Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 1 giugno 2023: ottavi di finale con Gambia-Uruguay ed Ecuador-Corea del Sud, playout con Brescia-Cosenza

Mondiali Under 20 in primo piano in questo giovedì 1° giugno. Ci siamo lasciati con il successo dell’Italia per 2-1 sull’Inghilterra grazie alle reti di Baldanzi nel primo tempo e Casadei su rigore nella ripresa e azzurri ai quarti di finale dove se la vedranno con la Colombia. Si tratta del secondo accoppiamento dopo quello tra Israele e Brasile. Le altre due coppie scaturiranno dai match delle ore 19.30 e delle 23. Nel primo giocano Gambia e Uruguay con vincente che si incrocerà con gli USA mentre nel secondo troviamo Ecuador e Corea del Sud, la vincente se la vedrà con la Nigeria.

Giornata di spareggi in Italia con il ritorno della gara di playoff tra Brescia e Cosenza. Si riparte dall’1-0 per i calabresi che ci hanno creduto di più nel corso de 90 minuti. Ribaltare il punteggio non è cosa consueta in questa categoria visto che è successo solo in due occasioni come l’anno scorso dove furono proprio i rossoblù i protagonisti. I precedenti di quest’anno non in pareggio mentre i pronostici sembrano essere più orientati verso le rondinelle che tuttavia sono meno abituati a lottare per questi traguardi rispetto agli avversari. La gara sarà affidata a Davide Massa della sezione di Imperia con fischio d’inizio alle ore 20.30. In Bundesliga andata dello spareggio salvezza tra Stoccarda e Amburgo con ritorno il 5 giugno prossimo. Nel campionato Primavera 2 si gioca alle 15 Salernitana-Reggina con calabresi favoriti dopo il 3-0 maturato nel match d’andata. Ricordiamo che l’altro spareggio aveva visto vincente la Reggiana sul Pordenone. Al campo neutro di Air Albania Stadium alle ore 19 è in programma la finale di Coppa d’Albania in gara secca tra Tirana e Egnatia mentre in corso di svolgimento alcune partita della Coppa Brasile e Quadrangolare di Primera A in Colombia. Sempre nella notte alle ore 04 si gioca la finale di CONCACAF Champions League del Nord e Centro America tra Leon a Los Angeles. Si tratta del primo dei due incontri, il secondo è previsto per il 5 giugno.

PLAYOFF SERIE B

20.30

Programma delle partite del 1° giugno 2023

ALBANIA ALBANIA COPPA

Tirana – Egnatia 19:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat-Armenia – Lernayin Artsakh 16:00

BIELORUSSIA COPPA DI BIELORUSSIA

Leskhoz – Zhodino Yuzhnoe 17:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Bahia – Santos 00:00

Fortaleza – Palmeiras 00:00

Cruzeiro – Gremio 01:00

Botafogo RJ – Athletico-PR 02:30

Corinthians – Atletico-MG 02:30

Internacional – America MG 02:30

BULGARIA PARVA LIGA – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Lok. Sofia – Botev Plovdiv 16:30

Arda – Slavia Sofia 19:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Forge – York Utd 01:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA – QUADRANGOLARE

Chico – Ind. Medellin 01:15

America De Cali – Millonarios 03:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Haras El Hodood – Aswan SC 18:00

Enppi – Ghazl El Mahallah 20:30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Sidama Bunna – Arba Menche 14:00

St. George – Legetafo Legedadi 17:00

GERMANIA BUNDESLIGA – SPAREGGIO

Stoccarda – Amburgo 20:45

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – SPAREGGIO

Dungannon – Annagh 20:45

ITALIA PRIMAVERA 2 – PLAY OUT

Salernitana U19 – Reggina U19 15:00

ITALIA SERIE B – PLAY OUT

Brescia – Cosenza 20:30

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

FK Liepaja – Tukums 2000 16:00

Auda – Jelgava 18:00

MONDO MONDIALI U20 – PLAY OFF

Gambia U20 – Uruguay U20 19:30

Ecuador U20 – Corea del Sud U20 23:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

Leon – Los Angeles FC 04:00

OLANDA EREDIVISIE – CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Heerenveen – Twente 18:45

Utrecht – Sparta Rotterdam 21:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Melgar – Cesar Vallejo 02:00

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – SPAREGGIO

Pribram – Pardubice 17:30

Zlin – Vyskov 17:30

ROMANIA LIGA 1 – CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

CFR Cluj – U Craiova 1948 19:30

SCOZIA PREMIERSHIP – SPAREGGIO

Partick Thistle – Ross County 21:00

SVEZIA SUPERETTAN

GAIS – Orgryte 19:00

Helsingborg – Skövde 19:00

Jonkoping – Öster 19:00

Västerås SK – AFC Eskilstuna 19:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Esperance Tunis – Ben Guerdane 18:00

USA MLS

Atlanta Utd – New England Revolution Ritardo

Columbus Crew – Colorado Rapids 01:30

DC United – CF Montreal 01:30

Inter Miami – New York Red Bulls 01:30

New York City – Cincinnati 01:30

Philadelphia Union – Charlotte 01:30

Toronto FC – Chicago Fire 01:30

Austin FC – Minnesota 02:30

Sporting Kansas City – FC Dallas 02:30

Real Salt Lake – Los Angeles Galaxy 03:30

Seattle Sounders – San Jose Earthquakes 04:30

Vancouver Whitecaps – Houston Dynamo 04:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Monterey Bay – FC Tulsa 04:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Duong – Thanh Hoa 12:00

Viettel – Song Lam Nghe An 14:15