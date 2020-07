Pagelle 35° giornata Serie A 2019/2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 35° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – Negli anticipi della trentacinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020, quattordicesima giornata del girone di ritorno, l’Atalanta supera anche il Bologna e sale momentaneamente in seconda posizione, decisivo Muriel. Una doppietta di Ibrahimovic regala la vittoria al Milan contro il Sassuolo. Succede tutto nel primo tempo con l’attaccante rossonero che apre e chiude le marcature. Nel mezzo il rigore realizzato da Caputo.

Mercoledì si giocano ben sei gare. Si parte alle 19.30 con Parma-Napoli. I padroni di casa provengono dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro la Sampdoria e in classifica sono quattordicesimi con 40 punti. A quota 56 il Napoli, sesto e reduce dalla vittoria interna per 2-1 contro l’Udinese.



Alle 19.30 anche il derby Sampdoria . Genoa, tra due squadre in cerca di punti per acquisire quanto prima la matematica salvezza, Inter – Fiorentina, con i nerazzurri ancora in lotta per lo scudetto, lo scontro di fine classifica Lecce – Brescia. SPAL – Roma con gli estensi già aritmeticamente retrocesse e Torino – Verona, scontro di metà classifica, chiudono il quadro del giorno.

Giovedì si giocano due posticipi. Alle 19.30 la capolista Juventus fa visita all’Udinese: Alle 21.45 la Lazio, reduce dalla sconfitta contro la squadra di Sarri, riceve il Cagliari.

Dove e quando trovare le pagelle della trentacinquesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da mercoledì 22 luglio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Martedì 21 luglio

19.30

Atalanta-Bologna (pagelle – tabellino)

21.45

Sassuolo-Milan (pagelle – tabellino)

Mercoledì 22 luglio

19.30

Parma-Napoli (pagelle – tabellino)

21.45

Inter-Fiorentina (pagelle – tabellino)

Lecce-Brescia (pagelle – tabellino)

Sampdoria-Genoa (pagelle – tabellino)

SPAL-Roma (pagelle – tabellino)

Torino-Hellas Verona (pagelle – tabellino)

Giovedì 23 luglio

19.30

Udinese-Juventus (pagelle – tabellino)

21.45

Lazio-Cagliari (pagelle – tabellino)