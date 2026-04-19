Heraclea-Barletta 0-2: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Heraclea-Barletta di Domenica 19 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

CANDELA – Domenica 19 aprile 2026, lo Stadio Pino Zaccheria ospiterà la partita Heraclea-Barletta, sfida valida per la trentaduesima giornata del Girone H di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

Nel derby pugliese tra Heraclea e Barletta, la squadra ospite parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: l’Heraclea è al quindicesimo posto grazie a 9 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, segno di un cammino negativo. Il Barletta, invece, si ritrova in vetta al primo posto dopo 18 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte, mostrando un ruolino di marcia quasi perfetto. Alla luce dei dati, il Barletta appare nettamente favorito, forte di una stagione di alto livello e di una maggiore solidità rispetto all’Heraclea, chiamata invece a una prestazione perfetta per provare a sovvertire il pronostico e conquistare punti salvezza.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che l’Heraclea, con 27 gol segnati e 33 subiti, presenta una differenza reti di -6. Allo stesso tempo, il Barletta ha un record di 48 gol segnati e 18 subiti, con una differenza di 30. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri evidenziano una netta superiorità del Barletta sia in fase offensiva sia in fase difensiva, confermando il divario tecnico e di rendimento rispetto all’Heraclea.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra ospite come favorita. Ciò è dimostrato dal 3.75 per la vittoria dell’Heraclea, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà poco probabile. Il pareggio è quotato a 3.15, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Barletta è di 1.79, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno ottime possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI HERACLEA-BARLETTA]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Marco Melloni della Sezione di Modena, coadiuvato dagli assistenti Alessio Reitano proveniente da Acireale e Federico Corbelli appartenente alla Sezione di Rimini. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara

La presentazione del match

COME ARRIVA L’HERACLEA – Il tecnico Montanaro dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Tucci a difesa della porta; Mbumba, Lazazzera, Montuori e Dicorato a completare il pacchetto difensivo; Agnelli, Mele e Ganfornina in mediana; il tridente offensivo sarà formato da Schenetti, Musy e Ben Rahem. Tale modulo è pensato per favorire l’ampiezza sulle fasce e un pressing alto sui portatori di palla, così da impedire all’avversario di impostare il proprio gioco.

COME ARRIVA IL BARLETTA – La capolista si schiera con un 4-2-3-1: tra i pali c’è Fernandes; in difesa la linea a quattro è composta da Coccia, Manetta, Bizzotto e Basso. In mediana agiscono Piarulli e Franco, incaricati di garantire equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco. Sulla trequarti si muovono Malagnino, Da Silva e Laringe, a supporto dell’unica punta Lattanzio, principale riferimento offensivo della squadra. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio e occupare con efficacia gli spazi tra le linee, sfruttando la spinta degli esterni e il lavoro dei trequartisti alle spalle della punta.

Le probabili formazioni

HERACLEA (4-3-3): Tucci; Mbumba, Lazazzera, Montuori, Dicorato; Agnelli, Mele, Ganfornina; Schenetti, Musy, Ben Rahem. Allenatore: Montanaro.

BARLETTA (4-2-3-1): Fernandes; Coccia, Manetta, Bizzotto, Basso; Piarulli, Franco; Malagnino, Da Silva, Laringe; Lattanzio. Allenatore: Paci

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Heraclea e Barletta in televisione sul Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre) e sul Telesveva (canale 18 in Puglia e Basilicata), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.