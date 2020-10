Milan – Spezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Milan – Spezia del 4 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A

MILANO – Domenica 4 ottobre alle ore 18 si giocherà Milan – Spezia, incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte ci sono i rossoneri che sono reduci dall’incredibile partita contro il Rio Ave che è valsa i gironi di Europa League al termine di un’infinita lotteria di rigori. In campionato, invece, i rossoneri hanno centrato due successi nelle prime due gare contro Bologna e Crotone. Dall’altra parte troviamo la squadra di Italiano che è reduce dalla prima storica vittoria nel massimo campionato grazie al successo esterno contro l’Udinese.

La cronaca minuto per minuto

MILAN-SPEZIA IN DIRETTA Domenica 4 ottobre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gabbia e Kjaer. A centrocampo Kessie e Tonali in cabina di regia mentre davanti spazio a Castillejo, Calhanoglu e Brahim Diaz alle spalle di Colombo.

QUI SPEZIA – Pochi dubbi per Italiano che dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Rafael in porta, pacchetto difensivo composto da Ferrer e Ramos sulle corsie esterne mentre nel mezzo Erlic e Chabot. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Bartolomei e Maggiore mezze ali mentre davanti spazio a Gyasi, Galabinov e Verde.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Spezia, valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati Sky c’è anche la possibilità di seguire Milan – Spezia in diretta streaming mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma. Tutti i tifosi e gli appassionati potranno inoltre vedere la partita in streaming su Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

Le probabili formazioni di Milan – Spezia

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Colombo. Allenatore: Pioli

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Ferrer, Erlic, Chabot, Ramos; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Italiano

STADIO: San Siro