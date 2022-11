Olanda – Ecuador: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Olanda – Ecuador del 25 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali del Qatar 2022

AL-KHOR – Venerdì 25 novembre 2022, alle ore 17, allo Stadio Internazionale Khalifa di Ar-Rayyan, l’Olanda di Van Gaal sfiderà l’Ecuador di Alfano per la seconda giornata del Girone A, dei Mondiali del Qatar 2022.

Di fronte due Nazionali appaiate in teta alla classifica con 3 punti: nel primo turno, infatti, gli Arancioni hanno battuto 2-0 il Senegal, mentre l’Ecuador ha avuto la meglio con lo stesso punteggio sui padroni di casa del Qatar. L’Olanda che torna nella rassegna iridata dopo non essersi qualificata per la scorsa edizione; si è piazzata per tre volte al secondo posto raggiungendo la finalissima (1974, 1978 e 2010); attualmente occupa l’ottava posizione nella classifica mondiale FIFA: L’Ecuador é arrivato quarto nel girone di qualificazione della CONMEBOL e nella sua storia si è qualificato a quattro edizioni del campionato del mondo (2002, 2006, 2014, 2022) , raggiungendo gli ottavi di finale nel 2006; occupa il quarantaseiesimo posto della classifica mondiale FIFA. Le due rappresentative si sono incontrate soltanto in amichevole, nell’ottobre 2018, quando finì 4-3 in favore del Qatar.

RISULTATO IN DIRETTA: OLANDA - ECUADOR

La presentazione del match

QUI OLANDA – Gli Orange di Van Gaal dovrebbero schierarsi con il 3-4-1-2. In porta andrà Neppert, mentre la linea difensiva sarà formata da De Ligt, van Dijk e Aké. Sulle fasce agiranno Dumfries e Blind con Berghuis, Davanti Berghwijn e Depy, supportati al trequartista Gakpo.

QUI ECUADOR – Alfaro dovrebbe rispondere col modulo 4-4-2 con Galindez tra i pali e retroguardia formata al centro da Torres e Hincapié e sulle fasce da Preciado e Etupinan. In mezzo al campo Mendez e Caicedo mentre Plaza e Ibarra si muoveranno sulle corsie esterne. Attacco affidato a Valencia e Estrada.

Le probabili formazioni di Olanda – Ecuador

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn.

ECUADOR (4-4-2): Galindez; An. Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra; Valencia, Estrada.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Uno tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di RaiPlay o direttamente su browser tramite il proprio PC.