego – Este 15:00

Dolomiti Bellunesi – Union Clodiense 15:00

Luparense – Treviso 15:00

Montebelluna – Montecchio Maggiore 15:00

Mori – Cjarlins Muzane 15:00

Chions – Castegnato 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Certaldo – Corticella 15:00

Forlì – Victor San Marino 15:00

Imolese – Lentigione 15:00

Mezzolara – Aglianese Calcio 15:00

Pistoiese – Sangiuliano City 15:00

Prato – Fanfulla 15:00

Sammaurese – AC Carpi 15:00

San Donnino – Sant’Angelo 15:00

SCD Progresso – Ravenna 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Figline – Livorno 15:00

Follonica Gavorrano – Trestina 15:00

Grosseto – Real Forte Querceta 15:00

Montevarchi – San Donato 15:00

Orvietana – Pianese 15:00

SC Cenaia – Sangiovannese 15:00

Seravezza Pozzi – Poggibonsi 15:00

Tau – Mobilieri Ponsacco 15:00

Vivi Altotevere – Ghivizzano Borgo 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Roma City 15:00

Avezzano – Vigor Senigallia 15:00

Fossombrone – Atletico Ascoli 15:00

S. N. Notaresco – Chieti 15:00

Sambenedettese – Campobasso 15:00

Sora – Tivoli Calcio 15:00

Termoli – Real Monterotondo 15:00

United Riccione – Matese 15:00

Vastogirardi – L’Aquila 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Atletico Uri – Nocerina 14:30

San Marzano – Budoni 14:30

Anzio Calcio 1924 – Sarrabus Ogliastra 15:00

Cassino – Nuova Florida 15:00

Cynthialbalonga – Trastevere Calcio 15:00

Ischia – Gladiator 15:00

Latte Dolce – Ostia Mare 15:00

Romana – Flaminia 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Bitonto – Palmese 1914 15:00

Citta di Fasano – Angri 15:00

Gallipoli – Gravina 15:00

Gelbison – A.C Nardò 15:00

Manfredonia – Rotonda 15:00

Matera – Fidelis Andria 15:00

Paganese – Altamura 15:00

Santa Maria Cilento – Martina Calcio 15:30

Barletta – Casarano 16:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Portici 1906 – Trapani 14:30

AS Acireale – Real Casalnuovo 15:00

Gioiese – S. Agata 15:00

Igea Virtus – Locri 1909 15:00

Licata – USD Ragusa 15:00

Reggio Calabria – Canicatti 15:00

San Luca – Vibonese 15:00

Siracusa – Castrovillari 15:00

LETTONIA VIRSLIGA

Valmiera – FK Liepaja 15:00

LITUANIA A LYGA

Dziugas Telsiai – Siauliai FA 12:00

FK Panevezys – Zalgiris 14:00

Kauno Zalgiris – Dainava Alytus 17:25

MAROCCO BOTOLA PRO

Safi – Berkane 18:00

Moghreb Tetouan – Tanger 20:00

Chabab Mohammedia – Raja Casablanca 22:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Alebrijes Oaxaca – Atl. Morelia 01:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Pachuca – Guadalajara 01:05

Club America – Toluca 03:05

Monterrey – Tigres 05:10

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Jalapa – Managua FC 01:00

Esteli – Diriangen 03:00

Sport Sebaco – Ferretti 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Viking – Brann 14:30

Molde – Kristiansund 17:00

Odd – Sandefjord 17:00

Rosenborg – HamKam 17:00

Tromsø – Haugesund 17:00

Lilleström – Bodo/Glimt 19:15

OLANDA EREDIVISIE

Heracles – Heerenveen 12:15

Sittard – Feyenoord 14:30

Utrecht – G.A. Eagles 14:30

Ajax – Twente 16:45

Nijmegen – Zwolle 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Olimpia Asuncion – Tacuary 00:00

General Caballero JLM – Nacional Asuncion 02:30

Sp. Luqueno – Libertad 23:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Melgar – Carlos Mannucci 00:00

Sport Boys – U. de Deportes 03:00

Cesar Vallejo – Comerciantes Unidos 20:00

POLONIA EKSTRAKLASA

LKS Lodz – Radomiak Radom 12:30

Jagiellonia – Cracovia 15:00

Gornik Zabrze – Slask 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estrela – Rio Ave 16:30

Arouca – Boavista 19:00

Portimonense – Casa Pia 19:00

Benfica – Moreirense 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ostrava – Karvina 15:00

Sigma Olomouc – Jablonec 15:00

Zlin – Pardubice 15:00

Plzen – Slavia Praga 18:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Botosani – U Craiova 1948 12:30

Din. Bucuresti – Poli Iasi 17:15

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CFR Cluj – FCSB 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Orenburg – Pari NN 11:00

Ural – Din. Mosca 13:15

F. Voronezh – FK Rostov 15:45

Samara – Kazan 18:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Fiorentino – Faetano 15:00

Juvenes/Dogana – Cailungo 15:00

La Fiorita – Domagnano 15:00

Virtus – San Giovanni 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Ross County – Rangers 13:00

SERBIA SUPER LIGA

Napredak – Radnik 16:30

Vojvodina – TSC 16:30

Stella Rossa – Zeleznicar Pancevo 17:00

Cukaricki – Partizan 19:15

SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo – Maribor 15:00

Mura – Koper 17:30

Domzale – O. Ljubljana 20:15

SPAGNA LALIGA

Las Palmas – Siviglia 14:00

Granada – Alaves 16:15

Ath. Bilbao – Villarreal 18:30

Real Sociedad – Almeria 21:00

SPAGNA LALIGA2

R. Oviedo – Mirandes 14:00

Albacete – Tenerife 16:15

Andorra – Eibar 16:15

Burgos CF – Racing Santander 18:30

Saragozza – Elche 18:30

Ferrol – Huesca 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Suwon FC – Daejeon 07:00

Incheon – Daegu 09:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Kalmar – Göteborg 14:00

Norrkoping – GAIS 14:00

Djurgarden – Sirius 16:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Basilea – Servette 14:15

Lausanne Ouchy – Winterthur 16:30

Young Boys – Luzern 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Pendikspor – Basaksehir 12:30

Hatayspor – Istanbulspor 15:00

Rizespor – Antalyaspor 15:00

Karagumruk – Fenerbahce 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Vorskla – Shakhtar 12:00

Zorya – Ch. Odessa 14:30

Zhytomyr – Kolos Kovalivka 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Maldonado – Cerro Largo 01:00

Rampla Juniors – Racing Montevideo 15:00

Defensor Sp. – River Plate 20:00

Penarol – Danubio 23:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Angostura – Inter de Barinas 01:00

Rayo Zuliano – La Guaira 21:00

Dep. Tachira – Carabobo 23:45