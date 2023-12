Elenco delle partite previste per oggi, sabato 9 dicembre 2023: Lazio a Verona, l’Inter ospita l’Udinese. In Europa spicca Aston Villa-Arsenal, trasferta per Bayern e Lipsia

Sabato 9 dicembre sono due gli incontri in primo piano. In Serie A alle ore 18 si gioca Atalanta–Milan mentre in Premier League spazio alle ore 18.30 per Aston Villa-Arsenal. Daremo quindi uno sguardo ai principali campionati italiani e in Europa andremo a vedere le proposte degli altri campionati.

Partiamo dalla sfida di Bergamo dove si affrontano due squadre che arrivano da situazioni contrapposte. I nerazzurri vengono da due sconfitte consecutive. Se quella con il Napoli in casa poteva essere un incidente di percorso, l’ultima maturata a Torino è stata ancor più devastante dal punto di vista della partecipazione e spirito di squadre che sembra esser venuto meno. La Dea allo specchio nella brutta copia di quella capace di produrre bel gioco corale e geometrie sempre apprezzabili. L’emergenza in difesa con gli infortunati Palomino e Toloi cui si va ad aggiungere Djimsiti potrebbe favorire la squadra rossonera che arriva dai successi con Fiorentina e Frosinone. Terzo posto in solitaria dietro Inter e Juventus che stanno facendo le lepri e Pioli che ritrova Giroud al centro dell’attacco. Il tecnico ha sottolineato che sono sempre partite difficili quelle contro l’Atalanta dotata di qualità, presenza, intensità e centrocampisti che segnano. Solo una grande prestazioni potrà aiutare i suoi ad avere la meglio.

Spostiamoci in Inghilterra per ricordare Aston Villa-Arsenal. Il poker di successi per la capolista potrà subire una frenata contro un avversario lanciatissimo e che ha superato il City nell’ultimo turno. Un terzo posto ad oggi meritato per quanto visto e prodotto, un ruolino di marcia tra i più promettenti. Sono 14 ora le vittorie casalinghe in Premier League per la squadra del tenico Emery che avrà un motivo in più per fare bene visto che affronta la sua ex squadra da dove fu esonerato nel 2019.

Torniamo in Italia per parlare ancora di Serie A. Il programma si aprirà alle ore 15 con Verona–Lazio. La squadra di Sarri arriva dal successo di misura non semplice per come maturato contro il Cagliari. Gli scaligeri hanno interrotto di recente una fila di sconfitte consecutive pareggiando con Lecce e Udinese. Baroni potrebbe mettersi a specchio con un 4-3-3 dove Lazovic viene spostato come ala in attacco con Ngonge con Djuric centro boa. Sarri deve valutare le condizioni di Luis Alberto e Zaccagni, più incerto quest’ultimo che potrebbe essere sostituito da Pedro. Alle 20.45 l’Inter ospita l’Udinese sapendo che solo facendo punti potrà conservare la vetta dalla classifica sempre insidiata dalla Juventus. Stato di forma eccezionale per la squadra di Inzaghi che nell’ultimo turno ha piegato in trasferta 3-0 il Napoli. Qualche dubbio in difesa dove non ci sarà de Vrij ma potrebbe ritrovare Bastoni. Non si esclude un adattamento di Carlos Augusto e la presenza di Bisseck che aveva già trovato spazio a Lisbona.

In Serie B big match tra Cremonese e Venezia con le due squadre in gran forma. I grigiorossi possono provare a ridurre il gap di 7 punti dalla capolista dando il là a un possibile “accorciamento” della classifica in vetta dove il Catanzaro ospita il Pisa. In Serie C in campo tutti e tre i gironi con quello A dove troviamo il Padova ospite dell’Atalanta U23 e la Triestina che ospita la Giana Erminio. Nel B trasferta a Recanati del Cesena mentre Pescara e Pineto cercano punti per migliorare la loro classifica in ottica playoff rispettivamente in casa con l’Olbia e in casa della Juventus Next Gen. Nel C la Juve Stabia a Crotone per cercare di prendere punti su Piceno e Casertana che hanno pareggiato ma i pitagorici potrebbero rimettere tutto in gioco vincendo. Si gioca anche Gelbison-Palmese 1914 in Serie D quindi il campionato Primavera 1 con Frosinone-Verona e Monza-Inter alle ore 11 e Milan-Genoa alle ore 13. Torna in campo anche la Serie A femminile con Inter-Sampdoria alle 12.30 e Juventus-Pomigliano alle 15.

In Ligue 1 troviamo alle ore 17 Rennes-Monaco e alle 21 PSG-Nantes. In poche giornate la classifica sorride decisamente ai parigini che hanno affilato una serie di vittoria creando una mini fuga di 4 sul Nizza. In Bundesliga alle 15.30 il Bayen Monaco nell’insidiosa tanta del Francoforte che proverà a reagire alle due sconfitte consecutive. Alle ore 18.30 il Dortmund ospita l’RB Lipsia. Le squadre sono separate da un punto e sono in palio punti pesanti in ottica Champions League. In Premier League il programma si aprirà alle ore 13.30 con Crystal Palace-Liverpool con gli ospiti che potranno mettere pressione ai Gunners. Turno casalingo per il Manchester United alle 16 contro il Bournemouth. Spostiamoci in Spagna dove nella Liga troviamo Alaves-Las Palmas aprire alle 13 qundi alle 16.15 trasferta con il Betis per il Real Madrid.

Programma delle partite del 9 dicembre 2023

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Jwaneng Galaxy (Bot) – ASEC Mimosas (Ivo) 14:00

Nouadhibou (Mrt) – Mazembe (Drc) 17:00

Esperance Tunis (Tun) – Petro (Ang) 20:00

Wydad (Mar) – Simba (Tan) 20:00

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP

Zamalek (Egy) – Sagrada (Ang) 17:00

ALGERIA LIGUE 1

Setif – Biskra 18:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Ahli SC – Al-Raed 16:00

Al Wehda – Al Akhdoud 19:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL – PLAY OFF

Godoy Cruz – Platense 22:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Van – Shirak 11:00

Urartu – Ararat-Armenia 15:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Newcastle Jets 07:30

Sydney FC – Macarthur FC 09:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

Rapid Vienna – Salzburg 14:30

A. Klagenfurt – Austria Vienna 17:00

A. Lustenau – LASK 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge – Anversa 16:00

St. Truiden – Leuven 18:15

Gent – RWDM 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA – SPAREGGIO

Vitebsk – Energetik-BGU 13:00

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Sofia – Arda 11:30

Cherno More – Slavia Sofia 14:00

Botev Vratsa – Levski 16:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Copiapo – Everton 22:00

Magallanes – Coquimbo 22:00

O’Higgins – Palestino 22:00

U. Calera – U. Catolica 22:00

U. De Chile – Nublense 22:00

CROAZIA HNL

Gorica – Istra 1961 14:50

Din. Zagabria – Rudes 17:00

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

AB Copenhagen – Nordsjaelland 15:30

Silkeborg – FC Copenhagen 19:00

FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Douvres – Chateauroux 13:30

Reims Ste Anne – Dunkerque 13:30

AC Ajaccio – Orleans 14:00

Angouleme – Bordeaux 14:00

Coulaines – Pau FC 14:00

Geispolsheim – Sochaux 14:00

Thaon – Amiens 14:00

Saint-Philbert – Laval 14:30

Moulien – Fleury-Merogis 15:00

Plessis Robinson – Angers 15:00

Quevilly Rouen – Dijon 15:00

St. Etienne – Nimes 15:00

Stade Mayennais – Rodez 15:00

Lyon – La Duchere – Thonon-Evian 16:00

Paris FC – Saint-Denis 17:00

RC Calais – Caen 17:00

Saint Priest – Domerat 17:00

Saint-Meziery – Auxerre 17:00

Sarre Union – Pontarlier 17:00

Thionville – Annecy 17:00

Dieppe – Ergue-Gaberic 18:00

Dinan Lehon – Vitre 18:00

Saint-Omer – Epinal 18:00

Sarreguemines – Biesheim 18:00

Bassin d’Arcachon – Trelissac 19:00

Caennaise – Guingamp 19:00

Chambery – Grenoble 19:00

Villenavaise – Libourne 20:00

FRANCIA LIGUE 1

Rennes – Monaco 17:00

PSG – Nantes 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Paderborn 13:00

Furth – Magdeburg 13:00

Kaiserslautern – Hertha 13:00

Osnabruck – St. Pauli 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Brema – Augusta 15:30

Francoforte – Bayern 15:30

Heidenheim – Darmstadt 15:30

Union Berlino – Monchengladbach 15:30

Wolfsburg – Friburgo 15:30

Dortmund – RB Lipsia 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

SGS Essen D – Freiburg D 12:00

Colonia D – Wolfsburg D 14:00

GIAPPONE COPPA DELL’IMPERATORE

Kawasaki – Kashiwa 06:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Kifisias – Giannina Posticipata

Atromitos – Panathinaikos Posticipata

GUATEMALA LIGA NACIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Guastatoya – Zacapa 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Marathon – Motagua 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackburn – Leeds 13:30

Sunderland – West Brom 13:30

Cardiff – Millwall 16:00

Huddersfield – Bristol City 16:00

Leicester – Plymouth 16:00

Middlesbrough – Ipswich 16:00

Norwich – Preston 16:00

QPR – Hull 16:00

Rotherham – Swansea 16:00

Stoke – Sheffield Wed 16:00

Watford – Southampton 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Crystal Palace – Liverpool 13:30

Brighton – Burnley 16:00

Manchester Utd – Bournemouth 16:00

Sheffield Utd – Brentford 16:00

Wolves – Nottingham 16:00

Aston Villa – Arsenal 18:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Nassaji Mazandaran – Esteghlal Khuzestan 12:30

Foolad – Esteghlal F.C. 15:15

ISRAELE LIGAT HA’AL

Maccabi Bnei Raina – M. Petach Tikva 16:30

H. Tel Aviv – Hapoel Hadera 18:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Frosinone U19 – Verona U19 11:00

Monza U19 – Inter U19 11:00

Milan U19 – Genoa U19 13:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Spezia U19 – Pescara U19 11:00

Ternana U19 – Ascoli U19 11:00

Cosenza U19 – Bari U19 11:30

Parma U19 – Renate U19 14:00

Cesena U19 – Perugia U19 14:15

AlbinoLeffe U19 – Cremonese U19 14:30

Brescia U19 – Alessandria U19 14:30

Entella U19 – Pisa U19 14:30

FeralpiSalò U19 – Spal U19 14:30

Napoli U19 – Crotone U19 14:30

Reggiana U19 – Como U19 14:30

Venezia U19 – Padova U19 14:30

Vicenza U19 – Cittadella U19 14:30

ITALIA SERIE A

Verona – Lazio 15:00

Atalanta – Milan 18:00

Inter – Udinese 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Inter D – Sampdoria D 12:30

Juventus D – Pomigliano D 15:00

ITALIA SERIE B

Ascoli – Spezia 14:00

Bari – Südtirol 14:00

Cittadella – Cosenza 14:00

Cremonese – Venezia 14:00

Sampdoria – Lecco 14:00

Ternana – FeralpiSalò 14:00

Catanzaro – Pisa 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Atalanta U23 – Padova 16:15

Triestina – Giana Erminio 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Juventus U23 – Pineto 16:15

Pontedera – Gubbio 16:15

Spal – Entella 18:30

Recanatese – Cesena 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Crotone – Juve Stabia 18:30

Giugliano – Monterosi Tuscia 18:30

ACR Messina – Catania 20:45

Turris – Latina 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Gelbison – Palmese 1914 14:30

MALTA PREMIER LEAGUE

Sliema – Balzan 14:00

Mosta FC – Floriana 17:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Raja Casablanca – Renaissance Zemamra 15:00

Jeunesse Sportive Soualem – Union Touarga 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Ajax – Sparta Rotterdam 18:45

Zwolle – Nijmegen 20:00

Alkmaar – Almere City 21:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Portimonense – Famalicao 16:30

Guimaraes – Sporting 19:00

FC Porto – Casa Pia 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Karvina – Pardubice Posticipata

Liberec – Zlin 15:00

Slovacko – Bohemians 15:00

Sparta Praga – Jablonec 15:00

Hradec Kralove – Ostrava 18:00

ROMANIA LIGA 1

Rapid Bucarest – FC Voluntari 19:45

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Sp. Mosca – Samara 12:00

Akhmat Grozny – FK Rostov 14:30

Zenit – Pari NN 17:45

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – Virtus 15:00

Domagnano – Fiorentino 15:00

Folgore – Tre Penne 15:00

La Fiorita – San Marino Academy U22 18:15

San Giovanni – Cailungo 18:15

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – Hearts 16:00

Livingston – Hibernian 16:00

Motherwell – St. Johnstone 16:00

Rangers – Dundee FC 16:00

St. Mirren – Ross County 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 – TSC 13:00

Stella Rossa – Mladost 16:00

Zeleznicar Pancevo – Sp. Subotica 18:30

SPAGNA LALIGA

Alaves – Las Palmas 14:00

Betis – Real Madrid 16:15

Villarreal – Real Sociedad 18:30

Maiorca – Siviglia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Valladolid – Amorebieta 16:15

Gijon – Levante 18:30

Burgos CF – Mirandes 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1 – SPAREGGIO

Gangwon – Gimpo FC 06:00

Suwon FC – Busan 06:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Polokwane – Kaizer Chiefs 14:30

Chippa United – Golden Arrows 16:45

Orlando – TS Galaxy 19:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Basilea – Grasshoppers 18:00

Young Boys – St. Gallen 18:00

Lausanne – Servette 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Antalyaspor – Karagumruk 11:30

Samsunspor – Kasimpasa 14:00

Besiktas – Fenerbahce 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Kryvbas – Zorya 14:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

MTK Budapest – Debrecen 13:15

Zalaegerszeg – Ujpest 15:45

USA MLS – PLAY OFF

Columbus Crew – Los Angeles FC 22:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Ho Chi Minh – Hai Phong 13:15