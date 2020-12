Il 5 dicembre 2020 si giocano gli anticipi di Serie A ma si gioca anche in Serie B, Premier League, Ligue 1 e Liga, Bundesliga, Eliteseriene Serie C

SPEZIA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 5 dicembre ci sono gli anticipi della decima giornata di Serie A. Si comincia subito con sabato alle 15 quando lo Spezia, rivelazione di questa prima parte di stagione, considerando la sua prima esperienza assoluta nella massima categoria, riceve la Lazio, che intende riscattare l’1-3 subito all’Olimpico dall’Udinese. Alle ore 18 si gioca il Derby della Mole con la Juventus, in cerca di riscatto dopo il pareggio di Benevento, e il Torino, che ha avuto un brutto avvio di stagione e, dopo il pari interno contro la Sampdoria, occupa la terzultima posizione. In serata l’Inter, in lotta per lo Scudetto anche se al momento distanziata di cinque lunghezze dalla capolista Milan, ospita il Bologna di Mihajlovic, che in questi mesi ha lasciato intendere di poter essere una delle sorprese dell’annata.



Decima giornata per il campionato di Serie B: la Salernitana riceve il Cittadella mentre il Lecce riceve il Venezia. Si giocano anche Frosinone – Chievo, Cremonese – Entella, Reggina – Brescia e SPAL – Pisa.



Per la decima giornata di Premier League si giocano Burnley-Everton, Manchester City-Fulham, West Ham-Manchester United e Chelsea-Leeds. Per la decima giornata de La Liga si giocano Siviglia-Real Madrid, Atletico Madrid-Valladolid e Cadice-Barcellona mentre per la dodicesima giornata di Ligue 1 troviamo Rennes-Lens e Montpellier-PSG . Eintracht-Borussia Dortmund e Bayern-Lipsia sono al centro della Bundesliga. Spazio agli anticipi di Serie C e al calcio femminile.



Calcio in tv oggi 5 dicembre 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

12.30

Fiorentina-Milan (Serie A femminile) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT SERIE A

13.30

Burnley-Everton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

14.00

Cremonese-Entella (Serie B) – DAZN

Frosinone-Chievo (Serie B) – DAZN

Lecce-Venezia (Serie B) – DAZN

Salernitana-Cittadella (Serie B) – DAZN e DAZN1

SPAL-Pisa (Serie B) – DAZN

Levante-Getafe (Liga) – DAZN

15.00

Spezia-Lazio (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.30

Reggina-Brescia (Serie B) – DAZN

Eintracht-Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.00

Manchester City-Fulham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.15

Siviglia-Real Madrid (Liga) – DAZN

17.00

Rennes-Lens (Ligue 1) – DAZN e DAZN1

18.00

Juventus-Torino (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.30

West Ham-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Bayern-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

Atletico Madrid-Valladolid (Liga) – DAZN

20.00

Ajax-Twente (Eredivisie) – DAZN

20.45

Inter-Bologna (Serie A) – DAZN e DAZN1

Renate-Giana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Modena-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Paganese-Bari (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00

Chelsea-Leeds (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Montpellier-PSG (Ligue 1) – DAZN

Cadice-Barcellona (Liga) – DAZN

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Inoltre, su questo stesso sito, si potrà seguire la diretta testuale di: