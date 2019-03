Elenco delle partite previste per sabato 16 marzo, in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Liga, Premier League e Bundes.

FERRARA – E’ un sabato interessante quello che ci attende a cominciare dalla Serie A che prenderà il via alle 15 con Sassuolo-Sampdoria: i padroni di casa sono reduci dal pareggio casalingo col Napoli mentre gli ospiti vengono dalla sconfitta interna contro l’Atalanta. Alle 18 SPAL-Roma con gli estensi che sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter mentre i capitolini hanno vinto a fatica contro l’Empoli. Alle 20.30 sarà la volta di Torino-Bologna con la formazione Granata che viene dalla bella vittoria contro il Frosinone mentre gli emiliani sono tornati al successo battendo il Cagliari. In Serie B quattro sfide alle 15: Benevento-Spezia, Foggia-Cittadella, Livorno-Salernitana e Padova-Perugia mentre alle 18 sarà la volta di Verona-Ascoli. In Premier League solo tre sfide in programma visti gli impegni di FA Cup con Manchester City e Manchester United che giocheranno, rispettivamente, in casa di Swansea e Watford. In Liga in campo le due squadre di Madrid con il Real che giocherà tra le mura amiche contro il Celta Vigo mentre l’Atletico farà visita al Bilbao. In Bundesliga in campo il Borussia Dortmund che giocherà sull’ostico campo dell’Herta Berlino. Di seguito il quadro completo delle sfide in programma nella giornata odierna.

FRANCIA: Ligue 1

20:00

Angers – Amiens

Caen – St. Etienne

Guingamp – Dijon

Nimes – Strasburgo

GERMANIA: Bundesliga

15:30

Augusta – Hannover

Schalke – RB Lipsia

Stoccarda – Hoffenheim

Wolfsburg – Dusseldorf

18:30 Hertha – Dortmund

INGHILTERRA: Premier League

16:00

Brighton – Cardiff

Watford – Southampton

West Ham – Huddersfield

ITALIA: Serie A

15:00 Sassuolo – Sampdoria [Cronaca Diretta]

18:00 Spal – Roma [Cronaca Diretta]

20:30 Torino – Bologna [Cronaca Diretta]

ITALIA: Serie B

15:00

Benevento – Spezia

Foggia – Cittadella

Livorno – Salernitana

Padova – Perugia

18:00 Verona – Ascoli [Cronaca Diretta]

OLANDA: Eredivisie

18:30 Heerenveen-Graafschap

19:45

Breda – Utrecht

Feyenoord – Willem II

20:45 Heracles – Vitesse

SPAGNA: LaLiga

13:00 Huesca – Alaves

16:15 Real Madrid – Celta Vigo

18:30 Ath. Bilbao – Atl. Madrid

20:45 Leganes – Girona

INGHILTERRA: Championship

13:30 Leeds – Sheffield Utd

16:00

Aston Villa – Middlesbrough

Brentford – West Brom

Hull – QPR

Ipswich – Nottingham

Preston – Birmingham

Rotherham – Norwich

Sheffield Wed – Blackburn

Stoke – Reading

Wigan – Bolton

INGHILTERRA: FA Cup

13:15 Watford – Crystal Palace

18:20 Swansea – Manchester City

20:55 Wolves – Manchester Utd

ITALIA: Serie C – Gruppo A

14:30

Alessandria – Entella

Carrarese – Arezzo

Novara – Cuneo

Olbia – Pisa

Pro Vercelli – Arzachena

16:30

Pro Patria – Pro Piacenza

Siena – Lucchese

18:30 Piacenza – Pistoiese

20:30 Pontedera – Juventus U23

ITALIA: Serie C – Gruppo B

20:30 Renate – AlbinoLeffe

MONDO: Viareggio Cup

15:00

Berekum Chelsea U19 – Spezia U19

Cina U19 – Spal U19

Dukla Praga U19 – Livorno U19

Fiorentina U19 – Westchester U19

FK Rigas U19 – Benevento U19

Genoa U19 – Atlantida Juniors U19

Milan U19 – Carrarese U19

Sassuolo U19 – Pontedera U19

Serie D team U19 – Salernitana U19

17:00 Krasnodar U19 – Perugia U19

PORTOGALLO: Primeira Liga

16:30

Belenenses – Portimonense

Setubal – Braga

19:00 Guimaraes – Boavista

21:30 FC Porto – Maritimo

SPAGNA: LaLiga2

16:00 Albacete – Extremadura UD

18:00 Cadice – Lugo

20:30

Alcorcon – Tenerife

Saragozza – Elche

USA: MLS

18:00 Chicago Fire – Seattle Sounders

19:00 Columbus Crew – FC Dallas

20:00 Houston Dynamo – Vancouver Whitecaps

20:30 New York Red Bulls – Jose Earthquakes

21:00 Orlando City – Montreal Impact