Elenco delle partite previste per oggi, sabato 2 marzo 2024: i giallorossi a Monza e i viola al Franchi col Torino sognano la Champions, Udinese-Salernitana per la salvezza, si gioca anche in Serie B e nei principali campionati europei

Ci addentriamo sempre di più in un weekend calcistico che, a partire da quest’oggi, sabato 2 marzo, offre il solito fitto programma di sfide per tutti i gusti. In agenda tanti scontri intriganti: dalla Serie A ai tornei minori del nostro Paese, per poi passare ai cinque maggiori campionati europei, con Premier League, Bundesliga e Liga in primo piano. Andiamo, come di consueto, a fare il punto della situazione sul calcio italiano per poi fare una panoramica più generale su quello estero.

Indice



Partiamo proprio dalla Serie A, che propone 3 match validi per la 27esima giornata. Per cominciare, alle 15, alla Dacia Arena si gioca Udinese–Salernitana. Si tratta di un’autentica sfida salvezza. Davvero disastrosa questa annata per i granata. Nel 2024 hanno infatti perso sette partite su otto disputate (completa un pareggio), il peggior rendimento nei cinque maggiori campionati europei, che la relegano inesorabilmente all’ultimo posto, a -8 dal sogno, ormai velleitario, di permanenza nella categoria. Situazione di classifica decisamente più favorevole per i friulani, a +3 sulla zona rossa di classifica. Le zebrette sono comunque chiamate a fare attenzione. Dall’inizio del nuovo anno hanno vinto solo una partita tra le mura amiche e un ko rischierebbe di rimescolare le carte. Per il mister dei bianconeri Cioffi in difesa c’è Kabasele al posto dello squalificato Kristensen. A destra Ebosele potrebbe scalzare Ehizibue, vittima di un trauma cranico. Il tecnico dei campani Liverani dovrebbe invece recuperare Manolas ma non Fazio (anche Boateng k.o.). A centrocampo Maggiore favorito su Kastanos.

Il pomeriggio proseguirà, alle ore 18, con la sfida dello U-Power Stadium tra Monza e Roma. Partita da non sbagliare specie per gli uomini di De Rossi, in serie positiva generale da oltre tre gare e reduci dalla vittoria in campionato col Torino, con il quarto posto Champions in classifica distante appena 4 punti. Una gara ancor più importante se si considera che giunge prima dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton. Sogno Conference anche per i brianzoli dopo il blitz di Salerno. 5 soli i punti di distanza dal 7° posto della Fiorentina, il primo utile per la qualificazione ad un torneo UEFA. Mister De Rossi torna alla difesa a quattro e davanti a Svilar, eroe contro il Feyenoord, ci saranno Mancini e N’Dicka. Inseguono Smalling e Huijsen. L’allenatore dei biancorossi Palladino non potrà contare su Ciurria alle prese con un fastidio al ginocchio. In attacco unica punta Djuric.

Alle 20.45 chiude il programma di giornata la sfida del Olimpico Grande Torino tra i padroni di casa e la Fiorentina. Sfida per l’Europa che conta anche in questo casa alla luce, rispettivamente, della decima e settima posizione occupata in classifica con 36 e 41 punti. Le due formazioni arrivano però a questo appuntamento con umori diversi, figli di opposti risultati maturati nell’ultimo turno. Se i piemontesi sono usciti sconfitti contro la Roma, dopo essere già stato battuti nel recupero della ventunesima giornata dalla Lazio, i viola hanno invece avuto la meglio proprio sui biancocelesti per 2-1 nel posticipo del lunedì. Ottime notizie dall’infermeria per il tecnico dei granata Juric: Buongiorno ha recuperato e giocherà dall’inizio stante l’infortunio di Lovato. Italiano dovrebbe confermare Bonaventura come centrale di centrocampo, con Ikoné e Sottil in ballottaggio per una maglia sulle fasce.

Palinsesto non molto ricco di impegni questa volta in Serie B, a causa del turno infrasettimanale disputato tra martedì e mercoledì, con soli 3 incontri valevoli per la 28esima della serie cadetta, in attesa delle partite di domani che chiuderanno il quadro. Fischio d’inizio alle 14 per Brescia-Palermo, Sudtirol-Lecco e Ternana-Parma. I ducali sempre al comando della classifica, fanno visita ad una Ternana reduce dal “colpaccio” di Palermo, che ha mantiene integra la striscia di 4 risultati consecutivi, oltre a consolidare le speranze salvezza delle Fere. Le rondinelle di Rolando Maran, che hanno strappato nell’ultimo turno un punto fondamentale in chiave play off al “Del Duca” di Ascoli, ospitano un Palermo che sogna ad occhi aperti una promozione diretta in massima serie, lontana appena 5 lunghezze. Il Sudtirol può, poi, archiviare il discorso salvezza battendo il Lecco di Aglietti, sempre più fanalino di coda del campionato dopo la sconfitta nel derby del lago con il Como.

In campo anche la Serie C. Un’agenda che offre alcuni anticipi della 29esima giornata dei vari gironi tra le 14 e le 20.45. Oltre al gruppo A e alle sfide per le zone alte della classifica Pro Vercelli-Mantova, Triestina-Legnago Salus e Atalanta U23-Novara, si gioca soprattutto nel gruppo B con 6 match in programma. Tra questi spicca sia il match salvezza Olbia-Fermana, Juventus U23-Gubbio che potrebbe incidere eccome sulle posizioni in griglia play off delle due squadre e quello tra la Torres seconda ed il Pescara sesto. Veniamo infine agli incontri del girone C: in campo Brindisi-Messina, con i padroni di casa che vogliono evitare la retrocessione diretta e i siciliani che mirano alla zona playoff. Il Benevento, a caccia del decimo risultato utile consecutivo ospiterà il Foggia. Trasferta difficile per il Giugliano di visita al Crotone e a chiudere Sorrento-Potenza. Si gioca anche in Serie D e sono previste inoltre alcune partite del campionato di Primavera 1. Si parte dalle ore 11 con Lazio-Frosinone, quindi alle ore 13 sono in programma la sfide Atalanta-Roma e Cagliari-Sampdoria, chiude il programma giornaliero Bologna-Hellas alle ore 15.

Tra i principali campionati europei, invece, partiamo dalla Premier League, che propone 7 incontri validi per la 27esima giornata del massimo campionato inglese. Si inizia alle 13 con Brentford-Chelsea, per poi proseguire con gli incontri delle 16 tra Everton-West Ham, Fulham-Brighton, Newcastle-Walverhampton e soprattutto Nottingham-Forest-Liverpool, match da cui la squadra di Klopp capolista vuole strappare i 3 punti per mettere pressione al Manchester City secondo, distante un solo punto. Di scena anche Luton Town-Aston Villa e il derby londinese tra Tottenham e Crystal Palace.

Trasferiamoci in Germania e in Bundesliga, dove si giocano ben 6 partite per il 24esimo turno: cinque alle 15.30 e una alle 18.30. Oltre a Darmstadt-Augusta, Heidenheim-Eintracht Francoforte e Wolfsburg-Stoccarda, troviamo il Borussia Dortmund, chiamato sia a riscattare contro l’Unio Berlino il k.o casalingo della scorsa giornata con l’Hoffenheim sia ad evitare il possibile sorpasso del Lipsia al quarto posto, che invece se la vedrà col Bochum. Il Mainz, penultimo, ma in leggera ripresa dopo l’avvento sulla panchina di Henriksen affronta invece il Borussia Monchengladbach.

Trasferiamoci dunque in Liga, dove si disputano 4 incontri valevoli per la 27esima del massimo campionato iberico. Alle 14 si inizia con Siviglia-Real Sociedad, quest’ultima fresca di eliminazione in semifinale di Copa del Rey per mano della sorpresa Maiorca. Alle 16.15 si prosegue Rayo Vallecano-Cadice, alle 18.30 spazio a Getafe-Las Palmas, mentre alle 21 il Real Madrid, saldo in vetta alla classifica con 65 punti a +6 sulla sorpresa Girona, se la vedrà con il Valencia al Mestalla.

Giungiamo in Francia, dove in Ligue 1 si giocano solo due partite per il 24esimo turno. Alle 17 il Lilla quinta tenterà di fare il colpo grosso in casa del Reims per tentare di scavalcare il Nizza al quarto posto. Alle 21 riflettori puntati su Clermont-Olympique Marsiglia.

In Eredivise, per concludere la rassegna, in campo, tra le 18.45 e le 21, G.A Eagles-Waalwijk, Vitesse-Twente e Sparta Rotterdam-AZ Alkmaar.

Servizio a cura di Gianmarco Apuzzo

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15.00

18.00

20.45

LIGA

21.00

PREMIER LEAGUE

16.00

Nottingham-Liverpool

SERIE B

14.00

SERIE C

14.00

16.15

18.30

Arezzo-Ancona

Atalanta U23-Novara

Brindisi-Messina

Pro Vercelli-Mantova

Triestina-Legnago Salus

20.45

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 2 marzo 2024

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Mamelodi (Rsa) – Mazembe (Drc) 14:00

Pyramids (Egy) – Nouadhibou (Mrt) 14:00

Simba (Tan) – Jwaneng Galaxy (Bot) 17:00

Wydad (Mar) – ASEC Mimosas (Ivo) 17:00

Esperance Tunis (Tun) – Al-Hilal Omdurman (Sud) 20:00

Petro (Ang) – Etoile Sahel (Tun) 20:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Teuta – Erzeni 17:00

Vllaznia – Tirana 17:00

ALGERIA LIGUE 1

US Souf – Ben Aknoun 16:00

Chlef – El Bayadh 16:45

Paradou – Biskra 17:00

Saoura – Constantine 17:00

Setif – MC Alger 18:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Khaleej – Al Shabab 15:00

Damac – Al-Ettifaq 15:00

Al Ahli SC – Al Fateh 18:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Banfield – Dep. Riestra 01:15

Platense – Racing Club 01:15

Sarmiento Junin – Union Santa Fe 21:00

Atl. Tucuman – Velez Sarsfield 23:00

Independiente – Argentinos Jrs 23:15

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert – Noah 12:00

Shirak – Urartu 12:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United – Perth Glory 07:00

Newcastle Jets – Central Coast Mariners 08:00

WS Wanderers – Sydney FC 09:45

BELGIO JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge – KV Mechelen 16:00

Leuven – Royale Union SG 18:15

St. Liege – Gent 20:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Royal Pari – Blooming 01:00

The Strongest – Tomayapo 20:00

Wilstermann – Bolivar 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Etar – Lok. Sofia 11:45

Krumovgrad – Lok. Plovdiv 14:15

Slavia Sofia – Botev Plovdiv 16:45

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Cobreloa – Cobresal 00:30

O’Higgins – Everton 22:00

Palestino – U. Catolica 22:00

CINA SUPER LEAGUE

Cangzhou – Beijing Guoan 08:30

Tianjin Jinmen Tiger – Nantong Zhiyun 08:30

Chengdu Rongcheng – Qingdao Hainiu 12:35

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Chico – Tolima 00:10

Dep. Cali – Once Caldas 02:20

Millonarios – La Equidad 22:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Alajuelense – AD Santos 03:00

Grecia – Liberia 22:00

Puntarenas FC – Herediano 22:00

CROAZIA HNL

Slaven Belupo – Lok. Zagreb 15:00

Hajduk Split – Istra 1961 17:10

EGITTO PREMIER LEAGUE

Ismaily – Baladiyat El Mahalla 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Reims – Lilla 17:00

Clermont – Marsiglia 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Paris FC – St. Etienne 15:00

Annecy – Quevilly Rouen 19:00

Auxerre – Valenciennes 19:00

Bastia – Grenoble 19:00

Dunkerque – Concarneau 19:00

Guingamp – Troyes 19:00

Laval – Amiens 19:00

Pau FC – Caen 19:00

Rodez – Bordeaux 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hannover – Dusseldorf 13:00

Norimberga – Braunschweig 13:00

Rostock – Kaiserslautern 13:00

Karlsruher – Furth 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum – RB Lipsia 15:30

Darmstadt – Augusta 15:30

Heidenheim – Francoforte 15:30

Magonza – Monchengladbach 15:30

Union Berlino – Dortmund 15:30

Wolfsburg – Stoccarda 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kobe – Kashiwa 05:00

Kyoto – Shonan 06:00

Nagoya – Machida 06:00

Sagan Tosu – Sapporo 06:00

G-Osaka – Albirex Niigata 07:00

Kashima – C-Osaka 07:00

Tokyo – Hiroshima 07:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Deportivo Mixco – Municipal 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Bristol City – Cardiff 13:30

Huddersfield – Leeds 13:30

Birmingham – Southampton 16:00

Leicester – QPR 16:00

Millwall – Watford 16:00

Norwich – Sunderland 16:00

Plymouth – Ipswich 16:00

Preston – Hull 16:00

Rotherham – Sheffield Wed 16:00

Stoke – Middlesbrough 16:00

Swansea – Blackburn 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brentford – Chelsea 16:00

Everton – West Ham 16:00

Fulham – Brighton 16:00

Newcastle – Wolves 16:00

Nottingham – Liverpool 16:00

Tottenham – Crystal Palace 16:00

Luton – Aston Villa 18:30

IRLANDA DEL NORD COPPA

Glentoran – Ballyclare 16:00

Larne – Newington 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

Netanya – H. Haifa 14:00

Hapoel Jerusalem – Maccabi Bnei Raina 17:30

Sakhnin – Ashdod 17:30

M. Tel Aviv – M. Petach Tikva 18:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Lazio U19 – Frosinone U19 11:00

Atalanta U19 – Roma U19 13:00

Cagliari U19 – Sampdoria U19 13:00

Bologna U19 – Verona U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Cosenza U19 – Pescara U19 11:00

Venezia U19 – Renate U19 11:00

Cesena U19 – Crotone U19 11:15

Perugia U19 – Ternana U19 12:00

Monopoli U19 – Napoli U19 14:00

Palermo U19 – Ascoli U19 14:00

Cremonese U19 – Brescia U19 14:30

Parma U19 – FeralpiSalò U19 14:30

Reggiana U19 – AlbinoLeffe U19 14:30

Spal U19 – Alessandria U19 14:30

Udinese U19 – Padova U19 14:30

Vicenza U19 – Südtirol U19 14:30

Entella U19 – Spezia U19 15:00

Salernitana U19 – Bari U19 15:00

ITALIA SERIE A

Udinese – Salernitana 15:00

Monza – Roma 18:00

Torino – Fiorentina 20:45

ITALIA SERIE B

Brescia – Palermo 14:00

Südtirol – Lecco 14:00

Ternana – Parma 14:00

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Atalanta U23 – Novara 18:30

Pro Vercelli – Mantova 18:30

Triestina – Legnago Salus 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Torres – Pescara 14:00

Fermana – Olbia 16:15

Juventus U23 – Gubbio 16:15

Vis Pesaro – Pontedera 16:15

Arezzo – Ancona 18:30

Perugia – Recanatese 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Brindisi – ACR Messina 18:30

Benevento – Foggia 20:45

Crotone – Giugliano 20:45

Sorrento – Potenza 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Citta di Varese – Chieri 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Montevarchi – Trestina 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

San Marzano – Gladiator 14:30

MAROCCO BOTOLA PRO

Tanger – FAR Rabat 18:00

Renaissance Zemamra – Agadir 20:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Correcaminos – Tlaxcala 00:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Atl. San Luis – Puebla 02:00

Queretaro – Santos Laguna 02:00

Mazatlan FC – Necaxa 04:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Matagalpa – Sport Sebaco 22:00

OLANDA EREDIVISIE

G.A. Eagles – Waalwijk 18:45

Vitesse – Twente 20:00

Sparta Rotterdam – Alkmaar 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Ameliano – 2 de Mayo 22:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

U. de Deportes – Huancayo 02:30

Sporting Cristal – Grau 19:15

Comerciantes Unidos – Melgar 21:45

POLONIA EKSTRAKLASA

Gornik Zabrze – Jagiellonia 15:00

Slask – Widzew Lodz 17:30

Legia – Pogon Szczecin 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Moreirense – Rio Ave 16:30

Estoril – Guimaraes 19:00

Braga – Estrela 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Jablonec – Hradec Kralove 15:00

Karvina – Slovacko 15:00

Mlada Boleslav – Ceske Budejovice 15:00

Sigma Olomouc – Bohemians 15:00

Pardubice – Plzen 18:00

ROMANIA LIGA 1

UTA Arad – U Craiova 1948 13:00

FC Hermannstadt – Otelul 16:00

Farul Constanta – CFR Cluj 19:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

CSKA Mosca – Orenburg 12:00

Krasnodar – Kazan 14:30

Akhmat Grozny – Ural 17:00

Zenit – Sp. Mosca 17:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano – Cailungo 15:00

Faetano – Virtus 15:00

La Fiorita – Pennarossa 15:00

Tre Fiori – San Marino Academy U22 15:00

Cosmos – Juvenes/Dogana 18:15

Fiorentino – Tre Penne 18:15

SCOZIA PREMIERSHIP

Dundee FC – Kilmarnock 16:00

Hibernian – Ross County 16:00

Rangers – Motherwell 16:00

St. Johnstone – Livingston 16:00

St. Mirren – Aberdeen 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Javor – Vojvodina 14:00

TSC – Stella Rossa 16:00

Partizan – Zeleznicar Pancevo 18:30

SLOVENIA PRVA LIGA

O. Ljubljana – Celje 15:00

Maribor – Domzale 17:30

SPAGNA LALIGA

Siviglia – Real Sociedad 14:00

Vallecano – Cadice 16:15

Getafe – Las Palmas 18:30

Valencia – Real Madrid 21:00

SPAGNA LALIGA2

Eldense – Villarreal B 14:00

Espanyol – Huesca 16:15

Ferrol – Racing Santander 16:15

R. Oviedo – Levante 18:30

Burgos CF – Cartagena 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Gwangju – Seoul 06:00

Gangwon – Jeju 08:30

Incheon – Suwon FC 08:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lausanne Ouchy – Grasshoppers 18:00

Servette – St. Gallen 18:00

Basilea – Lausanne 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Ankaragucu – Istanbulspor 11:30

Rizespor – Kayserispor 14:00

Hatayspor – Fenerbahce 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Minaj – Metalist 1925 12:00

Dyn. Kyiv – Ch. Odessa 14:30

Vorskla – Veres-Rivne 14:30

Kolos Kovalivka – Rukh Lviv 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Racing Montevideo – Defensor Sp. 14:00

River Plate – Danubio 21:00

USA MLS

Minnesota – Columbus Crew 20:00

Real Salt Lake – Los Angeles FC 20:00

Inter Miami – Orlando City 22:30

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Monagas – Estudiantes M. 00:00

Universidad Central – Zamora 20:00

Angostura – Portuguesa 22:45

VIETNAM V.LEAGUE 1

Thanh Hoa – Gia Lai 12:00

Hai Phong – Viettel 13:15