Elenco delle partite previste per oggi venerdì 17 luglio 2020: in primo piano la 35.ma giornata di Serie B e le semifinali play-off di Serie C

CROTONE – É un venerdì piuttosto vivace quello che ci attende a cominciare dalla trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Si parte alle ore 18.45 con Pescara-Frosinone con i padroni di casa che sono reduci dal pareggio esterno contro il Venezia mentre i ciociari hanno pareggiato tra le mura amiche contro la Juve Stabia. Alle ore 21 tutti gli altri match con Crotone e Pordenone che giocheranno tra le mura amiche, rispettivamente, contro Salernitana e Cosenza. Impegni casalinghi anche per Spezia e Benevento con la compagine ligure che giocherà contro il Venezia mentre i già promossi sanniti ospiterà il quasi retrocesso Livorno.

L’Empoli ospiterà l’Entella mentre il Chievo giocherà sull’ostico campo della Juve Stabia. In zona salvezza spicca lo scontro tra Perugia e Cremonese mentre Trapani e Ascoli giocheranno, rispettivamente, in casa di Pisa e Cittadella. In Serie C ecco le due semifinali play-off: alle ore 20.30 Bari-Carrarese con i pugliesi che hanno eliminato la Ternana mentre la formazione toscana ha estromesso la Juventus Under 23. In contemporanea si giocherà Reggio Audace-Novara con gli emiliani che hanno staccato il pass per il turno successivo eliminando il Potenza mentre i piemontesi hanno vinto a Carpi. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche

16:30 Chernomorets Novorossisk - FK SKA Rostov

19:00 WDZ - Roda JC Kerkrade



Australia > A-League 2019/2020

11:30 Sydney FC - Wellington Phoenix



Australia > NPL Victoria 2020







Melbourne Knights - Green Gully SC

Bentleigh Greens - Altona Magic SC

Port Melbourne Sharks - Heidelberg United



Australia > NPL South Australia 2020

12:00 Cumberland United - Modbury Jets SC



Austria > 2. Liga 2019/2020



18:30



Kapfenberger SV 1919 - Austria Lustenau

Austria Wien (A) - FC Juniors OÖ



20:25



SV Ried - FC Wacker Innsbruck

Vorwärts Steyr - SV Lafnitz



Azerbaijan > Premyer Liqası 2019/2020







Sumgayit FK - Gabala FK

Zira FK - Səbail FK

Qarabağ FK - Keşlə FK

Sabah FK - Neftçi PFK



Bielorussia > Cempionat 2020

17:00 FK Slutsk - FK Isloch Minsk

19:00 FK Gorodeya - Belshina Bobruisk



Brasile > Campeonato Paraibano 2020

01:15 Botafogo - PB - Campinense - PB



Bulgaria > Relegation 2019/2020 > Retrocessione

19:00 FC Dunav Ruse - PFC Montana



Croazia > 1. HNL 2019/2020

20:00 Slaven Belupo - NK Inter Zaprešić



Danimarca > Superliga 2019/2020 Meisterschaft

19:00 FC Midtjylland - FC Nordsjælland



Estonia > Meistriliiga 2020

18:00 Tallinna JK Legion - FC Kuressaare

18:30 Paide Linnameeskond - JK Nõmme Kalju



Finlandia > Veikkausliiga 2020



17:30



Inter Turku - HJK Helsinki

Ilves Tampere - Kuopion PS

Rovaniemi PS - Haka Valkeakoski

SJK Seinäjoki - IFK Mariehamn



Georgia > Erovnuli Liga 2020

19:00 FC Merani Tbilisi - FC Samtredia



Indonesia > Liga 1 2020







Persik Kediri - Pusamania Borneo

Persipura Jayapura - Persib Bandung

PSIS Semarang - Persija Jakarta



Inghilterra > Premier League 2019/2020

21:00 West Ham United - Watford FC



Inghilterra > Championship 2019/2020

18:30 Huddersfield Town - West Bromwich Albion



Inghilterra > Playoff 2019/2020 National League > 1. Giornata

20:00 Boreham Wood - Halifax Town



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020

17:45 Tractor Sazi - Sepahan FC



18:00



Gol Gohar FC - Shahin Bushehr FC

Pars Jonoubi Jam - Shahr Khodro FC



18:30



Sanat Naft FC - Esteghlal

Nassaji Mazandaran - Naft Masjed Soleyman

Saipa FC - Paykan FC



Irlanda > Premier Division 2020







Cork City - Sligo Rovers

Dundalk FC - Waterford FC

St Patrick's Athletic - Shamrock Rovers

Shelbourne FC - Derry City

Finn Harps - Bohemian FC



Irlanda > First Division 2020







Cabinteely FC - Shamrock Rovers II

Drogheda United - UC Dublin

Wexford FC - Galway United



Islanda > Úrvalsdeild 2020

22:00 UMF Stjarnan - HK Kópavogur



Islanda > 1. deild 2020



21:15



UMF Grindavík - Fram Reykjavík

Þróttur Reykjavík - Keflavík ÍF

Víkingur Ólafsvík - Afturelding



Italia > Serie B 2019/2020

18:45 Pescara - Frosinone



21:00



Cittadella - Ascoli

SS Juve Stabia - Chievo Verona

Pordenone - Cosenza Calcio

Perugia - Cremonese

Benevento - Livorno

Crotone - Salernitana

Pisa - Trapani

Spezia - Unione Venezia

Empoli - Virtus Entella



Italia > Serie C Playoff 2019/2020 > Semifinali

20:30 Reggiana - Novara

20:45 Bari - Carrarese



Lettonia > Virsliga 2020

17:00 FK Ventspils - FS Metta/LU



19:00



FK Rīgas Futbola skola - Riga FC

Valmiera FC - BFC Daugavpils



Messico > Copa GNP por México 2020 > Semifinali

04:00 Deportivo Guadalajara - CF América



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021

17:00 FC Codru Lozova - CS Petrocub

19:30 FC Sheriff - FC Zimbru



Norvegia > Femminile Toppserien 2020

19:45 Røa IL - LSK Kvinner



Paraguay > Primera División 2020 Apertura

22:00 General Díaz - San Lorenzo



Polonia > I Liga 2019/2020

17:40 Zagłębie Sosnowiec - FKS Stal Mielec

20:10 Chrobry Głogów - Wigry Suwałki



Repubblica Ceca > 2. fotbalová liga 2019/2020

15:00 FK Fotbal Třinec - FC Sellier & Bellot Vlašim



Romania > Liga 1 2019/2020 Championship

20:00 Gaz Metan Mediaş - Astra Giurgiu



Romania > Liga 1 2019/2020 Relegation

17:00 Academica Clinceni - FC Voluntari



Slovacchia > Super Liga 2019/2020 Europa League > Finale

18:00 Spartak Trnava - MFK Ružomberok



Spagna > Segunda División 2019/2020



21:00



Albacete - Real Zaragoza

Extremadura UD - Sporting Gijón

CF Fuenlabrada - Elche CF

Girona FC - Cádiz CF

SD Huesca - CD Numancia

CD Mirandés - Deportivo La Coruña

Málaga CF - AD Alcorcón

SD Ponferradina - UD Almería

Real Oviedo - Racing Santander

Rayo Vallecano - UD Las Palmas

CD Tenerife - CD Lugo



Svizzera > Challenge League 2019/2020



18:15



FC Chiasso - FC Winterthur

FC Schaffhausen - SC Kriens

20:30 FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zürich



Turchia > 1. Lig 2019/2020

19:00 Menemen Belediyespor - Altınordu FSG



USA > Major League Soccer 2020 MLS is Back Tournament > Gruppo C

02:00 Impact de Montréal - Toronto FC



USA > Major League Soccer 2020 MLS is Back Tournament > Gruppo E

04:30 Columbus Crew - New York RB



USA > USL Championship 2020

03:00 Orange County SC - Phoenix Rising



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020 Challenge Cup > Quarti di finale

18:30 NC Courage - Portland Thorns



Vietnam > V.League 1 2020

12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Quảng Nam FC

13:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hồ Chí Minh City

14:15 Hà Nội FC - Hải Phòng FC