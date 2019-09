Mercato Fiorentina, acquisti e cessioni Settembre 2019

In primo piano gli arrivi di Ribery, Boateng, Pedro, Ghezzal, Pulgar e Badelj. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

FIRENZE – É stato un mercato molto movimentato quello della sessione estiva 2019 della Fiorentina, passata nel frattempo sotto la proprietà di Commisso. La società viola, oltre a essere riuscita a trattenere i “gioielli” Milenkovic e Federico Chiesa, si è assicurata lo svincolato Ribery, Kevin Prince Boateng, Pedro dalla Fluminense e Ghezzal in prestito con diritto di riscatto dal Leisceter. Per rinforzare la mediana sono arrivati, inoltre, Pulgar dal Bologna e Badelj dalla Lazio. Di contro hanno lasciato Firenze portiere francese Lafont per il Nantes, Vitor Hugo per il Palmeiras, Veretout per la Roma, Biraghi andato in prestito all’Inter, Laurini per il Parma e l’attaccante Giovanni Simeone con destinazione Cagliari. Non riscattati Pjaca, Mirallas, Muriel, Gerson ed Edimilson Fernandes. Ma come cambierà la formazione tipo di Simone Inzaghi alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.

FORMAZIONE TIPO

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; LIROLA, Pezzella, Milenkovic, DALBERT; GHEZZAL, BADELJ, PULGAR; Chiesa, PEDRO, RIBERY. All: Montella (confermato).

ACQUISTI:

Ghezzal (c, Leicester)

Pedro (a, Fluminense)

Duncan (a, Liverpool)

Caceres (d, svinc)

Dalbert (d, Inter)

Ribery (a, svinc)

Pulgar (c, Bologna)

Badelj (c, Lazio)

Boateng (c, Sassuolo)

Lirola (d, Sassuolo)

Terzic (d, Stella Rossa)

CESSIONI: