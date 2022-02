Napoli – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Inter del 12 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiquattresima giornata di Premier League

NAPOLI – Sabato 12 febbraio, alle ore 18, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena Napoli – Inter, big match della venticinquesima giornata, sesta del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Sfida al vertice che potrebbe avere un forte impatto sulla classifica. I partenopei sono reduci dal successo esterno per 0-2 contro il Venezia e ora sono secondi, a pari merito con il Milan e a una lunghezza di distanza dalla capolista Inter, che però deve recuperare una partita, con punti, frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte; quarantacinque gol fatti e sedici subiti, miglior difesa del torneo. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di quattro vinte e una pareggiata. I nerazzurri vengono dalla sconfitta per 1-2 nel Derby contro il Milan e, come detto, sono primi 53 punti, con un cammino di sedici vittorie, cinque pareggi e due sconfitte e con cinquantaquattro realizzate e diciannove incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando nove reti e subendone quattro. In settimana, battendo la Roma per 2-0, si sono qualificati per le semifinali di Coppa Italia, dove incontreranno il Milan. Sono 170 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 51 vittorie del Napoli, 41 pareggi e 78 affermazioni dell’Inter. La gara di andata, il 21 novembre scorso, si è conclusa sul risultato di 3-2 in favore della squadra di Inzaghi: al vantaggio iniziale di Zielinski risposero Calhanoglu, Perisic e Lautaro

Biglietti

I biglietti per assistere al match sono acquistabili al link https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215 e ai seguenti prezzi: Tribuna Posillipo € 80,00; Tribuna Nisida € 55,00; Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12); Distinti anello superiore € 40,00; Distinti anello inferiore € 35,00; Curve anello superiore € 20,00; Curve anello inferiore € 15,00

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Spalletti, grande ex essendosi seduto sulla panchina dell’Inter settantasei volte nelle stagioni 2017-18 e 2018-19, dovrà fare a meno degli infortunati Lozano e Ounas; recupera Anguissa e Koulibaly, rientrati dalla Coppa d’Africa. Probabile modulo 4-2-3-1 con Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Fabian Ruiz e Lobotka; sulla trequarti Politano, Zielinski e Osimhen a fare da supporto all’unica punta Insigne.

QUI INTER – Simone Inzaghi che dovrà rinunciare a Bastoni, squalificato per due turni, e agli infortunati Correa e Gosens, dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e difesa composta da Skriniar, De Vrij e Dimarco. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu; sulle fasce Dumfries e Dimarco. Tandem di attacco composto da Dzeko e Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Napoli – Inter

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vederla in TV ed in streaming

