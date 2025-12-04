Fantacalcio, 14° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 14a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle
La quattordicesima giornata di Serie A si apre sabato 6 dicembre con tre partite che mettono subito in palio punti pesanti. Alle 15 il Sassuolo riceve la Fiorentina: i neroverdi cercano continuità, mentre i viola vogliono ottenere la prima vittoria stagionale. Alle 18 riflettori puntati su San Siro, dove l’Inter affronta il sorprendente Como in uno scontro diretto tra squadre di alta classifica: i nerazzurri inseguono la vetta, i lariani sognano l’impresa. In serata, alle 20.45, il Verona ospita l’Atalanta in una sfida che oppone la lotta salvezza alla rincorsa europea.
La domenica si apre alle 12.30 con Cremonese-Lecce. Alle 15 la Roma vola a Cagliari con l’obiettivo di riprendersi il primato mentre i sardi proveranno a sfruttare il fattore campo. Alle 18 la Lazio affronta il Bologna, sfida tra due squadre che devono riscattare la sconfitta rimediata nellì’ultimo turno. In serata, alle 20.45, il big match più atteso: Napoli-Juventus. Gli azzurri, primi insieme al Milan a quota 28, hanno l’occasione di consolidare il primato, ma i bianconeri arrivano al Maradona con la voglia di riaprire la corsa scudetto.
Il turno si chiude lunedì 8 dicembre con tre sfide. Alle 15 Pisa-Parma apre la giornata, alle 18 e alle 20.45 il Torino ospita il Milan: i rossoneri devono vincere per restare in vetta, ma il Toro promette battaglia davanti al proprio pubblico.
Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:
- DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.
- Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
- Hellas Veorna-Atalanta, Lazio-Bologna e Torino-Milan anche sui canali Sky.
