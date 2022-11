Elenco delle partite previste per oggi venerdì 11 novembre 2022: in Italia c’è Empoli – Cremonese, in Francia Lione – Nizza e in Germania Monchengladbach – Dortmund

Ultimo atto prima della sosta mondiale per la Serie A e gli altri principali campionati europei. Alcune di essi anticipano già oggi, venerdì 11 novembre, la loro giornata. Troviamo infatti anche la Ligue 1 e la Bundesliga mentre iniziano a farsi più importanti le amichevoli tra nazionali per iniziare a prepararsi al meglio al grande evento, inedito nel suo periodo di svolgimento.

Ci siamo lasciati con Juventus e Lazio che nei rispettivi posticipi, pur soffrendo, non hanno tradito le attese. Questo a portato da una parte i bianconeri in quarta posizione balzando in un colpo Atalanta e Roma e dall’altra i biancocelesti che agganciano il Milan in seconda posizione. Alle 20:45 saranno Empoli e Cremonese ad aprire la 15esima giornata. I toscani vengono dalla buona prova a Napoli dove gli azzurri hanno faticato più del previsto per avere la meglio. Ancora meglio per la combattiva Cremonese che nello scorso turno ha costretto sul pari il Milan. I grigiorossi sono l’unica squadra di Serie A ancora a secco di successi. Il tecnico Zanetti ha parlato di avversario aggressivo che lavora molto sulle fonti di gioco per non consentire lo sviluppo della manovra avversaria e sfrutta la velocità nelle ripartenze: “E’ un avversario che sa sporcare la partita, che la sa mettere su intensità, duelli, dovremo essere pronti a calarci nel ritmo della partita senza snaturare le nostre qualità”. Dall’altra parte Alvini ha parlato di partita fondamentale con posta in palio alta e c’è la possibilità di dare continuità a quanto svolto nell’ultimo periodo. Parlando della squadra toscana ha dichiarato come sia un esempio di intelligenza calcistica con maggiore esperienza e nella lotta salvezza ha qualcosa in più.

Restiamo in Italia per ricordare altri due appuntamenti. Il primo è con l’anticipo di Serie B delle ore 20:30 tra Ascoli e la capolista Frosinone. Un bel test per ciociari che viaggiano forte con 5 su 5 nelle più recenti partite. In classifica i bianconeri sono in piena zona playoff e nelle ultime 4 partite hanno colto ben 3 vittorie e un pareggio. Riparte con una nuova giornata, la 12esima, il Campionato Primavera 1 e lo fa alle 14:30 con Atalanta – Sassuolo. Se la Dea è partita male e si trova in 13esima posizione con il Napoli, il Sassuolo ne ha centrate ben 4 nelle ultime 5 giornate e si trova in terza posizione.

Nel resto d’Europa si gioca in Ligue 1 la 15° giornata con l’anticipo delle ore 21 tra Lione e Nizza. Possibile gara chiave per la lotta alla zona europa. Solo un punto separa queste due squadre reduci rispettivamente da una sconfitta e da una vittoria. In Bundesliga si parte con la 15esima giornata dalle ore 20:30. In campo Borussia Monchengladback e Borussia Dortmund molto importante per la corsa all’Europa. Arrivano entrambe da una sconfitta, potrebbe spuntarla chi avrà maggiore fama di successo. In Inghilterra anticipa solo la Championship dalle 21 con Birmingham – Sunderland. Presenti anche diversi incontri amichevoli tra nazionali. Tra queste alle ore 17:30 ci sarà Italia – Austria per il calcio femminile. Per il calcio sudamericano già in campo nella Serie A brasiliana con due incontri mentre in Australia ci sarà Adelaide United e Melbourne Victory alle ore 09:45. Si gioca anche nei campionati di Eredivisie, Liga 1, Super Liga e altri.

SERIE A

20:45

LIGUE 1

21:00

SERIE B

20:30

Programma delle partite del 11 novembre 2022

AUSTRALIA A-LEAGUE

Adelaide United – Melbourne Victory 09:45

BELGIO JUPILER LEAGUE

Leuven – Seraing 20:45

BRASILE SERIE A

Atletico-MG – Cuiaba 00:00

Botafogo RJ – Santos 00:00

BULGARIA PARVA LIGA

Pirin Blagoevgrad – Spartak Varna 16:30

CIPRO FIRST DIVISION

Nea Salamis – Aris 18:00

Omonia – Ol. Nicosia 18:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Legion – Parnu JK Vaprus 18:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Ethiopian Insurance – Ethio Electric 14:00

Sidama Bunna – Hawassa 17:00

EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 – DONNE – QUALIFICAZIONE – ROUND 1 – LEGA A

Germania U19 D – Ucraina U19 D 10:00

Austria U19 D – Israele U19 D 12:00

EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 – DONNE – QUALIFICAZIONE – ROUND 1 – LEGA B

Islanda U19 D – Faerøerne U19 D 10:00

Gibraltar U19 D – Bulgaria U19 D 13:00

Lituania U19 D – Liechtenstein U19 D 15:00

FRANCIA LIGUE 1

Lione – Nizza 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dusseldorf – Kaiserslautern 18:30

Kiel – Hannover 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Monchengladbach – Dortmund 20:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Birmingham – Sunderland 21:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Coleraine – Glentoran 20:45

IRLANDA PREMIER DIVISION – SPAREGGIO

UC Dublin – Waterford 20:45

ITALIA PRIMAVERA 1

Atalanta U19 – Sassuolo U19 14:30

ITALIA SERIE A

Empoli – Cremonese 20:45

ITALIA SERIE B

Ascoli – Frosinone 20:30

LITUANIA A LYGA

Banga – Jonava 17:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Corea del Sud – Islanda 12:00

Bahrain – Canada 16:30

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

USA D – Germania D 01:00

Giamaica D – Paraguay D 02:00

Grecia D – Cipro D 15:00

Polonia D – Romania D 16:00

Portogallo D – Haiti D 16:00

Italia D – Austria D 17:30

Ungheria D – Uzbekistan D 18:00

Svizzera D – Danimarca D 19:00

Brasile D – Canada D 19:15

Inghilterra D – Giappone D 20:00

Olanda D – Costa Rica D 20:00

Spagna D – Argentina D 20:00

Norvegia D – Francia D 21:10

OLANDA EREDIVISIE

Sparta Rotterdam – Twente 20:00

PARAGUAY COPA PARAGUAY

Guarani – Atl. Tembetary 00:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Warta – Stal Mielec 18:00

Plock – Cracovia 20:30

ROMANIA LIGA 1

Sepsi Sf. Gheorghe – Petrolul 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Nizhny Novgorod – Akhmat Grozny 17:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano – Cosmos 21:15

SERBIA SUPER LIGA

Javor – Napredak 18:00

TURCHIA SUPER LIG

Alanyaspor – Adana Demirspor 18:00

Ankaragucu – Trabzonspor 18:00