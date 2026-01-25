Juventus-Napoli 1-0: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Juventus-Napoli del 25 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

TORINO – Domenica 25 gennaio 2026 , alle ore 18:00, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus-Napoli, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

La Juventus arriva a questa sfida dopo una settimana intensa, segnata prima dalla sconfitta di misura contro il Cagliari e poi dalla pronta reazione in Champions League, dove ha superato il Benfica per 2-0. Per Luciano Spalletti si è trattato soltanto del secondo ko da quando siede sulla panchina bianconera, un dato che conferma la solidità del percorso intrapreso. La squadra inizia il turno a tre punti dalla zona Champions e può contare su un rendimento casalingo di altissimo livello: l’ultima sconfitta allo Stadium risale a marzo e da allora sono arrivati 13 successi e 6 pareggi. I bianconeri sono sesti con 39 punti, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, con 32 gol segnati e 17 subiti.

Il Napoli vive invece un momento positivo ma non completamente soddisfacente. La squadra di Antonio Conte è imbattuta da nove partite tra campionato e coppe, ma i numerosi pareggi ( quattro nelle ultime cinque uscite) hanno rallentato la corsa sia in Serie A che in Champions League. L’1-1 sul campo del Copenhagen, rimasto in dieci uomini, ha complicato la situazione europea, mentre in campionato i partenopei restano comunque in piena lotta, a sei punti dalla vetta dopo il successo per 1-0 sul Sassuolo. Le difficoltà maggiori arrivano dagli infortuni, che continuano a ridurre le rotazioni, e dal rendimento esterno: solo quattro vittorie nelle ultime tredici trasferte ufficiali, con sette sconfitte. Il Napoli è terzo con 43 punti, frutto di 13 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte, 31 gol fatti e 17 subiti.

Sono 184 i precedenti in sei competizioni tra le due compagini con il bilancio di 48 successi del Napoli, 51 pareggi e 85 affermazioni della Juventus. Tra i momenti più memorabili degli scontri tra le due squadre ci sono la vittoria del Napoli nella finale di Coppa Italia del 2012, il gol di Diego Maradona che portò alla vittoria del Napoli contro la Juventus nel campionato del 1985, e la vittoria della Juventus nella finale di Supercoppa Italiana del 2012. La gara di andata, lo scorso 7 dicembre, si chiuse sul risultato di 2-1 in favore del Napoli: fatale ai bianconeri fu una doppietta di Hojlund.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS-NAPOLI 1-0 (1'T) PRIMO TEMPO 39' gioco fermo con Hojlund a terra dopo un contrasto con Bremer, lo stesso difensore ha cinturato anche Vergara. Episodi al limite, rischio VAR 35' scarico di Thuram per Locatelli, conclusione radente dal limite bloccato in due tempi da Meret 34' primo giallo per Juan Jesus, buona difesa del pallone di David e fallo punito 25' incredibile salvataggio di Buongiorno in scivolata sulla linea di porta! Yildiz imbuca Conceiçao ma la sua conclusione rasoterra ravvicinata viene raggiunta dal difensore prima di varcare la linea di porta 22' David! Vantaggio Juve! Tocco dentro di Locatelli per l'inserimento centrale dell'attacante lesto a concludere con il destro sul primo palo resistendo alla pressione leggera di Spinazzola. Il VAR conferma il gol, non c'è fuorigioco 20' palla lavorata in area da Hojlund, sponda per Vergara ma diagonale sul primo palo bloccata a terra da Di Gregorio 18' palo clamoroso di Thuram su bella conclusione in area! Ora è la Juve che ruggisce 17' percussione di Thuram, apertura su Cambiaso per il colpo di testa a centroarea di McKennie in anticipo su Buongiorno ma impreciso verso il palo alla destra di Meret 15' cross in area per la testa di Hojlund anticipato da Kelly, spinge il Napoli 13' tiro cross interessante di Conceiçao dalla destra e pallone di un soffio a lato sfiorando il secondo palo 11' primo angolo per il Napoli, allontana sul primo palo McKennie. Buona copertura palla di David, pressione fallosa di Gutierrez 6' intervento falloso a centrocampo di Locatelli su McTominay che perde la scarpa. Grande attesa per questa sfida nella sfida tra due giocatori rappresentativi delle rispettive squadre Calcio d'avvio battuto dalla Juventus che prova subito a riversarsi in avanti. C'è subito un corner conquistato, alla battuta Conceiçao, traiettoria sul primo palo allontana di testa Hojlund Juventus e Napoli in campo, tutto pronto all'inizio della sfida! Per Conte c'è il neo acquisto Giovane in panchina Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Juventus-Napoli. Dalle ore 18 seguiremo assieme questo big match della 22esima giornata. I due allenatori hanno scelto gli undici che scenderanno in campo. Spalletti con David in avanti con il trio Conceicao, McKennie, Yildiz in appoggio, Conte con Hojlund sostenuto da Vergara ed Elmas, si vede Lukaku in panchina. TABELLINO JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli (C), Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario, Cabal. Allenatore: Spalletti. NAPOLI: Meret; Di Lorenzo (C), Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara. Allenatore: Conte Reti: al 22' pt David Ammonizioni: Juan Jesus Recupero:

Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli

JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli (C), Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario, Cabal. Allenatore: Spalletti.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo (C), Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara. Allenatore: Conte

L’arbitro

La direzione della gara è affidata a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, con Tegoni e Berti come assistenti, Marchetti nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Doveri mentre l’AVAR sarà Di Paolo.

Presentazione della partita

COME ARRIVA LA JUVENTUS – La Juventus dovrebbe presentarsi con il consueto 4-2-3-1, affidandosi tra i pali a Di Gregorio. Davanti a lui una linea difensiva composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. In mezzo al campo agirà la coppia formata da Locatelli e Thuram, mentre sulla trequarti spazio a Conceicao, McKennie e Yildiz, incaricati di supportare l’unica punta David. Spalletti non ha squalificati, ma deve rinunciare agli indisponibili Milik, Rugani e Vlahovic.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Il Napoli dovrebbe rispondere con il suo classico 3-4-2-1. In porta è atteso Milinkovic-Savic, protetto dal terzetto difensivo composto da Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. Sulle corsie agiranno Di Lorenzo e Spinazzola, mentre in mezzo al campo toccherà a Lobotka e McTominay. Alle spalle dell’unica punta Hojlund dovrebbero muoversi Vergara ed Elmas. Anche Conte non ha squalificati, ma deve fare i conti con una lunga lista di assenti: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Neres, Politano e Rrahmani

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

Dove vedere la partita in TV e streaming

