Elenco delle partite previste per oggi, sabato 11 novembre 2023: in Italia trasferta per il Milan a Lecce e turno casalingo della Juventus con il Cagliari, il PSG prova a prendersi la vetta

Sabato 11 novembre in primo piano i principali campionati europei. Tra le partite più attese troviamo quella delle 13:30 in Premier League tra Wolverhampton e Tottenham. In Italia sono previsti per la Serie A tre incontri a partire dalle ore 15:00 con Lecce – Milan quindi alle ore 18:00 turno casalingo della Juventus contro il Cagliari e alle 20:45 Monza-Torino.

Indice



Partiamo dal campionato inglese dove gli Spurs sono chiamati con una trasferta contro una squadra che ha voglia di riscatto. Infatti il tecnico O’neil al termine della sconfitta contro lo Sheffiel United nell’ultima giornata ha commentato il rigore a loro sfavore. Molto arrabbiato per le decisioni prese in particolare per questo episodio. Un risultato che ha fatto crollare l’imbattibilità e durava 4 turni. Negli scontri diretti più recenti hanno ottenuto due vittorie e una sconfitta. Anche gli ospiti arrivano da una sconfitta pesante per 4-1 contro il Chelsea nello scorso lunedì ad interrompere una serie positiva incredibile fatta di otto vittorie e due pareggi. Un punteggio che è costato alla vetta della classifica a favore dei Manchester City. In trasferta tuttavia sono ancora imbattuti e puntano al terzo successo consecutivo. Tra giocatori di maggior spicco troviamo Son che ha già realizzato ben otto gol e un assist.

In Italia abbiamo detto dei tre incontri previsti per il massimo campionato. Il Milan fa visita al Lecce. I rossoneri non se la stanno passando bene in campionato visto che negli ultimi tre incontri hanno ottenuto appena un punto. Molto deludente la sconfitta casalinga contro l’Udinese nell’ultimo turno. Dall’altra parte il giallorossi non stanno facendo molto meglio di quanto negli ultimi cinque incontri hanno ottenuto appena un pareggio contro Sassuolo e Udinese. Tuttavia Pioli può ritrovare nel gruppo fiducia dopo la grande rimonta di martedì sera in Champions League contro il Paris Saint-Germain sotto di un gol. I rossoneri devono ritrovare il miglior leao che è a secco da ben 6 incontri. Per lo schieramento ipotizzato dovremmo vedere il portoghese assieme a Lotus-Cheek è Chuckwueze a supporto di Giroud.

Alle ore 18 la Juventus trova il Cagliari forte del successo di Firenze. Si ritrova in seconda posizione appena dietro all’Inter. Sono quattro i successi consecutivi con quello di domenica scorsa. Negli ultimi 12 scontri diretti hanno vinto ben 11 volte. Dall’altra parte ci sono i sardi che sono riusciti a ottenere la prima vittoria stagionale contro il Frosinone che ha dato continuità tanto da riuscire a bissare nella scorsa settimana contro il Genoa. Allegri alla vigilia della sfida ha parlato di partita fondamentale per la classifica e per chiudere al meglio il ciclo di 5 partite. Non ci sarà Rabiot per squalifica e a centrocampo è possibile l’inserimento di McKennnie nel trio centrale con Miretti e Locatelli che sarà anche capitano. Per quest’ultimo il tecnico juventino ha parlato di premio dopo il rinnovo che è stato da poco sottoscritto.

Alle 20:45 si gioca Monza-Torino. Le due squadre in classifica sono separate da appena una lunghezza e si trovano a metà classifica. Arrivano entrambe da un successo rispettivamente contro Verona e Sassuolo. I brianzoli possono fare affidamento all’ottimo stato di forma di Colpani e Colombo mentre dall’altra parte Sanabria è tornato a segnare e potrebbe essere affiancato da Zapata in attacco con Vlasic trequartista.

Restiamo in Italia scendendo di categoria troviamo in serie B cinque incontri. Ricordiamo che nell’anticipo di venerdì di Venezia ha superato il Catanzaro 2 a 1. Tra gli scontri più interessanti c’è quello delle 16:15 tra Modena e Sampdoria. I gialloblù arrivano carichi con tre successi consecutivi, di contro la Sampdoria sta piano piano prendendo fiducia avendo ottenuto due successi nelle ultime tre partite. L’ultimo è stato molto importante arrivato contro il Palermo. Trasferta per il Bari contro la FeralpiSalò mentre il Sudtirol ospita il Pisa.

Si giocano anche gli incontri di serie C in particolare per il girone A sono ben 8 con la capolista Mantova impegnata in casa del Fiorenzuola mentre la Triestina ospita la Pro Sesto e il Padova giocherà in serata in casa dell’AlbinoLeffe. Nel girone C invece c’è Virtus Francavilla – Casertana con le due squadre impegnate in un obbiettivi differenti visto che la squadra campana grazie ai quattro successi consecutivi si è proiettata in quarta posizione.

Andiamo a vedere gli altri campionati europei cosa presentano. In Ligue 1 francese troviamo due sfide. Alle ore 17:00 il Paris Saint-Germain andrà a far visita a Reims mentre alle ore 21 il Monaco andrà a giocare in casa del Le Havre. Ricordiamo che con il pareggio nell’anticipo del Nizza la squadra parigina può effettuare il sorpasso in vetta in caso di successo. In Bundesliga si giocano 5 incontri. Il Bayern Monaco cerca il quinto successo consecutivo nella carta casalinga contro l’Heidenheim mentre alle ore stesso orario big match tra Stoccarda e Borussia Dortmund. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e sono appaiate come punteggio in terza posizione.

In Premier League oltre la partita che abbiamo già commentato troviamo turno casalingo per Arsenal contro il Burnley e del Manchester United contro Luton, entrambe in programma alle ore 16. Il Newcastle alle 18:30 farà visita al Bournemouth. Nella Liga spagnola sono previsti cinque incontri a partire da vallecano Girona delle ore 14 mentre alle ore 21 il Real Madrid ospita il Valencia. Si gioca anche nella Liga Portugal dove spicca la trasferta del Porto in casa del Guimaraes con fischio d’inizio alle ore 21:30.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15.00

18.00

20.45

PREMIER LEAGUE

13.30

Wolverhampton-Tottenham

LIGA

14.00

21.00

BUNDESLIGA

15.30

Stoccarda-Borussia Dortmund

LIGUE 1

17.00

SERIE B

14.00

16.15

SERIE C

16.15

18.30

20.45

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite dell’11 novembre 2023

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Partizani 13:30

Skenderbeu – Teuta 17:00

Vllaznia – Laci 17:00

ALGERIA LIGUE 1

Khenchela – Biskra 15:00

Magra – Ben Aknoun 15:00

Chlef – MC Alger 17:00

Saoura – El Bayadh 18:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Akhdoud – Al Hazem 16:00

Al Feiha – Al-Ettifaq 16:00

Al Wehda – Al Nassr Riyadh 19:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Gimnasia L.P. – Atl. Tucuman 01:00

Argentinos Jrs – Velez Sarsfield 20:00

Rosario – River Plate 22:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Pyunik – Noah 12:00

Ararat-Armenia – Shirak 15:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United – Newcastle Jets 05:30

WS Wanderers – Perth Glory 07:30

Adelaide United – Sydney FC 09:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Lustenau – Wolfsberger 17:00

Hartberg – Rapid Vienna 17:00

Tirol – Altach 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Anversa – St. Liege 16:00

Eupen – RWDM 18:15

KV Mechelen – Charleroi 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Din. Minsk – Smorgon 15:30

Neman – Slutsk 17:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

The Strongest – Libertad Gran Mamore 01:00

Santa Cruz – Wilstermann 20:00

Bolivar – Independiente Petrolero 22:30

BRASILE SERIE A

Coritiba – Cruzeiro 20:00

Flamengo – Fluminense 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Hebar – Cherno More 11:45

Pirin Blagoevgrad – CSKA 1948 Sofia 14:15

Arda – Beroe 16:45

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Catolica – U. De Chile 19:00

Cobresal – A. Italiano 22:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Guanacasteca – Grecia 22:00

CROAZIA HNL

Rudes – Istra 1961 16:00

Osijek – Lok. Zagreb 18:10

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Orense – Mushuc Runa 01:00

U. Catolica – Cumbaya 19:00

Guayaquil City – Tecnico U. 21:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

El Gounah – Al Ahly 16:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Flora – Kalju 13:00

Kuressaare – Parnu JK Vaprus 13:00

Paide – Levadia 13:00

Tallinna Kalev – Narva 13:00

FRANCIA LIGUE 1

Reims – Paris SG 17:00

Le Havre – Monaco 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Bordeaux – Annecy 15:00

AC Ajaccio – Troyes 19:00

Amiens – Grenoble 19:00

Auxerre – St. Etienne 19:00

Caen – Quevilly Rouen 19:00

Laval – Concarneau 19:00

Paris FC – Bastia 19:00

Pau FC – Angers 19:00

Rodez – Guingamp 19:00

Valenciennes – Dunkerque 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Osnabruck 13:00

Kiel – Amburgo 13:00

Paderborn – Norimberga 13:00

Hertha – Karlsruher 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – Hoffenheim 15:30

Bayern – Heidenheim 15:30

Darmstadt – Magonza 15:30

Stoccarda – Dortmund 15:30

Bochum – Colonia 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

RB Lipsia D – Brema D 12:00

SGS Essen D – 1.FC Nurnberg D 14:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Albirex Niigata – Tokyo 06:00

Sapporo – Hiroshima 06:00

Shonan – Nagoya 06:00

G-Osaka – Avispa Fukuoka 07:00

Kashima – Kashiwa 07:00

Sagan Tosu – Yokohama FC 07:00

GRECIA SUPER LEAGUE

OFI Crete – Giannina 16:30

Atromitos – Panserraikos 18:00

Volos – Aris 19:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sunderland – Birmingham 13:30

Cardiff – Norwich 16:00

Coventry – Stoke 16:00

Hull – Huddersfield 16:00

Ipswich – Swansea 16:00

Leeds – Plymouth 16:00

Middlesbrough – Leicester 16:00

QPR – Bristol City 16:00

Sheffield Wed – Millwall 16:00

Southampton – West Brom 16:00

Watford – Rotherham 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Wolves – Tottenham 13:30

Arsenal – Burnley 16:00

Crystal Palace – Everton 16:00

Manchester Utd – Luton 16:00

Bournemouth – Newcastle 18:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Sanat-Naft – Havadar SC 13:00

Esteghlal F.C. – Tractor-Sazi 13:50

ITALIA PRIMAVERA 1

Lazio U19 – Torino U19 11:00

Juventus U19 – Atalanta U19 13:00

Genoa U19 – Frosinone U19 14:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Pisa U19 – Cosenza U19 10:30

Spezia U19 – Ternana U19 11:00

Entella U19 – Cesena U19 11:30

Monopoli U19 – Ascoli U19 11:30

Perugia U19 – Crotone U19 11:30

Bari U19 – Benevento U19 12:30

AlbinoLeffe U19 – Parma U19 14:30

Cittadella U19 – Alessandria U19 14:30

Como U19 – Spal U19 14:30

Cremonese U19 – Vicenza U19 14:30

Padova U19 – Renate U19 14:30

Reggiana U19 – Brescia U19 14:30

Salernitana U19 – Palermo U19 14:30

Südtirol U19 – FeralpiSalò U19 14:30

Venezia U19 – Udinese U19 14:30

ITALIA SERIE A

Lecce – Milan 15:00

Juventus – Cagliari 18:00

Monza – Torino 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Roma D – Napoli D 12:30

Milan D – Sassuolo D 15:00

ITALIA SERIE B

Ascoli – Como 14:00

Cosenza – Reggiana 14:00

FeralpiSalò – Bari 14:00

Südtirol – Pisa 14:00

Modena – Sampdoria 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Fiorenzuola – Mantova 16:15

Lumezzane – Legnago Salus 16:15

Triestina – Pro Sesto 16:15

Giana Erminio – Virtus Verona 18:30

L.R. Vicenza – Pro Patria 18:30

Pergolettese – Atalanta U23 18:30

Trento – Arzignano 18:30

AlbinoLeffe – Padova 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Virtus Francavilla – Casertana 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Luparense – Montecchio Maggiore 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Budoni – Ardea 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

San Luca – USD Ragusa 14:30

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Auda – BFC Daugavpils 12:00

FK Liepaja – Super Nova 12:00

RFS – Metta/LU 12:00

Tukums 2000 – Jelgava 12:00

Valmiera – Riga FC 12:00

MAROCCO BOTOLA PRO

FUS Rabat – Berkane 16:00

Wydad – Youssoufia Berrechid Posticipata

Jeunesse Sportive Soualem – Raja Casablanca 18:15

Safi – FAR Rabat 20:30

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Atlas – Necaxa 02:00

Mazatlan FC – Toluca 02:06

Tijuana – Pachuca 04:10

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Sport Sebaco – Ocotal 22:00

Managua FC – Matagalpa 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Haugesund – Brann 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Waalwijk – G.A. Eagles 18:45

Twente – Nijmegen 20:00

Vitesse – Heerenveen 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Ameliano – Olimpia Asuncion 22:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Portimonense – Chaves 16:30

Estrela – Moreirense 19:00

Vizela – Famalicao 19:00

Guimaraes – FC Porto 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice – Teplice 15:00

Hradec Kralove – Liberec 15:00

Mlada Boleslav – Pardubice 15:00

Zlin – Jablonec 15:00

Bohemians – Karvina 18:00

ROMANIA LIGA 1

U. Cluj – Petrolul 13:00

Poli Iasi – CFR Cluj 17:45

Farul Constanta – FC Hermannstadt 20:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Domagnano 15:00

Folgore – Murata 15:00

Pennarossa – La Fiorita 15:00

San Marino Academy U22 – Tre Fiori 18:15

Tre Penne – Fiorentino 18:15

SCOZIA PREMIERSHIP

Dundee FC – St. Mirren 16:00

Hibernian – Kilmarnock 16:00

Motherwell – Hearts 16:00

St. Johnstone – Ross County 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 – Vozdovac 13:00

Radnik – Napredak 16:00

Zeleznicar Pancevo – Stella Rossa 18:00

IMT Novi Beograd – Mladost 18:30

SPAGNA LALIGA

Vallecano – Girona 14:00

Almeria – Real Sociedad 16:15

Granada – Getafe 18:30

Osasuna – Las Palmas 18:30

Real Madrid – Valencia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Racing Santander – Valladolid 16:15

Elche – Saragozza 18:30

Mirandes – Ferrol 18:30

Gijon – Amorebieta 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Daejeon – Gangwon 06:00

Jeju – Seoul 08:30

SUD COREA K LEAGUE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Daegu – Gwangju 08:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Kaizer Chiefs – Orlando 14:30

Polokwane – Swallows 14:30

Chippa United – Stellenbosch 19:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

St. Gallen – Winterthur 18:00

Yverdon – Lausanne 18:00

Young Boys – Luzern 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa – Kayserispor 11:30

Alanyaspor – Gaziantep 14:00

Karagumruk – Sivasspor 14:00

Hatayspor – Galatasaray 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Obolon – Vorskla 12:00

Zhytomyr – Metalist 1925 14:00

Oleksandriya – Veres-Rivne 16:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

DVTK – Mezokovesd 14:15

Ujpest – Puskas Academy 19:30

USA MLS – PLAY OFF

Seattle Sounders – FC Dallas 04:00