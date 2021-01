Reti di Danilo, Ramsey e Cristiano Ronaldo per il successo della squadra bianconera mentre agli emiliani non basta il momentaneo pareggio di Defrel

TORINO – Nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 la Juventus supera il Sassuol 3-1. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con le reti di Danilo, Ramsey e Cristiano Ronaldo per il successo della squadra bianconera mentre agli emiliani (in dieci per un tempo causa rosso a Obiang) non basta il momentaneo pareggio di Defrel. Con questa vittoria, dunque, la squadra di Pirlo si riprende il quarto posto solitario con 33 punti mentre il Sassulo scivola al settimo posto con 29 punti.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: JUVENTUS-SASSUOLO 3-1 SECONDO TEMPO 93' Fine partita. 93' La chiude la Juventus con Cristiano Ronaldo che entra in area e con un perfetto diagonale destro batte Consigli, 3-1 e Juventus che vince. 92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL JUVENTUS! RONALDO! 91' Due minuti di recupero. 88' Cambi da una parte e dall'altrra con Pirlo che ha appena mandato in campo Morata e Bernardeschi per Ramsey e Chiesa mentre nel Sassuolo dentro Ayhan per Chiriches. 86' Non ha fretta la Juventus che prova a gestire il possesso palla ma il Sassuolo non si arrende. Grandissima prestazione della squadra di De Zerbi. 84' Reazione immediata del Sassuolo con Oddei che entra in area, rientra sul mancino e calcia ma la sua conclusione viene bloccata da Szczesny. 83' Torna in vantaggio la Juventus con Frabotta che mette al centro per il piatto destro ravvicinato di Ramsey che non fallisce, 2-1 all'Allianz Stadium. 82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL JUVENTUS! RAMSEY! 82' Meno di seicento secondi più recupero alla conclusione di un match che ha offerto tantissimo in questa seconda frazione di gioco. Juventus che attacca. 80' Personalità incredibile da parte del Sassuolo che, a prescindere dal risultato finale, uscirà a testa alta. Cartellino giallo anche per Kulusevski, sesto ammonito della partita. 78' Squadre più lunghe in questo finale di partita con la Juventus che sta producendo il massimo sforzo ma il Sassuolo riparte con una certa pericolosità grazie ai suoi velocisti. 76' Torna a caricare a testa bassa la squadra di Pirlo che sta schiacciando il Sassuolo nella sua metà campo. I neroverdi faticano a ripartire in questa fase. 74' Juventus ad un passo dal vantaggio con Kulusevski che apparecchia la tavola per Cristiano Ronaldo ma il portoghese calcia in bocca a Consigli. Clamorosa occasione sciupata da CR7. 73' Altro cambio nel Sassuolo con De Zerbi che ha appena mandato in campo Oddei al posto di Muldur. 72' Cartellino giallo anche per Frabotta, quinto ammonito della partita. 71' Nuova chance per la squadra di Pirlo con Rabiot che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, stacca di testa ma la sfera si perde alta sopra la traversa. 70' Metà della seconda frazione di gioco che è andata in archivio con Defrel che ha riposto all'iniziale vantaggio di Danilo. La Juventus sta tornando a caricare a testa bassa. 68' Cambio nel Sassuolo con De Zerbi che ha appena mandato in campo Boga al posto di Defrel. 67' Juventus ad un passo dal vantaggio con Chiesa che, su cross di Kulusevski, controlla e calcia col mancino trovando il palo esterno. 66' Fase di stallo del match con i padroni di casa che stanno provando a riorganizzarsi dopo il gol del pareggio del Sassuolo. Può succedere di tutto all'Allianz Stadium. 64' Torna a pressare molto alto la squadra bianconera che sembra aver accusato leggermente il pareggio del Sassuolo. Gli emiliani, invece, non rinunciano mai al possesso palla. 62' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara con il risultato nuovamente in parità grazie al gol di Defrel. Atteggiamento lodevole da parte della squadra di De Zerbi. 60' All'improvviso arriva il pareggio del Sassuolo con una stupenda azione corale che porta al tiro Defrel, destro secco ad incrociare e parità all'Allianz Stadium, 1-1. 59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL SASSUOLO! DEFREL! 58' Più semplice la gara della Juventus, ora, con i bianconeri che manovrano nella metà campo del Sassuolo senza troppa fretta. Gli emiliani provano a restare in partita. 56' Primi dieci minuti di questo secondo tempo che sono andati in archivio con i bianconeri che hanno sbloccato il risultato grazie a un gol pazzesco di Danilo. Juventus nuovamente al quarto posto in questo momento. 54' Partita in discesa per la squadra bianconera che ora è sopra di un gol e di un uomo mentre per il Sassuolo si fa dura ora. De Zerbi ha ancora tre cambi. 52' Passa in vantaggio la Juventus con un eurogol di Danilo che, dai 25 metri, lascia partire un missile terra-aria di destro che si insacca sul palo più lontano, 1-0. 51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL JUVENTUS! DANILO! 51' Canovaccio tattico piuttosto chiaro in questo secondo tempo con la squadra di Pirlo riversata nella metà campo del Sassuolo mentre la squadra di De Zerbi prova a chiudere ogni spazio. 49' Ricordiamo che gli emiliani sono in dieci uomini a causa del rosso diretto rimediato da Obiang nel finale della prima frazione. Come prevedibile, Juventus in possesso palla e Sassuolo che aspetta. 47' Nell'intervallo cambi da una parte e dall'altra con De Zerbi che ha mandato in campo Toljan e Maxime Lopez al posto di Caputo e Djuricic mentre Pirlo ha mandato in campo Rabiot al posto di Bentancur. 46' Ricomincia il secondo tempo di Juventus-Sassuolo. PRIMO TEMPO 51' Fine primo tempo. 51' Juventus ad un passo dal vantaggio con Ramsey che salta Consigli e appoggia per Kulusevski ma l'ex Parma tenta un colpo sotto che si perde alto sopra la traversa. 49' Recupero che è stato prolungato di un minuto visto che si è giocato pochissimo negli ultimi minuti. 47' Rivisto al VAR l'intervento del centrocmapista del Sassuolo che lascia i suoi in dieci uomini. Intanto non si gioca da tre minuti, recupero che verrà prolungato. 46' CARTELLINO ROSSO PER OBIANG! SASSUOLO IN DIECI! 46' Quattro minuti di recupero. 44' Cartellino giallo anche per Obiang, quarto ammonito della partita. 43' Cambio che si concretizza in questo momento con Kulusevski che prende il posto di Dybala. 42' Problemi per Dybala che non sembra essere in grado di proseguire, è già pronto Kulusevski. Altra tegola per la Juventus dopo McKennie. 41' Torna a farsi vedere la Juventus con una conclusione da fuori piuttosto velleitaria da parte di Ramsey che si perde a lato di molto. 39' Tantissime interruzioni in questa fase di gara, si sta giocando pochissimo. Ci aspettavamo di più da questa prima frazione di gioco tra Juventus e Sassuolo. 37' Meno di seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione di una prima frazione che non ha offerto nulla dal punto di vista delle occasioni da rete. 35' Cartellino giallo per Bentancur, terzo ammonito della partita. 34' Ritmi che non si sono mai alzati in questo primo tempo. I due allenatori vogliono più velocità nel possesso palla, soprattutto verticalità negli ultimi 30 metri di campo. 32' Molto corte le due squadre sul rettangolo di gioco, non ci sono grossi spazi per offendere. Tanto possesso ma pochissime conclusioni da parte di entrambe. 30' Prima mezz'ora di match che è andata in archivio all'Allianz Stadium: non si sblocca la gara tra Juventus e Sassuolo, non ci sono state chance degne di note fino ad ora. 28' Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica. I bianconeri, attualmente, occupano la sesta posizione con 30 punti mentre gli emiliani sono settimi con 29 punti. 26' Gara che va a folate con la Juventus che ora è nuovamente nella metà campo del Sassuolo. Pirlo chiede più velocità nel palleggio alla sua squadra. 24' Metà della prima frazione di gioco che è andata in archivio tra Juventus e Sassuolo, punteggio ancora fermo sullo 0-0 ma c'è ritmo all'Allianz Stadium. 22' Non ci sono state grandissime emozioni fino a questo momento ma la sfida resta godibile. Juventus che, ora, fa la partita gestendo il possesso ma il Sassuolo pressa alto. 20' Cambio obbligato nella Juventus con Pirlo che ha appena mandato in campo Ramsey al posto dell'acciaccato McKennie. 18' Cartellino giallo anche per Ferrari, secondo ammonito della partita. 17' Lungo possesso della squadra di Pirlo ma anche il Sassuolo aggredisce alto i portatori di palla della squadra bianconera. I due allenatori si stanno studiando tantissimo in questo primo scorcio di gara. 15' Da qualche minuto a questa parte più ritmo da parte della Juventus che sta prendendo campo mentre De Zerbi chiede ai suoi giocatori di velocizzare la manovra nella metà campo bianconera. 13' Cartellino giallo per Bonucci, primo ammonito del match. 12' Primo vero squillo della partita con una super giocata di McKennie che appoggia per la conclusione in corsa di Frabotta che viene alzata in corner da Consigli. 11' Pressing intenso ed aggressivo da parte degli attaccanti della Juventus, Sassuolo che resta sempre in possesso palla ma fatica a verticalizzare negli ultimi 30 metri di campo. 9' Non ci sono pause in questo avvio di gara con il Sassuolo che gestisce più il possesso ma le ripartenze della Juventus sono sempre veloci e pericolose. Si preannuncia una gara spettacolare. 7' Nessuna delle due squadre ha intenzione di buttare via la sfera. Sia Juventus che Sassuolo giocano sempre il pallone cercando spesso l'uscita palla al piede. 5' Ritmi subito alti, entrambe le squadre lottano nella zona nevralgica del campo. Prende campo anche la Juventus dopo che il Sassuolo aveva tenuto il possesso per parecchi minuti. 3' Avvio di personalità da parte della squadra di De Zerbi che sta facendo girare il pallone con una discreta velocità mentre la Juventus pressa i portatori di palla del Sassuolo. 1' PARTITI! E' cominciata Juventus-Sassuolo! 20.43 I giocatori di Juventus e Sassuolo fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 20.32 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.15 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.44 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per la Juventus con McKennie alle spalle del tandem offensivo composto da Dybala e Cristiano Ronaldo mentre il Sassuolo risponde col 4-2-3-1 con Traoré, Djuricic e Defrel a supporto di Caputo. 19.40 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Juventus-Sassuolo, incontro valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. IL TABELLINO JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci; Frabotta, Arthur, Bentancur (46' Rabiot), Chiesa (86' Bernardeschi); McKennie (19' Ramsey [86' Morata]); Dybala (43' Kulusevski), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Kulusevski, Rabiot, Di Pardo, Portanova, Ramsey, Bernardeschi, Fagioli, Morata. Allenatore: Pirlo SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Kyriakopoulos, Chiriches (86' Ayhan), Ferrari, Muldur (73' Oddei); Locatelli, Obiang; Traoré, Djuricic (46' Maxime Lopez), Defrel (67' Boga); Caputo (46' Toljan). A disposizione: Pegolo, Rogerio, Marlon, Peluso, Ayhan, Toljan, Magnanelli, Maxime Lopez, Oddei, Boga, Raspadori, Schiappacasse. Allenatore: De Zerbi RETI: 51' Danilo (J), 58' Defrel (S), 82' Ramsey (J), 92' Cristiano Ronaldo (J) AMMONIZIONI: Bonucci, Bentancur, Frabotta,Kulusevski (J), Ferrari, Obiang (S) ESPULSIONI: Obiang (S) RECUPERO: 4' nel primo tempo, 2' nel secondo tempo STADIO: Allianz Stadium

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione bianconera che viene dall’importantissimo successo esterno contro il Milan ed in classifica occupa la quinta posizione con 30 punti ed una partita da recuperare contro il Napoli. Dall’altra parte troviamo la squadra emiliana che è tornata alla vittoria battendo il Genoa ed in classifica occupa la sesta posizione con 29 punti. La gara dell’Allianz Stadium verrà diretta dal signor Massa di Imperia.

QUI JUVENTUS – Pirlo dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 3-4-1-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Danilo, Demiral e Bonucci. A centrocampo Arthur e McKennie in cabina di regia con Frabotta e Chiesa sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Ramsey o Kulusevski alle spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo.

QUI SASSUOLO – Gli emiliani dovrebbero scendere in campo col classico 4-2-3-1 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Toljan e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Chiriches e Ferrari. A centrocampo Locatelli e Maxime Lopez in cabina di regia mentre davanti spazio a Traoré, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo.

Le probabili formazioni di Juventus – Sassuolo

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta, Arthur, McKennie, Chiesa; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Allianz Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Sassuolo, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva Sky Sport Serie A (canale 202 e 241 del satellite) e Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). La gara dell’Allianz Stadium, inoltre, sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in streaming grazie a Sky Go, l’applicazione che Sky mette a disposizione degli abbonati e che si può facilmente scaricare sul proprio pc, smartphone o tablet. Un’ulteriore alternativa è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky grazie al quale si può scegliere il meglio della programmazione satellitare. Si potrà assistere anche a Juventus – Sassuolo previo l’acquisto di uno dei pacchetti a disposizione.