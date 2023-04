Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 12 aprile 2023: in programma l’andata anche del quarto tra Real Madrid e Chelsea. In Italia posticipo del campionato Primavera 1

Nuova giornata dedicata alla Champions League. Ieri si è aperto la due giorni dedicata alle gare di andata dei quarti di finale. Colpo esterno molto importante dell’Inter che in Portogallo supera 2-0 il Benfica mentre il Manchester City ha messo una bella ipoteca sul passaggio del turno avendo la meglio sul Bayern Monaco per 3-0. Questa sera alle 21 si affrontano da una parte Milan e Napoli e dall’altra Real Madrid e Chelsea. Parleremo meglio di seguito di queste due partite. Ricordiamo che nel Campionato Primavera 1 si gioca alle ore 12 il posticipo della 26esima giornata con Udinese-Sampdoria. Molto complicata la situazione dei bianconeri costretti a vincere per cullare la speranza di avvicinare il Napoli in zona spareggio salvezza mentre i blucerchiati sono in una posizione piuttosto tranquilla di classifica visto che è molto corta ma pure sempre con soli due punti in più del Milan 15esimo. Nella notte con Argentinos Juniors-Union Santa Fé si è aperto il programma della Liga Profesional argentina così come nella Coppa Brasile a partire da Botafogo SP-Santos e Internacional-CSA.

Veniamo alle due partite di Champions League partendo da quella tutta italiana tra Milan e Napoli. Il calcio italiano può rallegrarsi perchè almeno una squadra andrà in semifinale e se l’Inter non regalerà brutte sorprese potrebbe portare una squadra in finale. La vittoria tanto clamorosa quanto schiacciante di rossoneri allo Stadio Maradona ha buttato altra benzina a una sfida che già annunciava infuocata. Si tratta di un assoluto inedito tra queste due squadre in questo torneo. I rossoneri da 11 anni non salivano così in alto. In casa i precedenti pendono per i campani che hanno vinto 5 volte negli ultimi nove scontri mentre hanno pareggiato 3 volte e perso solo una. Il ruolino di marcia della squadra di Spalletti resta impressionante con otto vittorie consecutive in trasferta dove hanno una media di più due gol a partita. Pioli ha parlato di squadra motivata e si augura di vedere una grande partita all’altezza di un avversario così forte. Una gara da giocare con grande attenzione e senza mai abbassare la concentrazione. Si aspetta due gare equilibrate e non è scontato ritrovare un avversario simile a quello visto in campionato: “Ci possiamo attendere da loro qualcosa di diverso, che può anche essere un atteggiamento nuovo in fase difensiva, e dobbiamo essere bravi a capirlo”. Questi i possibili undici che vedremo in campo ricordando che non è stato nemmeno convocato Osimhen. Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Theo Hernández; Tonali, Krunić, Bennacer; Diaz; Leão, Giroud. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Non meno importante l’altro incontro che deve affrontarsi Real Madrid e Chelsea. Si tratta della terza stagione consecutiva che queste due squadre si incontrano in una fase a eliminazione diretta. Molte motivate entrambe le squadre anche alla luce dei loro campionati nelle rispettive leghe. I Blancos con la sconfitta con il Villarreal per 3-2 hanno praticamente abbandonato il testa a testa con il Barcellona in Liga mentre gli inglesi vengono dalla sconfitta in casa del Wolverhampton e da una classifica che li vede fuori dalla lotta a un posto in Europa. Non perdono una trasferta in Spagna dal 2018 ottenendo 2 pareggi e altrettante vittorie. Nello specifico con il Real una vittoria e un pareggio. Ancelotti spera di vivere i vivere un’altra notte magica al Bernabéu. Gara non decisiva ma certamente che può dare un vantaggio in vista del ritorno. “Vogliamo giocare un gioco completo. Difendersi bene, meglio che contro il Villarreal sabato, e attaccare se possibile come abbiamo fatto al Camp Nou nella semifinale di ritorno di Coppa” ha sottolineato. Parlando dell’avversario ha detto come nella scorsa stagione li ha fatti molto soffrire e passare momenti difficili. Nonostante la situazione in Premier League resta un club con giocatori di alto livello che in queste occasioni sono molto motivati e tirano fuori il meglio. Chi scenderà in campo? Tra gli spagnoli c’è il dubbio Alaba per un problema muscolare mentre è indisponibile Mendy per un problema al polpaccio. Tra gli inglesi out Brojja, Azpilicueta e Thiago Silva, tutti per un problema al ginocchio mentre in dubbio Mount. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Camavinga; Modrić, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. Chelsea: Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kanté, Kovaćič, Enzo Fernández; Sterling, Havertz, João Félix.

ALGERIA LIGUE 1

USM Alger – Khenchela 23:30

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Argentinos Jrs – Union Santa Fe 00:00

Banfield – Defensa y Justicia 02:30

Central Cordoba – Lanus 02:30

Instituto – Velez Sarsfield 02:30

San Lorenzo – Boca Juniors 22:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Libertad Gran Mamore – Bolivar 21:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Botafogo SP – Santos 00:00

Internacional – CSA 01:00

Fortaleza – Aguia De Maraba 02:30

Sao Paulo – Ituano 02:30

Nova Iguacu – America MG 21:30

CILE COPPA DEL CILE

Lautaro – Barnechea 22:00

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Karmiotissa – AEL Limassol 13:30

Anorthosis – Chloraka 16:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Huila – Millonarios 01:10

America De Cali – Aguilas 03:20

U. Magdalena – Pereira 22:30

CROAZIA COPPA DI CROAZIA

Slaven Belupo – Hajduk Split 17:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

El Daklyeh – Ceramica Cleopatra 21:15

Ghazl El Mahallah – Future FC 21:15

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Milan – Napoli 21:00

Real Madrid – Chelsea 21:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Linfield – Glentoran 20:45

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

TB Tvoroyri – HB Torshavn 17:30

Argir – Klaksvik 18:00

B36 Torshavn – 07 Vestur Sorvagur 19:00

Fuglafjordur – Streymur 19:00

Toftir – Vikingur 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Udinese U19 – Sampdoria U19 12:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Zacatecas Mineros – Cimarrones de Sonora 01:05

Cancun – Pumas Tabasco 03:05

Dorados – Venados 05:05

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Paraguay D – Ecuador D 00:30

USA D – Irlanda D 01:30

Houston Dash D – Messico D 02:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Matagalpa – Ferretti 23:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

Violette – Leon 02:00

Los Angeles FC – Vancouver Whitecaps 04:15

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Nacional Asuncion – Guairena FC 01:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – Cailungo 21:15

Faetano – Virtus 21:15

Folgore – Tre Penne 21:15

San Giovanni – La Fiorita 21:15

Tre Fiori – Juvenes/Dogana 21:15

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki Nis – Javor 16:00

Cukaricki – Partizan 0-0 (Da finire)

Radnik – Napredak 18:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Golden Arrows – Mamelodi 19:30

Marumo Gallants – Chippa United 19:30

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Lviv – Shakhtar 13:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Duong – Cong An 12:00

Da Nang – Viettel 13:00

Thanh Hoa – Hong Linh Ha Tinh 13:00