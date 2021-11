Pagelle 12° giornata Serie A 2021/2022: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 12° giornata di andata del Campionato di Serie A 2021-2022: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

EMPOLI – La dodicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 inizia con il pareggio al fotofinish tra Empoli e Genoa: in vantaggio con Criscito su rigore i rossoblù subiscono nella ripresa un uno due terrificante con Di Francesco e Zurkowski e strappano un punto negli istanti conclusivi.

Sabato spazio ai tradizionali tre anticipi. Alle 15.00 nella cornice del Picchio si gioca Spezia – Torino. Alle 18 la Juventus, dopo la doppia sconfitta contro Sassuolo e Verona, é chiamata a non sbagliare più perché ora, con 16 punti di distacco dalla vetta classifica, per la squadra di Allegri la situazione é diventata complicata: di fronte però, avrà un avversario ostico, la Fiorentina, che in questa parte di stagione ha fatto davvero vedere grandi cose. In serata, con fischio di inizio alle 20.45, l’Atalanta fa visita al Cagliari, Cenerentola del torneo.

Domenica si disputano sei partite. Nel lunch match a Venezia arriva la Roma. Nel pomeriggio, alle 15.00, si giocano Sampdoria – Bologna e Udinese . Sassuolo. Alle 18.00altro doppio appuntamento: la Lazio ospita la Salernitana mentre il Napoli, qualora battesse il Verona, potrebbe trascorrere almeno qualche ora in solitaria in testa alla classifica Alle 20.45 il big match: a San Siro scendono in campo i Campioni d’Italia dell’Inter e la capolista Milan per un Derby della Madonnina che promette scintille.

Le pagelle della dodicesima giornata di Serie A 2021/2022

Venerdì 5 novembre

20.45

Empoli-Genoa (pagelle – tabellino)

Sabato 6 novembre

15.00

Spezia-Torino (pagelle – tabellino)

18.00

Juventus-Fiorentina (pagelle – tabellino)

20.45

Cagliari-Atalanta (pagelle – tabellino)

Domenica 7 novembre

12.30

Venezia-Roma (pagelle – tabellino)

15.00

Sampdoria-Bologna (pagelle – tabellino)

Udinese-Sassuolo (pagelle – tabellino)

18.00

Lazio-Salernitana (pagelle – tabellino)

Napoli-Verona (pagelle – tabellino)

20.45

Milan-Inter (pagelle – tabellino)