Italia – Argentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Italia – Argentina del 1°giugno 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la Finalissima, Coppa dei Campioni CONMEBOL – UEFA 2022

LONDRA – Mercoledì 1° giugno, alle ore 20.45, al Wembley Stadium di Londra, andrà in scena la Finalissima Italia – Argentina. Una partita che mette di fronte i campioni d’Europa contro i vincitori dell’analogo torneo del Sud America, in una finale concordata da UEFA e CONMEBOL dopo la firma del rinnovo e prolungamento del Protocollo d’Intesa del 15 dicembre 2021. Sfida secca di 90 minuti. Non sono previsti i tempi supplementari: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore.

Lo scorso anno la Nazionale di Mancini si é aggiudicata il titolo di Campione d’Europa dopo aver battuto nella fase a gironi la Turchia per 0-3, la Svizzera per 3-0 e il Galles per 1-0; agli ottavi di finale l’Austria per 2-1 dopo i tempi supplementari, ai quarti di finale il Belgio per 1-2, in semifinale la Spagna dopo i calci di rigore e in finale l’Inghilterra per 3-2 dopo i tempi supplementari. Un anno che sembrava trionfale per gli Azzurri, con l’accesso ai Mondiali del Qatar che sembrava quasi una formalità. Ma a un certo punto le cose si sono complicate. Dopo aver pareggiato per 0-0 contro l’Irlanda del Nord, e prima ancora per 1-1 contro la Svizzera, sprecando dal dischetto con Jorginho l’occasione per portare a casa tre punti e chiudere il discorso qualificazione, la Nazionale di Mancini é stata costretta agli spareggi e, battuta dalla Macedonia, é estata estromessa per la seconda volta consecutiva dalla competizione iridata. L’Argentina si é aggiudicata la Coppa America dopo aver, nella fase a gironi, pareggiato 1-1 contro il Cile e vinto di misura contro Uruguay e Paraguay e per 1-4 contro il Brasile. Ha poi battuto ai quarti di finale per 3-0 l’Ecuador, in semifinale dopo i tempi supplementari la Colombia e in finale per 1-0 il Brasile con gol decisivo di De Maria.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: ITALIA - ARGENTINA Mercoledì 1° giugno dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con il commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ITALIA – Mancini, che dovrà rinunciare agli infortunati Berardi e Immobile, dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Donnarumma in porta e retroguardia formata al centro da Bonucci e Chiellini, al suo addio ala Nazionale, e ai lati da Di Lorenzo e Emerson. A centrocampo Barella, Jorginho e Verratti. Tridente offensivo composto da Zaniolo, Scamacca e Insigne.

QUI ARGENTINA – Scaloni dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Martinez tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Romero-Otamendi e sulle fasce da Montiel e Acuña. In mezzo al campo De Paul, Paredes e Lo Celso. In attacco Messi, Lautaro Martínez e Di María.

Le probabili formazioni di Italia – Argentina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Scamacca, Insigne. Ct. Mancini

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez, Di María. Ct. Scaloni.

Dove vedere la partita in tv o streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Uno in quanto la Rai detiene i diritti per trasmettere tutte le gare della Nazionale. La gara potrà essere seguita anche in streaming su Rai Play.