I consigli del giorno 12 aprile 2023 sono dedicati ai quarti di finale di Champions League e alla Liga Profesional Argentina

Mercoledì 12 aprile si giocano le gare di andata dei quarti di finale di Champions League ma si disputa anche l’undicesima giornata della Liga Profesional Argentina. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Milan – Napoli 2 (ore 21)

ll Milan é arrivato a questa fase della competizione dopo ben undici anni. Si era classificato seconda nel Girone E alle spalle del Chelsea mentre agli ottavi di finale ha eliminato il Tottenham (1-all’andata e 0-0 al ritorno). In campionato per la squadra di Pioli, non stanno andando altrettanto bene. Dopo il pari casalingo a reti bianche contro l’Empoli, i rossoneri sono sono quarti a quota 52 con un percorso di quindici partite vinte, sette pareggiate e sette perse, quarantotto reti realizzate e trentasei incassate. Il Napoli sta vivendo una stagione a dir poco straordinaria, “macchiata” soltanto dall’eliminazione dalla Coppa Italia per opera della Cremonese. Per il resto era arrivato primo nel difficilissimo girone e agli ottavi di finale ha avuto la meglio sull’Eintracht Francoforte (0-2 all’andata e 3-0 al ritorno). In campionato la squadra di Spalletti ha ipotecato una fetta di scudetto, essendo prima con sedici lunghezze di vantaggio sulla Lazio, il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo. Finora ha vinto ventiquattro volte, pareggiato due, perso stre, realizzato sessantasei reti e incassate soltanto ventuno.

Real Madrid – Chelsea 1 (ore 21)

I Blancos, detentori della Champions, avevano vinto il Girone F davanti al Lipsia. Agli ottavi di finale hanno eliminato il Manchester City (2-5 all’andata e 1-0 al ritorno). In Liga la squadra di Ancelotti, dopo la sconfitta casalinga per 2-3 contro la Villarreal, é seconda, é seconda a-13 dalla capolista Barcellona e a + 2 dall’Atletico Madrid. I suoi 59 punti sono il frutto di diciotto partite vinte, cinque pareggiate e cinque perse, cinquantanove reti realizzate e ventiquattro incassate. Il Chelsea si era piazzato al primo posto nel Girone E davanti al Milan. Agli ottavi di finale, invece, ha avuto la meglio sul Dortmund (0-1 all’andata e 2-0 al ritorno). In Premier League i Blues sono reduci dalla sconfitta esterna di misura contro il Wolverhampton. Sono undicesimi con 39 punti, frutto di dieci vittorie, nove pareggi e undici sconfitte, ventinove gol fatti e trentuno subiti.

Banfield – Defensa y Justicia 1 (ore 02.30)

Incontro valevole per l’undicesima giornata della Liga Profesional Argentina. Il Banfield é ventiduesimo con 10 punti mentre la Defensa y Justicia occupa l’ottava posizione a quota 15.

Central Cordoba – Lanus 2 (ore 02.30)

Incontro valevole per l’undicesima giornata della Liga Profesional Argentina. Il Central Cordoba é quindicesimo con 14 punti mentre il Lanus occupa la quinta posizione a quota 17.

Instituto – Velez Sarsfield 2 (ore 02.30)

Match valido per l'undicesima giornata della Liga Profesional Argentina.

San Lorenzo – Boca Juniors 1 (2.55)

Match valido per l’undicesima giornata della Liga Profesional Argentina. Il San Lorenzo é secondo con 20 punti mentre il Boca Juniors occupa la dodicesima posizione a quota 14.

