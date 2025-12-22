Pagelle 16° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 16° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La sedicesima giornata di Serie A regala gol, sorprese e partite combattute fino all’ultimo secondo. In attesa dei recuperi legati alla Supercoppa, la corsa al vertice resta apertissima, con Inter, Milan e Napoli racchiuse in soli due punti.

La sfida più attesa della giornata si chiude con il successo della Juventus, che supera la Roma 2-1 grazie alle reti di Conceição e Openda. I giallorossi accorciano con Baldanzi ma non basta per evitare la sconfitta.

La Fiorentina ritrova brillantezza e gol, dominando l’Udinese con un netto 5-1. A segno Mandragora, Gudmundsson, Ndour e una doppietta di Kean. Per i friulani l’unica rete porta la firma di Solet. Una vittoria che dà ossigeno ai viola, ancora ultimi in classifica ma in ripresa sul piano del gioco.

Partita equilibrata a Marassi, tra Genoa e Atalanta risolta solo nel recupero da Hien, che al 94’ regala alla Dea tre punti fondamentali per restare agganciata alla zona europea.

Il Torino espugna il campo del Sassuolo grazie al rigore trasformato da Vlasic. Granata solidi e cinici, neroverdi ancora in difficoltà.

Pareggio spettacolare tra Cagliari e Pisa. Toscani avanti con Tramoni su rigore, poi rimonta sarda firmata Folorunsho e Kılıçsoy. All’89’ Moreo trova il definitivo 2-2.

Partita bloccata all’Olimpico tra Lazio e Cremonese: poche occasioni e un punto a testa che serve poco a entrambe le squadre.

Partite rinviate

A causa della Supercoppa sono state rinviate: Napoli–Parma, Inter–Lecce, Verona–Bologna, Como–Milan.

La classifica vede l’Inter in testa con 33 punti, seguita da Milan con 32 e Napoli con 31. A quota 30 e 29, rispettivamente, Roma e Juventus, che però hanno giocato una partita in più.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 21 dicembre 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 20 dicembre

18:00

Lazio-Cremonese (pagelle–tabellino)

20:45

Juventus-Roma (pagelle–tabellino)

Domenica 21 Dicembre

12:30

Cagliari-Pisa (pagelle–tabellino)

15:00

Sassuolo-Torino (pagelle–tabellino)

18:00

Fiorentina-Udinese (pagelle–tabellino)

20:45

Genoa-Atalanta (pagelle–tabellino)

Mercoledì 14 gennaio

18:30

Napoli-Parma

20.45

Inter-Lecce

Giovedì 15 gennaio

18.30

Verona-Bologna

20.45

Como-Milan