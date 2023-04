Fantacalcio, 30° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 30° giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

CREMONA – Il campionato di calcio di Serie A 2022/2023 si appresta ad affrontare la sua trentesima giornata, articolata su quattro giorni, dal 14 al 17 aprile.

Si comincia già venerdì con un doppio anticipo. Alle 18.30 scenderanno in campo Cremonese e Empoli. I grigiorossi, dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Sampdoria, vanno a caccia dei tre punti per poter continuare a sperare ancora nella salvezza; di fronte avranno i toscani che devono solo conquistare la matematica salvezza ma sono abbastanza tranquilli. In serata la Lazio mirerà a consolidare il secondo posto sul campo dello Spezia, quartultimo, che invece non dovrà commettere passi falsi per non aggravare la sua posizione in classifica.

In cerca di punti pesantissimi per mantenere la categoria anche il Verona, autore di una strepitosa rimonta contro il Sassuolo: di fronte troverà però la capolista Napoli. Si fa sempre più avvincente la lotta per un posto in Champions. La Roma, terza, giocherà all’Olimpico contro l’Udinese. Impegno casalingo anche per l’Inter che affronterà il Monza; il Milan imvece farà visita al sorprendente Bologna che continua a sperare in un posto in Europa. La Juventus, in attesa di sapere se i quindici punti di penalizzazione saranno confermati oppure no, dovrà archiviare immediatamente la sconfitta rimediata dalla Lazio in casa del Sassuolo. A Lecce arriverà la Sampdoria, le cui speranze di rimanere in Serie A sono davvero ormai ridotte al lumicino. Match senza particolari problemi di classifica, invece, tra Torino e Salernitana

Il Monday Night vedrà contrapposte Fiorentina e Atalanta con gli orobici intenti a mantenere il posto in Europa che, al momento spetterebbe loro.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Spezia – Lazio, Inter – Monza e Lecce – Sampdoria saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – ARBITRI – CONVOCATI – PAGELLE – PRONOSTICI

Venerdì 14 aprile

18.30

Cremonese-Empoli

20.45

Spezia-Lazio

Sabato 15 aprile

15.00

Bologna-Milan

18.00

Napoli-Verona

20.45

Inter-Monza

Domenica 16 aprile

12.30

Lecce-Sampdoria

15.00

Torino-Salernitana

18.00

Sassuolo-Juventus

20.45

Roma-Udinese

Lunedì 17 aprile

20.45

Fiorentina-Atalanta