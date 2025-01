Elenco delle partite previste per oggi, domenica 12 gennaio 2025: Roma, Bologna, Inter e Napoli protagoniste in massima serie, “Clasico” con vista sulla Supercoppa di Spagna e in campo pure i top 5 campionati europei

Terzo weekend del nuovo anno con vista preponderante sulla Serie A e sulla Supercoppa di Spagna. Oltre ai consueti appuntamenti fissi di massima serie, quest’oggi domenica 12 gennaio si assegnerà anche il primo trofeo stagionale in Spagna con il “Clasico” Real Madrid-Barcellona. Tutto ciò senza dimenticare come sempre la Serie B, la Serie C, i tornei minori del nostro Paese e i top cinque campionati europei. Iniziamo, dunque, con la consueta carrellata di partite in agenda in Italia, per poi rivolgere lo sguardo anche a quanto accadrà nel resto d’Europa.

Incrocio per la salvezza sotto la Lanterna

Partiamo dunque dalla Serie A e dalle quattro sfide valide per il 20esimo turno, il primo del girone di ritorno. Procedendo in ordine cronologico, troviamo innanzitutto alle 12.30 il lunch match del Ferraris tra Genoa e Parma. Un vero e proprio scontro diretto cruciale per le ambizioni salvezza quello che si giocherà sotto la Lanterna. I 20 punti totalizzati fin qui dal Grifone, uno in più rispetto a quelli raccolti dai rivali, rappresentano un bottino ancora non del tutto sufficiente per uscire definitivamente dalle sabbie mobili della bassa classifica. La zona rossa è infatti lì, a soli tre punti di distanza, ma nonostante ciò si respira aria di ottimismo in casa rossoblù.

E ciò grazie anche al ruolino di marcia più che positivo tenuto dall’arrivo in panchina di Patrick Vieira. Il termometro è dato dalle due vittorie, dai quattro pareggi e dalla sola sconfitta ottenute nelle scorse sette. Un percorso davvero niente male, così come quello recente intrapreso dagli emiliani, capaci dalla loro di rilanciarsi in classifica dopo una serie di tre k.o consecutivi con il successo ai danni del Monza ed il successivo buon pari a reti bianchi sul campo del Torino nella prima del 2025.

Un botta e risposta per una lotta per non retrocedere che si annuncia da qui alla fine ancora serratissima. Entrambi gli allenatori dovrebbero dunque affidarsi ai loro uomini migliori per non lasciare nulla al caso. In casa Genoa il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto nuovamente da De Winter, Bani, Vasquez e Martin. Davanti conferme per Zanoli e Miretti nel tridente alle spalle di Pinamonti. Solito 4-2-3-1 invece per mister Pecchia. L’unico dubbio è rappresentato dalle condizioni di Man da valutare sulla trequarti: se non dovesse recuperare, allora toccherà ad Almqvist supportare Bonny assieme a Cancellieri e Mihaila.

Testa-coda di scena al Penzo

Alle 15 sarà poi in agenda il match del Penzo tra Inter e Venezia. Un testa-coda a tutti gli effetti viste le rispettive posizioni occupate in graduatoria. Se infatti i lagunari, reduci da un buon filotto di risultati nelle ultime cinque, andranno a caccia dell’impresa per muovere ulteriormente la classifica e limare il gap di tre punti dal quartultimo posto del Cagliari, anche i nerazzurri vorranno dimenticare al più presto la delusione della rimonta in Supercoppa per mano del Milan: c’è infatti da riprendere la propria rincorsa al duo di vertice Atalanta-Napoli e da estendere quell’importantissimo filotto di sei vittorie consecutive.

Un trend capace di condurre i nerazzurri fino alla soglia del secondo posto, nonostante le gara da recuperare con Fiorentina e Bologna. Vietati passi falsi quindi per mister Simone Inzaghi, il quale però potrà contare su un recuperato Thuram, pronto a ricomporre la coppia in avanti con Lautaro Martinez. Non sarà invece a disposizione Calhanoglu: al suo posto Asllani è attualmente favorito su Zielinski. Brutte notizie anche per il tecnico dei veneti Di Francesco: Oristanio sarà ancora out sulla trequarti, per cui spazio a Yeboah accanto a Pohjanpalo.

I felsinei per lasciarsi alle spalle la sconfitta col Verona, i giallorossi per bissare la vittoria nel derby

Alle 18 toccherà quindi a Bologna e Roma affrontarsi in quel del Dall’Ara. Anche in tal caso sarà sì una sfida decisiva, ma per restare attaccati al vagone che a fine stagione potrebbe portare ad una qualificazione europea. Una missione apparentemente alla portata per i giallorossi, costretti però a ritrovare quella continuità di risultati mancata nella prima parte di stagione che ad oggi li condanna a un anonimo decimo posto. L’imperativo per la squadra di Ranieri sarà pertanto duplice: dare continuità ai 3 punti conquistati nel derby contro la Lazio di una settimana fa e, soprattutto, ottenere finalmente un trionfo esterno dopo otto mesi di digiuno, quasi un’intera annata.

Occhio però anche alla voglia di rivalsa del Bologna, desiderosa di lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta interna col Verona che aveva guastato il finale del 2024. Un 2-3 da dimenticare al più presto anche per preparasi al match di settimana prossima contro l’Inter, gara che i felsinei dovranno recuperare a causa degli impegni in Supercoppa dei meneghini. Possibile di conseguenza un po’ di turn over in casa rossoblù. A centrocampo Fabbian (in pole su Moro) potrebbe andare ad occupare il posto dello squalificato Pobega. Stesso discorso sulla trequarti tra Dominguez e Ndoye, con Orsolini che dovrebbe riprendersi una maglia da titolare. Nessuna novità invece per mster Ranieri: in mezzo al campo agiranno nuovamente Saelemaekers, Kone, Paredes e Angelino, mentre in avanti, assieme a Dovbyk e Dybala, fiducia a capitan Pellegrini dopo il gol nel derby.

Il Napoli per alimentare i sogni Scudetto, il Verona per sperare nell’impresa bis contro glia azzurri

La corposa agenda di giornata verrà chiusa alle 20.45 dal “Sunday Night” del Maradona tra Napoli ed Hellas Verona. “Scottata” dalla vicenda di mercato relativa a Kvaratskhelia ma rinvigorita dalla più che convincente vittoria ottenuta sul campo della Fiorentina nella prima uscita del 2025, la squadra di Conte vorrà estendere il trend positivo dell’ultimo periodo per ritornare da sola in testa alla classifica, in attesa dei recuperi di Inter e Atalanta. Nel mirino degli azzurri, infatti, ci sarà la quinta vittoria consecutiva in altrettante gare.

Tre punti per alimentare ancor di più i sogni Scudetto e per proiettarsi al meglio al mini ciclo terribile che nelle successive tre li vedrà sfidare in successione Atalanta, Juventus e Roma. Discorso diametralmente opposto per il Verona, alla ricerca di ossigeno prezioso in chiave permanenza nella categoria, seppur abbastanza in fiducia visti i risultati raccolti nelle ultime partite. Anche in tal caso la cartina al tornasole è data dai quattro punti messi in cascina nelle scorse due, frutto della vittoria esterna sul campo del Bologna e del pari interno con l’Udinese. Un bottino sufficiente per allontanarsi dalle ultime tre posizioni e per sperare nell’impresa bis contro gli azzurri.

Speranza alimentata dal fatto che gli scaligeri sono stati fin qui l’unica compagine della parte destra della classifica a riuscire ad imporre una sconfitta alla capolista. Un secco 3-0 inferto al Bentegodi nella prima apparizione di questa annata e un precedente negativo che mister Conte sarà per forza di cose obbligato a vendicare. Capitolo formazioni. In casa Napoli, oltre a Buongiorno, mancherà pure Olivera in difesa, mentre davanti si va verso l’esclusione di Kvara per le predette voci di mercato. Al suo posto scalda i motori Raspadori in caso di mancato rientro di Politano. Inamovibili Neres e Lukaku. Defezioni pure per mister Paolo Zanetti, il quale dovrà rinunciare a Serdar e a Tchatchoua per squalifica. Spazio quindi a Lazovic sulla destra con la mediana completata da Duda, Belahyane e Bradaric. In attacco agirà Sarr a supporto di Tengstedt.

In Serie B prosegue senza soste il “duello” a distanza tra Sassuolo e Spezia

Scendiamo di categoria. In primo piano il primo turno del nuovo anno della Serie B. Ben nove le partite valide per la 21esima giornata che si disputeranno tra le 12.30 e le 19.30 in attesa dell’unico posticipo di domani. Prosegue senza soste il “duello” a distanza tra Sassuolo e Spezia, rispettivamente prima e terza della classe, le quali, aspettando il “Monday Night” del Pisa secondo, affronteranno in trasferta e a domicilio le due campane Salernitana e Juve Stabia. Intriganti poi anche gli scontri in ottica play out Cosenza-Mantova e Brescia-Sampdoria, con Frosinone-Cremonese, Palermo-Modena, Reggiana-Bari, Südtirol-Catanzaro e Cesena-Cittadella a completare il quadro di giornata.

Cosa ci aspetta in Serie C e nei tornei minori italiani

Scendendo ancora di categoria, protagonista sarà anche la Serie C. Tredici gli incontri in programma nei tre raggruppamenti: per tutti il fischio d’inizio è fissato tra le 12.30 e le 19.30. Nel Girone A occhi puntati su L.R Vicenza-Albinoleffe, Padova-Arzignano, FeralpiSalò-Pro Patria e Union Clodiense-Pergolettese. Nel Girone B spazio a Milan Futuro-Torres, Ascoli-Virtus Entella, Campobasso-Pianese, Arezzo Pineto e Vis Pesaro-Legnago Salus. Programma identico nel Gruppo C dove si disputeranno Catania-Juventus Next Gen, Trapani-Crotone, Latina-Turris e Potenza-Benevento. Si scenderà in campo poi pure in Serie D, in Serie A Femminile e nel campionato Primavera 1 con con cinque gare in palinsesto a partire dalle 12 fino alle 15.

Barcellona-Real vale la Supercoppa di Spagna e il resto delle gare europee

Terminate le gare da analizzare in Italia, passiamo ora alla disamina delle partite dei principali tornei continentali. Turno di Liga spagnola a formato decisamente ridotto: in agenda alle 14 e alle 16.15 solo due match, Las Palmas-Getafe e Atletico Madrid-Osasuna, per consentire lo svolgimento della finalissima di Supercoppa di Spagna, manifestazione ospitata in Arabia Saudita come quella italiana. E anche questa edizione, la 41esima, sarà decisa alle ore 20 italiane e come lo scorso anno dal ‘Clasico’ tra Real Madrid e Barcellona, secondo appuntamento della regular season tra le due formazioni, dopo quello giocato ad ottobre in campionato e vinto nettamente dal team di Flick per 4-0 al Santiago Bernabeu. Un motivo in più di riscatto per i Blancos, dal momento che un’eventuale affermazione permetterebbe di agganciare il record di sempre proprio dei blaugrana di 14 titoli vinti.

Salto in Inghilterra, dove tra le 13 e le 17.30 si disputeranno altri sette match valevoli per i 32esimi di finale di FA Cup, la principale coppa nazionale di calcio inglese, tra cui spiccherà inevitabilmente la sfida di cartello tra Arsenal e Manchester United, due delle “big six” di Premier League.

Sguardo alla Germania e alla Bundesliga. Due in tal caso le partite conclusive del turno numero 16 del massimo campionato tedesco: una è RB Lipsia-Werder Brema delle 15.30, l’altra Augusta-Stoccarda, il cui fischio d’inizio è fissato poco dopo, alle 17.30.

Focus sulla Francia e sulla Ligue 1, dove saranno invece quattro le gare volte a chiudere dalle 15 alle 20.45 la 17esima giornata: Le Havre-Lens, Montpellier-Angers, Tolosa-Strasburgo e Paris Saint Germain-St. Etienne.

Parte finale della rubrica dedicata all’Eredivisie. In questo caso si esaurisce il turno numero 18 del massimo campionato olandese con quattro incontri in agenda dalle 12.15 alle 16.45: Twente-Willem II, Feyenoord-Utrecht, Groningen-Almere Cuty e Breda-Herenveen.

