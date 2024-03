Nella guida tv del 2 marzo 2024 gli anticipi di Serie A saranno visibili su DAZN; Torino – Fiorentina anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 2 marzo c’é la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincia alle 15 con Udinese – Salernitana . L’Udinese di Gabriele Cioffi arriva alla sfida dopo aver l’ultima sfida di campioanto per due reti a zero in casa del Genoa soccombendo alle reti di Retegui e Bani arrivate nella prima frazione. Nelle ultime cinque gare di campionato i bianconeri hanno collezionato una vittoria, allo Juventus Stadium, due pareggi e due sconfitte. I friulani sono quindicesimi in classifica con 23 punti frutto di tre vittorie, quattordici pareggi e nove sconfitte. A far visita all’Udinese ci sarà la Salernitana, fanalino di coda della Serie A con soli tredici punti. Per i campani nelle ultime tre gare sono arrivate altrettante sconfitte contro Monza, Inter e Empoli.

Alle 18 si gioca Monza – Roma. Nelle ultime cinque sfide, infatti, il Monza ha ottenuto undici mentre la Roma ne ha collezionati dodici. I brianzoli sono reduci da cinque risultati utili consecutivi: nelle ultime due partite hanno battuto il Milan e poi la Salernitana. Gli uomini di Palladino sono undicesimi a quota 36. Il loro percorso racconta di nove partite vinte, altrettante pareggiate e otto perse, ventisette gol fatti e trenta subiti. I giallorossi, dopo il successo per 3-2 contro il Torino, sono sesti con 44 punti, frutto di tredici vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, quarantotto gol fatti e trentadue subiti.

Posticipo serale sarà Torino – Fiorentina. I granata, dopo lo 0-2 rimediato dalla Lazio nel recupero infrasettimanale hanno perso per 3-2 all’Olimpico contro la Roma. Gli uomini di Juric ora sono decimi a quota 36. Il loro percorso racconta di nove partite vinte, altrettante pareggiate e otto perse, venticinque reti realizzate e altrettante incassate. I viola, dopo il successo casalingo in rimonta contro la Lazio, sono settimi con 41 punti, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, trentanove gol fatti e trenta subiti.

In Serie B la capolista Parma scenderà in campo a Terni con la possibilità si allungare temporaneamente sul Venezia. In Premier League il Tottenham riceverà il Crystal Palace. In Liga il Real Madrid farà visita al Valencia.

Calcio in tv oggi 2 marzo 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Lazio-Frosinone (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00

Atalanta-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Cagliari-Sampdoria (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

14.00

Manchester City-Everton (Women’s Super League) – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Ternana-Parma (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Brescia-Palermo (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Sudtirol-Lecco (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Torres-Pescara (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Siviglia-Real Sociedad (Liga) – DAZN

15.00

Udinese-Salernitana (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Bologna-Verona (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

15.30

Union Berlino-Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 255)

16.00

Nottingham Forest-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 256)

Tottenham-Crystal Palace (Premier League) – SKY SPORT MAX

16.15

Rayo Vallecano-Cadice (Liga) – DAZN

Vis Pesaro-Pontedera (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Juventus Next Gen-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Fermana-Olbia (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

18.00

Monza-Roma (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Al Ahli-Al Fateh (Saudi League) – LA7D

18.30

Luton-Aston Villa (Premier League) – SKY SPORT CALCIO

Wolfsburg-Stoccarda (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT 4K

Getafe-Las Palmas (Liga) – DAZN

Pro Vercelli-Mantova (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Atalanta U23-Novara (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Triestina-Legnago (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Arezzo-Ancona (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Brindisi-Messina (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

20.00

Minnesota-Columbus Crew, Real Salt Lake-Los Angeles FC (MLS) – APPLE TV

20.45

Torino-Fiorentina (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Perugia-Recanatese (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Benevento-Foggia (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Crotone-Giugliano (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Sorrento-Potenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

21.00

Valencia-Real Madrid (Liga) – DAZN

Clermont-Marsiglia (Ligue 1) – SKY SPORT ARENA

Sparta-AZ (Eredivisie) – MOLA

22.30

Inter Miami-Orlando City (MLS) – APPLE TV

23.15

Independiente-Argentinos Juniors (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale