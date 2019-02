Fantacalcio, pagelle 24° giornata di Serie B 2018-2019

La quinta giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B 2018-19. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

PALERMO – La quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B si apre con l’1-1 nel big match tra Palermo e Brescia: a Nestorovski risponde nei minuti di recupero Tremolada, che consente così alle Rondinelle di mantenere la prima posizione, a+1 dai rosanero.

Il Benevento batte di misura il Cittadella con gol di Coda e accorcia le distanze dalle prime in classifica: i sanniti si trovano ora a -4 dalla vetta e a -3 dal secondo posto ma con una partita da recuperare. Una rete di Melchiorri siglata in pieno recupero regala la vittoria al Perugia sul campo del Carpi. Finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Padova e Foggia: a Chiaretti risponde Capello. La Salernitana espugna il Picchio: 2-4 il risultato rifilato all’Ascoli grazie alla doppietta di Jallow e alle reti di Calaiò e Casasola; per i marchigiani a segno Ninkovic e Beretta-

Il Cosenza regola la Cremonese 2-0: a segno Sciaudone e Bruccini su rigore. Sotto di due gol siglati da Bogdan e Diamanti il Lecce rimonta e batte il Livorno con doppietta di La Mantia e rete di Arrigoni. Vince in rimonta anche il Verona in casa dello Spezia: i gol di Zaccagni e gustafson ribaltano quello iniziale di Mora.

Manca ancora la Monday Night tra Crotone e Pescara. I pitagorici provengono dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Verona e in classifica sono terzultimi con 19 punti. Sedici lunghezze in più per il Pescara, quarto, che nel turno precedente ha pareggiato a Foggia e hanno la possibilità di accorciare le distanze dalla capolista.

Fantacalcio, tutti i voti della 24a giornata del campionato di Serie B 2018-2019

