Prato-Grosseto 1-0: diretta live e risultato finale | Serie D

Diretta Prato-Grosseto di Domenica 19 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

PRATO – Domenica 19 aprile 2026, lo Stadio Comunale Lungobisenzio ospiterà la partita Prato-Grosseto, sfida valida per la trentaduesima giornata del Girone E di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

Nel derby toscano tra Prato e Grosseto, la squadra ospite parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Prato è al quinto posto grazie a 17 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, segno di un buon cammino. Il Grosseto, invece, si ritrova in vetta alla classifica dopo 21 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, mostrando un ruolino di marcia quasi perfetto. Alla luce dei dati, il Grosseto parte favorito grazie al primato in classifica e a un rendimento complessivamente più continuo, mentre il Prato, pur con un buon percorso stagionale, dovrà puntare sul fattore campo per provare a riequilibrare il derby.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Prato, con 45 gol segnati e 29 subiti, presenta una differenza reti di 16. Allo stesso tempo, il Grosseto ha un record di 55 gol segnati e 22 subiti, con una differenza di 33. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una contenuta differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri evidenziano un vantaggio per il Grosseto, più efficace in fase offensiva e solido in difesa, pur a fronte di un divario qualitativo non così ampio.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra ospite come favorita. Ciò è dimostrato dal 3.35 per la vittoria del Prato, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà poco probabile. Il pareggio è quotato a 3.15, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Grosseto è di 1.90 il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno ottime possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino

PRATO: Furghieri; Berizzi, Risaliti, Polvani; Limberti (dal 20’ st Cesari), Andreoli (dal 24’ st Greselin), Fiorini, Lattarulo, Zanon; Verde (dal 28’ st Mencagli), Rossetti. A disposizione: Stomeo, Corsa, Boccardi, D’Orsi, Santarelli, Atzeni. Allenatore: Lamma.

GROSSETO: Marcu; Italiano (dal 21’ st Masini), Ampollini, Brenna, Montini; Fiorani (dal 40’ st Malva), Sabelli, Bacciardi (dal 21’ st Guerrini); Riccobono (dal 3’ st Sacchini); Regoli (dal 28’ st Benedetti); Marzierli. A disposizione: Romagnoli, Monteverde, Gonnelli, D’Ancona. Allenatore: Indiani.

Reti: al 1’ pt Verde (P).

Ammonizioni: Brenna (G).

Recupero: 2’ pt; 5’ st.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Niko Pellegrino della Sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Laurieri proveniente da Matera e Salvatore Girolamo Cucci appartenente alla Sezione di Trapani. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara

La presentazione del match

COME ARRIVA IL PRATO – Il tecnico Lamma dovrebbe affidarsi al 3-5-2. In porta andrà Furghieri, con Berizzi, Polvani e Risaliti in difesa. Folto centrocampo composto da giocheranno Limberti, Andreoli, Fiorini, Lattarulo e D’Orsi. Coppia di attacco formata da Verde e Rossetti. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

COME ARRIVA IL GROSSETO – La squadra di Indiani dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. In porta è previsto Romagnoli, protetto dal terzetto difensivo composto da Masini, Sacchini e Riccobono. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Benedetti e Brenna, mentre la zona centrale del campo dovrebbe essere affidata a Ampollini e Italiano, incaricati di dare ordine e copertura. Alle spalle dell’unica punta D’Ancona, il tecnico dovrebbe schierare Guerrini e Regoli. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio e occupare con efficacia gli spazi tra le linee, sfruttando la spinta degli esterni e il lavoro dei trequartisti alle spalle della punta.

Le probabili formazioni

PRATO (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Polvani, Risaliti; Limberti, Andreoli, Fiorini, Lattarulo, D’Orsi; Verde, Rossetti. Allenatore: Lamma.

GROSSETO (3-4-2-1): Romagnoli; Masini, Sacchini, Riccobono; Benedetti, Ampollini, Italiano, Brenna; Guerrini, Regoli; D’Ancona. Allenatore: Indiani.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Prato e Grosseto in streaming su TV Prato (canale 75 del digitale terrestre in Toscana), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.