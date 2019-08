Juve Stabia – Pisa posticipata al 1° settembre

MILANO – La Lega BKT comunica che la gara Juve Stabia – Pisa in programma originariamente per Sabato 31 agosto 2019, ore 21.00 e valida per la 2° giornata del campionato cadetto 2019 – 2020 si disputerà Domenica 1 settembre alle ore 18. Questo tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB;a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 10 dell’8 agosto 2019. Cogliamo l’occasione per ricordare che la squadra del Pisa farà il suo esordio domani sera con l’anticipo che apre la nuova stagione ospitando il Benevento mentre la Juve Stabia partirà da Empoli la sua avventura in questo campionato.