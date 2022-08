Juventus – Spezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Spezia di Mercoledì 31 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2022-2023

TORINO – Mercoledì 31 agosto, all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus affronterà lo Spezia per la quarta giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. I bianconeri, dopo il 3-0 rifilato al Sassuolo all’esordio in campionato, non sono andata oltre il pareggio a reti bianche a Marassi contro la Sampdoria, e quello per 1-1 contro la Roma: a difesa della squadra di Allegri va detto, però, che pesano in questo periodo le assenze di Di Maria, Pogba e Chiesa e che, quindi, i margini di miglioramento sono elevati. Le Aquile di Gotti dopo il successo di misura sull’Empoli all’esordio in campionato, hanno perso per 3-0 a San Siro contro l’Inter e pareggiato 2-2 in casa contro il Sassuolo per un totale di 4 punti in classifica. Sono dieci i precedenti tra le due compagini con un bilancio che parla di quattro vittorie dei bianconeri, due degli aquilotti e quattro pareggi. Nella passata stagione a Torinoo, la Juventus si impose di misura grazie a un gol di Alvaro Morata.

Cronaca con il commento della partita e tabellino

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà ancora fare i conti con una lunga lista di infortunati: Kaio Jorge, Chiesa, Pogba, e Di Maria . Il tecnico toscano dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 schierando in porta Szczesny, guarito dal la lesione di basso grado al flessore che lo aveva costretto a saltare due partite, e una difesa a quattro composta dalla coppia centrale Bonuccii-Bremer e sulle fasce da Danilo e Alex Sandro. A centrocampo ci saranno McKennie, Locatelli e Rabiot; tridente offensivo formato da Cuadrado, Vlahovic, e Kostic.

QUI SPEZIA – Gotti, che dovrà fare ameno degli infortunati Amian, Antiste e Ferrer e dello squalificato Ekdal. Dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2; quindi con Dragowski in porta e con Caldara, Kiwior e Nikolaou pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Sala, affiancato da Bourabia e Bastoni, mentre Gyasi e Reca si muoveranno sulle corsie esterne. Davanti Agudelo e Nzola.

Le probabili formazioni di Juventus – Spezia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Allegri.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola. Allenatore: Gotti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su anche su Sky Sport (canale 251 satellite) in streaming, per gli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.