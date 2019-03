Fantacalcio, pagelle 28° giornata di Serie B 2018-2019

La nona giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B 2018-19. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

BRESCIA – Nella ventottesima giornata del campionato di Serie B la capolista Brescia vince in rimonta 3-2 contro il Cosenza. Decisivo il gol di Bisoli nei minuti di recupero dopo che a Bruccini ed Embalo avevano risposto Spalek e Donnarumma. Sono cinque le lunghezze che ora separano le Rondinelle dalle dirette inseguitrici: Palermo e Verona. I rosanero saranno i protagonisti della Monday Night quando faranno visita al Venezia e avranno la possibilità di accorciare le distanze. Il Verona è a quota 40 grazie alla vittoria ottenuta nell’anticipo di venerdì sul campo del Perugia: per gli scaligeri reti di Biancheti e Henderson, per gli umbri a segno Verre. .

Il Lecce vince il derby pugliese contro il Foggia grazie al gol di LaMantia. I salentini si portano così al quarto posto a pari merito con il Pescara, che cade in casa del Cittadella sotto i colpi di Moncini, autore di una doppietta, Iori e Proia; di Scognamiglio il gol del momentaneo pareggio. Lo Spezia perde in casa contro il Padova: doppietta di Bonazzoli. Finisce in parità Ascoli – Livorno: a Beretta risponde Diamanti. Si chiude a reti inviolate Cremonese – Benevento. Nel posticipo serale il Crotone vince per 0-2 sul campo della Salernitana grazie alla doppietta di Simy.

Venerdì 8 marzo

21.00

Perugia-Verona (tabellino)

Sabato 9 marzo

15.00

Cittadella-Pescara (tabellino)

Cosenza-Brescia (tabellino)

Lecce-Foggia (tabellino)

18.00

Spezia-Padova (tabellino)

Domenica 10 marzo

15.00

Ascoli-Livorno (tabellino)

Cremonese-Benevento (tabellino)

21.00

Salernitana – Crotone (tabellino)

Lunedì 11 marzo

21.00

Venezia-Palermo (tabellino)