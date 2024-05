Pagelle 37° giornata Serie A 2023/2024: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 37° giornata del Campionato di Serie A 2023-2024: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 si apre con il pareggio pirotecnico al “Franchi”, che rimanda la matematica qualificazione in Conference League della Fiorentina e tiene accese le flebili speranze del Napoli. Sotto di un gol formato Rrhamani, la Viola ribalta il risultato con Biraghi e Nzola; poi Kvaratskhelia fissa il risultato sul 2-2.

Negli anticipi di sabato passo in avanti determinante nella lotta per la salvezza del Frosinone a Monza grazie al gol di Cheddira. Il Milan, invece, cede a un scatenato Torino, che tenta il tutto per tutto per ottenere un posto in Europa. Zapata, Ilic e Rodriguez fanno sognareil popolo granata. Di Bennacer la rete dei rossoneri, che comunque hanno già sicuro un posto nella prossima Champions League e nella Supercoppa italiana.

Il lunch match domenicale sancisce il suo verdetto, anzi due. Vincendo a Reggio Emilia, il Cagliari di Ranieri conquista l’aritmetica salvezza e condanna alla Serie B il Sassuolo. Udinese e Empoli pareggiano per 1-1: l’ultima giornata sarà decisiva per stabilire chi manterrà la categoria e chi retrocederà. L’Inter non va oltre l’1-1 a San Siro contro la Lazio: Dumfries risponde a Kamada. La Roma batte il Genoa grazie a una rete di Lukaku e conquista matematicamente il sesto posto.

Nei posticipi il Verona potrebbe conquistare sul campo della Salernitana la matematica salvezza. Bologna e Juventus si contenderanno nel Monday Night il terzo posto.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 20 maggio 2024 con le seguenti modalità: iscrizione gratuita ai tornei di Fantamagic con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 17 maggio

20.45

Fiorentina – Napoli (pagelle – tabellino)

Sabato 18 maggio

18.00

Lecce – Atalanta (pagelle – tabellino)

20:45

Torino – Milan (pagelle – tabellino)

Domenica 19 maggio

12.30

Sassuolo – Cagliari (pagelle – tabellino)

15:00

Monza – Frosinone (pagelle – tabellino)

15:00

Udinese – Empoli (pagelle – tabellino)

18:00

Inter – Lazio (pagelle – tabellino)

20:45

Roma – Genoa (pagelle – tabellino)

Lunedì 20 maggio

18:30

Salernitana – Verona (pagelle – tabellino)

20:45

Bologna – Juventus (pagelle – tabellino)