Nella guida tv del 9 dicembre 2023 gli anticipi di Serie A saranno visibili su DAZN; Inter – Udinese anche su Sky. La Serie B sia su DAZN sia sui canali Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 9 dicembre 2023 ci sono gli anticipi della quindicesima giornata di Serie A. Si comincia alle 15 con Verona – Lazio. Il Verona di Marco Baroni riceve al Marcantonio Bentegodi la Lazio di Maurizio Sarri. I gialloblu arrivano alla sfida dopo il rocambolesco pareggio maturato domenica scorsa sul campo dell’Udinese nella sfida che è terminata con il risultato di 3 a 3. Gli scaligeri al momento sono terz’ultimi in classifica con solo due vittorie all’attivo e 10 punti, ma nelle ultime due gare hanno raccolto due pareggi. I biancocelesti, invece, hanno giocato tre partite in casa in una settimana trovando vittorie molto importanti contro Celtic, in Champions League, Cagliari in campionato e infine con il Genoa in Coppa Italia

Si prosegue alle 18 con Atalanta – Milan. Gli orobici sonoreduci da due sconfitte consecutive: quella casalinga per 1-2 contro il Napoli e quella esterna per 3-0 contro il Torino. Sono ottava a quota 20, con un percorso di sei partite vinte, due pareggiata e sei perse, ventuno reti realizzate e sedici incassate. l rossoneri hanno ritrovato il sorriso vincendo prima contro la Fiorentina e poi contro il Frosinone. Sono terzi, a dalla capolista Inter, con 29 punti, frutto di nove vittorie, due pareggi e tre sconfitte, ventiquattro gol fatti e quindici subiti.

In serata tocca a Inter – Udinese. Una sfida importantissima perché da essa potrebbe passare il primato. Sono, infatti, soltanto due le lunghezze che separano i nerazzurri dalla Juventus, che, qualora dovesse battere il Napoli venerdì sera, balzerebbe in testa alla classifica. La squadra di Inzaghi, dopo il successo contro i partenopei, ha 33 punti, frutto di undici vittorie, due pareggi e una sconfitta, trentatré gol fatti e sette subiti (miglior attacco e miglior difesa del torneo). A San Siro arriva l’Udinese, che, dopo il 3-3 casalingo contro il Verona, é sedicesima a quota 16. Il suo percorso racconta di una partita vinta, nove pareggiate e quattro perse, dodici reti realizzate e ventuno incassate.

Sedicesima giornata in Serie B il Parma giocherà sul campo del Parma mentre il Venezia ospiterà l’Ascoli.

Calcio in tv oggi 9 dicembre 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Monza-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Frosinone-Verona (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.30

Inter-Sampdoria (Serie A femminile) – DAZN

13.00

Milan-Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Manchester City-Aston Villa (Women’s Super League) – DAZN

13.30

Crystal Palace-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

14.00

Zona Gol Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Cremonese-Venezia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Sampdoria-Lecco (Serie B) – DAZN, SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

Ascoli-Spezia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Bari-Sudtirol (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Cittadella-Cosenza (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

Ternana-Feralpisalò (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 256)

Alaves-Las Palmas (Liga) – DAZN

Colonia-Wolfsburg (Bundesliga femminile) – DAZN

15.00

Verona-Lazio (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Juventus Women-Pomigliano (Serie A femminile) – DAZN

15.30

Eintracht Francoforte-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.00

Manchester United-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT UNO

16.15

Catanzaro-Pisa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Betis-Real Madrid (Liga) – DAZN

Atalanta U23-Padova (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Juventus Next Gen-Pineto (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Pescara-Olbia (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Pontedera-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

16.30

Barcellona-Eibar (Liga femminile) – DAZN

18.00

Atalanta-Milan (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Aston Villa-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO

Borussia Dortmund-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

Villarreal-Real Sociedad (Liga) – DAZN

SPAL-Entella (Serie C) – SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

Crotone-Juve Stabia (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Triestina-Giana Erminio (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

18.30

Giugliano-Monterosi (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Real Madrid-Siviglia (Liga femminile) – DAZN

18.45

Ajax-Sparta (Eredivisie) – MOLA

19.00

Vitoria Guimarães-Sporting (Campionato portoghese) – DAZN

20.45

Inter-Udinese (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Recanatese-Cesena (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Messina-Catania (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Turris-Latina (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

21.00

PSG-Nantes (Ligue 1) – SKY SPORT ARENA

Maiorca-Siviglia (Liga) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

AZ-Almere City (Eredivisie) – MOLA

21.30

Porto-Casa Pia (Campionato portoghese) – MOLA

22.00

Columbus Crew-Los Angeles FC (Finale playoff MLS) – APPLE TV

Godoy Cruz-Platense (Campionato argentino) – SOLOCALCIO, MOLA e ONEFOOTBALL

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale