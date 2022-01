Genoa – Udinese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Genoa – Udinese del 22 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022

GENOVA – Sabato 22 gennaio, alle ore 15, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa – Udinese, anticipo della ventitreesima giornata, la quarta del girone di ritorno, del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Una sfida dove entrambe le squadre non possono permettersi di sbagliare perché in palio ci sono tre punti molto pesanti. I rossoblù vengono dalla disfatta di Firenze; sono penultimi in classifica, a quattro lunghezze dalla quartultima, a quota 18 punti, frutto di una sola vittoria che risale addirittura a settembre, nove pareggi e dodici sconfitte con 20 gol fatti e ben 45 subiti, per una difesa che si rivela la seconda peggiore del torneo. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre sconfitte e due pareggi, siglando due reti e incassandone undici. Mercoledì sera é stato annunciato il nuovo allenatore, Alexander Blessin, che ha preso il posto in panchina dell’esonerato Andriy Shevchenko, a sua volta aveva subentrato a novembre a Davide Ballardini: il tecnico tedesco, ex RB Lipsia, ha l’arduo compito di risollevare la squadra da una situazione che, se non può dirsi compromessa, é davvero molto complicata. Per i friulani il cambio in panchina ha sortito soltanto parzialmente gli effetti sperati perchè alle due vittorie iniziali dell’era Cioffi sono arrivate tre sconfitte. In settimana sono stati eliminati dalla Coppa Italia dalla Lazio; a decidere é stato un gol Immobile nei tempi supplementari. In campionato, invece, vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Juventus; sono quattordicesimi, a quota 23 punti ma con una partita in meno, con un cammino di cinque vittorie, otto pareggi e otto sconfitte con 31 reti realizzate e 36 subiti. Sono sessantotto i precedenti tra le due compagini con il bilancio di ventitré successi del Genoa, venti pareggi e ventiquattro affermazioni dell’Udinese. Nella passata stagione, a Genova, si imposero col risultato di 1-3. La gara di andata, lo scorso 28 novembre, finì a reti inviolate.

La presentazione del match

QUI GENOA – Ancora out Maksimovic, Behrami, Bianchi, Hernani e Kallon. Blessin potrebbe tornare al modulo 3-5-2 con Sirigu tra i pali e retroguardia composta da Bani, Vasquez e Vanheusden. In cabina di regia Badelj con Melegoni e Portanova; sulle corsie Ghiglione e Hefti. Davanti Destro e Caicedo.

QUI UDINESE – Cioffi dovrà fare a meno dell’infortunato Pereyra e valutare le condizioni di Molina e Stryger Larsen. Potrebbe far scendere la squadra in campo con un modulo speculare con Padelli in porta e difesa composta da Perez, Nuytinck e Zeggelaar. In cabina di regia Walace con Arslan e Makengo; sulle fasce Soppy e Udogie. Coppia di attacco composta da Deulofeu e Beto.

Le probabili formazioni di Genoa – Udinese

GENOA (3-5-2): Sirigu, Bani, Vasquez, Vanheusden; Ghiglione, Melegoni, Badelj, Portanova, Hefti; Destro, Caicedo. Allenatore: Blessin.

UDINESE (3-5-2): Padelli, Perez, Nuytinck, Zeegelaar, Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie, Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Genoa – Udinese, valido per la ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.