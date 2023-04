Il 7 aprile 2023 gli anticipi della ventinovesima giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN; Milan – Empoli anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 7 aprile 2023 ci sono gli anticipi della ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 17 con Salernitana – Lecce. I campani, sotto la guida di Sousa, hanno ottenuto un successo e quattro pareggi, ultimo dei quali quello per 1-1 ottenuto sul campo dello Spezia. Sono quindicesimi, a +9 dalla zona calda della classifica, con 28 punti, frutto di sette vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte, trentadue gol fatti e quarantotto subiti. I nerazzurri, che in settimana hanno agguantato al fotofinish il pareggio contro la Juventus nella semifinale di Coppa Italia, stanno, invece, attraversando un momento difficile. Gli uomini di Inzaghi vengono da tre k.0. consecutivi, ultimo dei quali quello casalingo contro la Fiorentina. Sono quarti, a -1 dal Milan e a -5 dal secondo posto della Lazio, con 50 punti. Il loro percorso é di sedici partite vinte, due pareggiate e nove perse, quarantasette reti realizzate e trentadue incassate.

Alle 18 Lecce – Napoli. La squadra di Spalletti, ancora frastornata per la batosta ricevuta in casa dal Milan, cercherà riscatto in quel di Lecce. Lo Scudetto, o meglio quella fetta di Scudetto ipotecata non é a rischio perché i punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice sono ancora molti. Ai partenopei, però, servirà ritrovare il morale in vista della doppia sfida di Champions proprio contro i rossoneri. Il Napoli é primo con punti, frutto di ventidue vittorie, due pareggi e tre sconfitte, sessantaquattro gol fatti e venti subiti. I salentini hanno perso tutte le ultime cinque sfide: lunedì scorso di misura a Empoli. Sono sedicesimi, a +8 dalla zona calda della classifica, con 27 punti, con un cammino di sei partite vinte, nove pareggiate e tredici perse, ventiquattro gol fatti e trentatré subiti.

In serata va in scena Milan – Empoli. I rossoneri, dopo aver raccolto soltanto due punto nelle quattro partite precedenti, ha espugnato il campo del Napoli con un sonoro 0-4. Ora gli uomini di Pioli sono terzi a quota 49, a +1 da Inter e Roma e a -4 dal secondo posto della Lazio. Il loro percorso é di quindici partite vinte, sei pareggiate e sette perse, quarantotto reti realizzate e trentasei incassate. La testa é volta a conquistare un posto per la Champions del prossimo anno e passare il turno nell’edizione in corso. I toscani, dopo quattro k.o. consecutivi, hanno battuto di misura il Lecce con rete di Caputo su rigore. Occupano il quattordicesimo posto con 31, che sono il frutto di sette vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte, venticinque gol fatti e trentasei subiti. Gli uomini di Zanetti puntano ad ottenere al più presto la matematica salvezza. Sono dieci i precedenti, a San Siro, tra le due compagini, con il bilancio di sei successi del Milan, un pareggio e tre affermazioni dell’Empoli.

In Ligue 1 il Lens, che viene dal successo esterno di misura contro il Rennes ed é secondo, a sei lunghezze di distanza dalla capolista PSG, con 60 punti, riceve lo Strasburgo, sedicesimo a quota 26 e reduce dalla sconfitta per 4-3 rimediata sul campo del Marsiglia.

. Anticipo della ventottesima giornata de La Liga é Siviglia – Celta Vigo. Il Siviglia viene dalla vittoria esterna per 0-2 contro il Cadice ed é tredicesimo con 31 punti. A quota 35 il Celta Vigo, decimo e reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro Almeria.

Calcio in tv oggi 7 aprile 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Liverpool-Corinthians (Copa Libertadores) – MOLA

Atletico Mineiro-Libertad (Copa Libertadores) – MOLA

Huracan-Guaraní (Copa Sudamericana) – MOLA

02.00

Monagas-Boca Juniors (Copa Libertadores) – MOLA

Melgar-Olimpia (Copa Libertadores) – MOLA

Tacuary-Bragantino (Copa Sudamericana) – MOLA

Tigre-San Paolo (Copa Sudamericana) – MOLA

Magallanes-Botafogo (Copa Sudamericana) – MOLA

Puerto Cabello-Deportes Tolima (Copa Sudamericana) – MOLA

07.00

Western United-Central Coast Mariners (A-League) – ONEFOOTBALL

09.00

Adelaide United-Sydney (A-League) – ONEFOOTBALL

14.00

Cesena-Verona (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

16.00

Empoli-Frosinone (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

17.00

Salernitana-Inter (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.00

Torino-Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

19.00

Lecce-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Benfica-Porto (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

20.45

Bruges-Seraing (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

21.00

Milan-Empoli (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Siviglia-Celta Vigo (Liga) – DAZN

Lens-Strasburgo (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Middlesbrough-Burnley (Liga) – DAZN

Al Shabab-Al Hilal (Saudi Pro League) – SOLOCALCIO

Gli incontri trasmessi da potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficial