NAPOLI – Mercoledì 31 agosto, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, si giocherà Napoli – Lecce, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. Nell’ultima gara i partenopei sono stati fermati sullo 0-0 dalla Fiorentina perdendo l’occasione, dopo il 2-5 di Verona e il 4-0 in casa contro il Monza, di balzare al primo posto in solitaria a punteggio pieno. Con 7 punti gli azzurri sono comunque in testa alla classifica insieme a Milan, Lazio, Roma, Torino e Atalanta. Dal canto loro, i salentini hanno ottenuto il loro primo punto pareggiando 1-1 contro l’Empoli dopo aver perso 1-2 contro l’Inter e di misura in casa del Sassuolo. Sono trentatré i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di quattordici successi per il Napoli, dodici pareggi e sette affermazioni del Lecce. L’ultimo incrocio risale al 9 febbraio 2020 quando i giallorossi espugnarono “Maradona” con il punteggio di 2-3 grazie anche a una doppietta di Lapadula.

RISULTATO FINALE: NAPOLI - LECCE 1-1

SECONDO TEMPO

51' è finita! Il Lecce ferma sull'1-1 il Napoli. Succede tutto in 5 minuti con il vantaggio di Elmas al 26' del primo tempo pareggiato 5 minuti dopo da Colombo che aveva fallito un rigore sullo 0-0. Nella ripresa molto attenta in fase difensiva la squadra di Baroni che conquista il secondo pareggio consecutivo. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live

51' giallo a Gonzalez per aver bloccato una ripartenza, lungo lancio per Kvaratskhelia atterrato da Gendrey, anche per lui giallo e punizione affidata a Zielinski: traiettoria corta in area per Simeone anticipato

49' fallo di Ceesay su Lobotka, punizione Napoli. Sugli sviluppi palla a Kvaratskhelia ma il suo cross è un pò troppo su Falcone

47' cross dal fondo di Simeone per Osimhen che in precario equilibrio non riesce a schiacciare il pallone

47' attenta chiusura di Gendrey su Kvaratskhelia e rimessa dal fondo conquistata

46' cross di Ostigard in area ma Osimhen è fermato in offside

45' 6 minuti di recupero

44' altra bella chiusura di Baschirotto, si deve accontentare di una rimessa laterale il Napoli

43' possesso palla al 69% per il Napoli ma punteggio che resta in equilibrio

42' tiro cross insidioso di Di Lorenzo, smanaccia Falcone

41' fallo uno pò ingenuo di Strefezza, punizione Napoli dal vertice sinistro dell'area: batte morbido a giro Zielinski, allontana Baschirotto

40' dentro Simeone per Anguissa e Napoli decisamente a trazione anteriore

39' Spalletti pronto a giocarsi anche la carta Simeone per questo finale

38' lancio millimentrico di Kvaratskhelia su Osimeh anticipato al limite dell'area in due tempi di piede da un coraggioso Falcone! Dall'altra parte Hjulmand calcia centrale con il destro, nessun problema per Meret

37' traversone di Anguissa per Di Lorenzo che si scontra con Falcone ma tutto fermo, c'è l'offside

35' azione di Lozano, palla in area sui piedi di Kvaratskhelia murato dalla difesa. Tap in di Di Lorenzo verso il primo palo ma Falcone risponde con i piedi!

34' cross dal fondo basso di Lozano verso il primo palo per Osimhen che difetta nel controllo e viene anticipato

31' filtrante di Kvaratskhelia con il tacco per Olivera, tentativo in area sul primo palo, ci mette i pugni Falcone!

30' lascia il campo Banda, al suo posto Listkowski

29' problemi per Banda che viene controllato dallo staff medico a bordo campo, forse un problema muscolare

27' il neo entrato prova subito a calciare dal limite ma rasoterra bloccato agevolmente

27' in campo Lozano per Politano

26' spunto di Politano, sfruttando la sovrapposizione di Di Lorenzo ma il suo diagonale si spegne di un soffio a lato!

25' lascia il campo Colombo, al suo posto Ceesay

23' cross invitante di Politano, morbida sul secondo palo dove interviene Osimhen alle spalle di Tuia ma colpo di testa a lato!

22' meno emozioni al momento in questa ripresa con le due difese che sembra aver preso le misure

21' punizione conquistata da Banda per fallo di Di Lorenzo, si è visto di meno in questa ripresa il giocatore le Lecce

19' prova dalla lunga distanza Ostigard con il destro a incrociare, palla che sfiora l'incrocio dei pali

17' dentro Blin e Strefezza per Askildsen e Di Francesco

16' guadagna un angolo Kvaratskhelia, batte Zielinski con palla che arriva sul secondo palo dove Osimhen viene anticipato da Hjulmand

14' dall'altra parte fermato anche Di Francesco in offside

13' pescato in fuorigioco Osimhen, sale bene la difesa del Lecce nella circostanza

11' arriva il momento di Kvaratskhelia che subentra a Elmas

10' buon break a centrocampo di Kim su Colombo, il difensore scambia con Elmas che fallisce l'ultimo passaggio in area

7' verticalizzazione a destra su Osimhen, contrasto con Baschirotto che riesce ad arginarlo e palla sul fondo per il rinvio battuto da Falcone

4' cross di Politano, sul secondo palo spunta Elmas, tocco da posizione defilata con Falcone a deviare in angolo: scambio tra Politano ed Elmas e sul cross difesa che si rifugia sul fondo. Provato uno schema a liberare al tiro Zielinski ma rasoterra bloccato da Falcone

1' prima della battuta problemi per Ostigard alla caviglia, interviene lo staff medico e giocatore a bordo campo. Nulla di fatto sul corner

batte il Lecce il calcio d'avvio, appena 20 secondi e Pezzella conquista un angolo

rientrano le squadre in campo, dentro Lobotka per Ndombele e Zielinski per Raspadori, nel Lecce invece Gonzalez per Helgason

due novità in casa Napoli: lasceranno il campo Ndembele e Raspadori

ben ritrovati, siamo nell'intervallo di Napoli - Lecce

PRIMO TEMPO

48' non c'è tempo per battere il rinvio dal fondo, l'arbitro fischia la fine del primo tempo. All'intervallo è 1-1 tra Napoli e Lecce. Alla rete di Elmas ha risposto Colombo che aveva anche fallito poco prima un rigore. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

48' fallo in attacco di Banda su Politano che questa volta ha coperto bene la sfera

45' angolo conquistato dal Lecce, cross di Helgason, allontana la difesa. Sugli sviluppi dell'azione nuovo angolo di Helgason, incerto in uscita Meret che regala un nuovo tiro dalla bandierina. Su questo nuovo tentativo stacca da due passi Baschirotto, palla a lato

45' 3 minuti di recupero

44' troppo lungo lancio di Politano per Osimhen, in uscita lo anticipa Falcone

42' bell'uno contro uno di Banda che fa tutto bene ma poi calcia alto con il destro. Giocatore interessante, con la sua velocità sta dimostrando di essere molto temibile sulle azioni di rimessa

41' tentativo velleitario di Askidsen che non inquadra lo specchio della porta

40' giallo a Colombo per aver commesso fallo in ritardo duro su Ostigard

39' cross morbido di Politano per Raspadori anticipato in area e pochi istanti più tardi ci prova dalla distanza Anguissa ma tra le braccia del portiere

38' Napoli in possesso palla un pò più macchinoso in questa fase

36' su cross dalla sinistra proteste di Osimhen per un presunto tocco con la mano in area di un giocatore del Lecce ma sembra non ci sia stato rivedendo l'azione

35' grande personalità del giovane u21 che dopo aver fallito un rigore tira fuori dal cilindro una rete di rara bellezza che rimette subito in equilibrio il match

32' spunto sulla trequarti di Ndombele, costretto al fallo Hjulmand e giallo estratto

31' COLOMBOOO!!! PAREGGIO DEL LECCE!!! Eurogol dell'attaccante numero 9 che calcia da fermo con il mancino dal limite dell'area e palla sotto l'incrocio dei pali alla destra di Meret

30' prova a reagire la squadra di Baroni, palla crossata in area con Ostigard che anticipa tutti

28' espulso un magazziere del Lecce per proteste

26' ELMASSS!! VANTAGGIO DEL NAPOLI! Su cross dalla sinistra a centroarea sponda intelligente di Osimhen per Politano che prova a calciare verso la porta ma sulla traiettoria si inserisce il 7 che infila Falcone!

24' sul dischetto Colombo, batte a rete ma non ha fischiato l'arbitro! Si deve ribattere. Parte Colombo ... PARATA!!! Conclusione rasoterra con il mancino e salvataggio del portiere bravo a distendersi sulla sua sinistra! Nulla di fatto sul corner successivo e pericolo scampato per il Napoli

22' RIGORE PER IL LECCE! Banda prova a servire di Di Francesco in area rapido ad anticipare Ndombele, il giocatore azzurro lo tocca. VAR in corso per stabilire l'entità del contatto e se è avvenuto in area o meno. Confermato il rigore!

20' verticalizzazione di Ndombele per Politano che al limite dell'area controlla con il petto ma viene anticipato da Pezzella. Qualche istante più tardi Di Lorenzo guadagna angolo. Sugli sviluppi in area Politano si aggiusta la conclusione alzata sopra la traversa da Falcone. Nuovo tentativo palla al limite con Ndombele che spara alto

19' prova dal limite Colombo in corsa, rasoterra piuttosto centrale bloccato da Meret

17' episodio da moviola in area del Lecce, finisce a terra Osimhen ma non interviene né arbitro né VAR

13' bella giocata sulla fascia di Banda che supera Di Lorenzo e costringe alla scivolata Politano, punizione e giallo inevitabile. Punizione dal limite dell'area da posizione defilata tentata da Di Francesco ma rasoterra a lato

9' prova due volte a crossare Pezzella ma difesa attenta non concede nulla. Qualche istante più tardi ancora Pezzella questa volta in area prova a scaricare su Banda ma viene anticipato

7' da Politano in verticale su Di Lorenzo ma cross verso il secondo palo da dimenticare, rimessa dal fondo per la squadra pugliese

5' doppio scambio tra Politano e Di Lorenzo sulla destra, cross quasi dal fondo per Elmas che a centroarea non ci arriva in rovesciata. Qualche istante più tardi Anguissa pennella in area ma Falcone anticipa tutti i presa alta

3' punizione conquistata a centrocampo dal Napoli, Di Lorenzo prova a guadagnare metri sulla destra d'attacco

1' primo possesso palla per la squadra di Spalletti che oggi ha cambiato alcuni giocatori, esordio per Ndombele

Si parte con il calcio d'avvio per il Napoli nella classica maglia azzurra, Lecce in maglia a sfondo rosso

Ci siamo! Napoli e Lecce fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match!

TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa (dal 40' st Simeone), Ndombele (dal 1' st Lobotka), Politano (dal 27' st Lozano); Elmas (dall'11' st Kvaratskhelia), Osimhen, Raspadori (dal 1' st Zielinski). A disposizione: Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Gaetano, Lobotka, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Simeone. Allenatore: Spalletti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Helgason (dal 1' st Gonzalez), Hjulmand, Askidsen (dal 17' st Blin); Banda (dal 30' st Listkowski), Colombo (dal 25' st Ceesay), Di Francesco (dal 17' st Strefezza). A disposizione: Samooja, Bleve, Bistrovic, Blin, Ceesay, Frabotta, Gallo, Gonzalez, Listkowski, Rodriguez, Strefezza, Umtiti. Allenatore: Baroni.

Reti: al 26' pt Elmas, al 31' pt Colombo

Ammonizioni: Politano, Hjulmand, Colombo

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa

NOTA: Ndombele causa un rigore, Meret para un rigore a Colombo