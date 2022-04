Elenco delle partite previste per oggi lunedì 18 aprile 2022: si gioca anche il posticipo di Serie A tra Atalanta e Verona, nuovo turno in Serie B e Barcellona – Cadice nella Liga

Lunedì 18 aprile giorno di Pasquetta in primo piano nei campionati italiani di Serie A e B che presenteranno rispettivamente due posticipi e turno completo. Per quanto riguarda il massimo campionato gli orari delle partite saranno alle ore 19 con l’attesissima sfida tra Napoli e Roma e alle ore 21 Atalanta – Hellas Verona mentre il campionato cadetto partirà alle ore 12:30 con la sfida tra Spal e Crotone. Di questi campionati parleremo in maniera più diffusa di seguito. Si gioca anche nella Liga dove alle 21 si giocherà il posticipo della 32esima giornata tra Barcellona e Cadice. Alla luce del successo esterno del Real Madrid contro il Siviglia per i blaugrana si apre la possibilità di staccare una diretta concorrente di tre punti e consolidare così secondo posto in classifica. Dall’altra parte del Cadice è in piena notte salvezza e si trova in diciottesima posizione a una sola lunghezza Granada e Maiorca. Lo stato di forma del Barcellona sembra far decisamente propendere il pronostico dalla sua parte. Si gioca alle ore 19 il posticipo di Liga2 tra Girona e Real Sociedad in notta per differenti obiettivi con la squadra di csa in piena lotta per un posto nei playoff mentre gli ospiti sono in ventesima posizione a meno 10 punti dalla zona salvezza. Posticipo anche in Portogallo tra Estoril Braga alle ore 21:30 mentre sono già in corso di svolgimento alcuni incontri in particolare quello tra Boca Juniors – Lanus per la Copa de La Liga Professional ma anche in Serie A brasiliana con quattro partite. Si gioca anche in Colombia, Cile e Venezuela. Ricordiamo anche in Inghilterra invece si disputa il turno intero di Championship a partire dalle 13:30 con la sfida tra Middlesbrough e Huddersfield mentre chiuderà il lungo programma alle ore 21 Nottingham – West Brom.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

19.00

21.00

SERIE B

12.30

15.00

18.00

20.30

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

NAPOLI – ROMA IN EVIDENZA, SI CHIUDE LA A E TURNO COMPLETO DI B

Alle ore 19 come annunciato scenderanno in campo Napoli e Roma per la 33a giornata di campionato. Sguardo akla classifica con la squadra di Spalletti e meno 5 punti del Milan e a 3 dall’Inter con la necessità centrare il successo per rimanere nella scia. Dall’altra parte per i giallorossi la possibilità in caso di successo di avvicinarsi a meno 3 dalla Juventus e nello stesso tempo di distanziare di altri punti la Lazio consolidando così nel frattempo la quinta posizione. Si tratta della sfida numero 174 tra le due squadre ovvero 153 nella massima divisione con 53 successi della Roma altrettanti pareggi e 47 vittorie del Napoli mentre se teniamo conto solo dei precedenti in casa del Napoli i successi della Roma solo 19, 23 pareggi e 34 sconfitte nel totale di 76 incontri. Alla vigilia dell’incontro è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Spalletti che ha parlato di come sarà necessario imporre il proprio gioco con qualità e possesso palla. Come per loro la squadra di Mourinho sarà una minaccia lo saranno anche loro per gli azzurri e la squadra che riuscirà a mettere in atto la propria idea di calcio riuscirà a spuntarla. Per quanto riguarda i giocatori che dovrebbero scendere in campo ha sottolineato come non è ancora disponibile Di Lorenzo mentre Fabian Ruiz dovrebbe essere disponibile. Descrivendo Mourinho ha sottolineato: “Di Josè apprezzo le grandi qualità sia tecniche sia la capacità di dire sempre quello che pensa, arrivando a bersaglio. Non l’ho mai ancora battuto e considerato che si avvia a diventare una leggenda, vincere contro di lui può avere tanto significato”. Circa le formazioni che dovremmo vedere scendere in campo da una parte gli azzurri dovrebbero confermare la linea difensiva vista ultimamente con Mario Rui, Koulibaly, Rrahmani e Zanoli; a centrocampo possibile una linea 3 con Zielinski, Lobotka e Fabian Ruiz mentre in avanti con Osimhen dovrebbero esserci Insigne e Lozano. Dall’altra parte i giallorossi potrebbero schierarsi col 3-4-1-2: linea difensiva costituita da Ibanez, Mancini e Smalling, a centrocampo Karsdorp e Zalewski esterni con Cristante e Mkhitaryan interni mentre si Lorenzo Pellegrini potrebbe essere impiegato in una posizione più avanzata a supporto di Zaniolo è Abraham.

Alle ore 21 l’Atalanta affronta il Verona in una gara che ai punti serve maggiormente alla squadra di Gasperini in ritardo di ben 5 punti dalla Lazio, ultimo posto disponibile per l’Europa. É reduce da due sconfitte consecutive come quella in casa con il Napoli e quella con il Sassuolo in trasferta mentre dall’altra parte i gialloblù vogliono riscattare il 2.0 subito a Milano con l’Inter. Circa la probabili formazioni da una parte linea a 3 con Djimsiti, Demiral e Palomino; a centrocampo de Roon dovrebbe essere essere titolare con Pessina nel ruolo di interno mentre le fasce Zappacosta e Hatebeor. In avanti possibile impiego dal primo minuto di Zapata supportato da Malinkovskiy e Muriel per una squadra con grande vocazione offensiva. Per Tudor sembra tutto ok per Barak che dovrebbe prendere posto sulla trequarti insieme a Caprari a supporto di Simeone; in difesa al solito trio formato da Gunter, Ceccherini e Casale mentre a centrocampo Faraoni e Lazovic esterni con Ilic e Tameze interni. Ecco come il tecnico degli scaligeri immagine il match: “Una partita contro una squadra forte, una ‘big’ della Serie A, che da quando ha questo allenatore ha una costanza di rendimento e di prestazioni incredibile. In Europa League contro il Lipsia hanno avuto anche tanta sfortuna, avrebbero meritato di più. Gasperini è un tecnico che, come tutti gli allenatori ‘top’, sa essere di ispirazione per gli altri”.

Andiamo a dare uno sguardo alla Serie B dove si disputa la giornata numero 35 quart’ultima della regular season. In campo tutte e 20 le squadre a partire dalle 12:30 come già anticipato con la sfida tra SPAL e Crotone importante in chiave salvezza in particolare per gli ospiti sempre più all’ultima spiaggia per cercare perlomeno di acciuffare uno spareggio play out. Quindi tra le gare delle ore 15 si spicca quella della Cremonese, secondo in classifica in casa con il Cosenza mentre il Benevento gioca in casa del Pordenone e il Lecce capolista in quella della Reggina con una squadra e non ha più niente da chiedere alla classifica. Alle 18 il Cittadella in casa con l’Alessandria per cercare di rientrare nella corsa play-off dall’altra parte Alessandra per cercare la salvezza diretta. Il Parma sfida Ascoli per cercare di giocarsi le ultime chance di qualificazione in un posto per i play-off mentre il Pisa ospita il Como già salvo. Ma gara dall’esito non scontato visto che i toscani non attraversano certo uno dei migliori momenti della stagione. Gara molto delicata tra Ternana – Frosinone in un duello che sa di ultima spiaggia per gli umbri per cercare di prendere un posto nei play-off. Big match di giornata è Monza-brescia delle 20:30. In campo i biancorossi seconda forza del campionato a due punti a Lecce e rondinelle che seguono a sole due lunghezze. Si giocano importanti posizioni anche per la promozione diretta in Serie A.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 18 APRILE 2022

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Boca Juniors – Lanus 00:00

Banfield – River Plate 02:30

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE

Guangzhou FC (Chn) – Kawasaki (Jpn) 11:00

Daegu (Kor) – Lion City (Sgp) 13:00

Jeonnam (Kor) – Pathum United (Tha) 13:00

Melbourne City (Aus) – United City (Phl) 16:00

Ulsan Hyundai (Kor) – Johor DT (Mys) 16:00

Urawa (Jpn) – Shandong Taishan (Chn) 16:00

Ahal (Tkm) – Foolad (Irn) 19:15

Mumbai City (Ind) – Al-Jazira (Uae) 19:15

Pakhtakor (Uzb) – Al-Duhail (Qat) 19:15

Al Shabab (Sau) – Al Quwa Al Jawiya (Irq) 22:15

Al-Ahli Dubai (Uae) – Al-Gharafa (Qat) 22:15

Sepahan (Irn) – Al-Taawon (Sau) 22:15

AZERBAIJAN FIRST DIVISION

Gabala 2 – Sabah Baku 2 14:00

Neftci Baku 2 – Turan 14:00

SumQayit 2 – Zira 2 14:00

BELGIO COPPA DEL BELGIO

Gent – Anderlecht 15:00

BRASILE SERIE A

Ceara – Botafogo RJ 00:00

BULGARIA PARVA LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Pirin Blagoevgrad – Tsarsko Selo 16:30

Lok. Sofia – Botev Vratsa 19:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Colo Colo – Cobresal 00:00

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Paeek – AEL Limassol 18:00

CIPRO FIRST DIVISION – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

AEK Larnaca – Anorthosis 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

America De Cali – Dep. Cali 01:10

Ind. Medellin – U. Magdalena 03:15

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Herediano – Santos DG 00:00

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Sonderjyske – Aarhus 14:00

Vejle – Nordsjaelland 14:00

DANIMARCA SUPERLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FC Copenhagen – Brondby 16:00

Midtjylland – Aalborg 18:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

LDU Quito – Barcellona SC 01:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Eastern Company – Ismaily 21:30

Misr Elmaqasah – Ghazl El Mahallah 21:30

Pharco – Arab Contractors 21:30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Dire Dawa – Jimma Aba Jifar 14:00

Ethiopia Bunna – Welayta Dicha 17:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

HIFK – Lahti 17:00

Mariehamn – Honka 17:00

VPS – HJK 17:00

GALLES CYMRU PREMIER – GRUPPO RETROCESSIONE

Cardiff Metropolitan – Druids 15:30

Connah’s Q. – Haverfordwest 15:30

Barry – Aberystwyth 18:15

GALLES CYMRU PREMIER – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Caernarfon – Bala Town 15:30

Newtown – TNS 15:30

Penybont – Flint 15:30

GEORGIA CRYSTALBET EROVNULI LIGA

Bolnisi – Torpedo Kutaisi 14:00

Dila Gori – Telavi 17:00

Din. Tbilisi – Samgurali 17:00

Dinamo Batumi – Gagra 19:00

Saburtalo Tbilisi – Loco. Tbilisi 19:00

GRECIA SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Giannina – AEK 17:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Comunicaciones – Santa Lucia 01:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Middlesbrough – Huddersfield 13:30

Barnsley – Peterborough 16:00

Blackburn – Stoke 16:00

Blackpool – Birmingham 16:00

Cardiff – Luton 16:00

Coventry – Bournemouth 16:00

Millwall – Hull 16:00

QPR – Derby 16:00

Reading – Swansea 16:00

Bristol City – Sheffield Utd 18:30

Nottingham – West Brom 21:00

IRAN DIVISION 1

Mes Shahr Babak – Shahin Bushehr 17:30

Vista Toorbin – Qashqai Shiraz 17:45

Astara – Shahrdari Hamedan 18:00

Esteghlal Khuzestan – Rayka Babol 18:00

Pars Janoobi Jam – Saipa 18:00

Shams Azar Qazvin – Machine Sazi 18:00

IRLANDA PREMIER DIVISION

Shelbourne – Bohemians 16:00

UC Dublin – St. Patricks 18:00

Finn Harps – Sligo Rovers 19:00

Shamrock Rovers – Dundalk 20:00

Drogheda – Derry City 20:45

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Klaksvik – 07 Vestur Sorvagur 16:00

Skala Itrottarfelag – HB Torshavn 16:00

B36 Torshavn – Streymur 16:15

Argir – Runavik 17:00

Toftir – Vikingur 17:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

H. Tel Aviv – Netanya 19:00

ITALIA SERIE A

Napoli – Roma 19:00

Atalanta – Verona 21:00

ITALIA SERIE B

Spal – Crotone 12:30

Cremonese – Cosenza 15:00

L.R. Vicenza – Perugia 15:00

Pordenone – Benevento 15:00

Reggina – Lecce 15:00

Cittadella – Alessandria 18:00

Parma – Ascoli 18:00

Pisa – Como 18:00

Ternana – Frosinone 18:00

Monza – Brescia 20:30

MAROCCO BOTOLA PRO

Chabab Mohammedia – Youssoufia Berrechid 00:00

Jeunesse Sportive Soualem – Difaa El Jadidi 00:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Belgio U16 – Messico U16 10:30

Francia U16 – Olanda U16 10:30

Inghilterra U16 – Portogallo U16 13:30

Argentina U16 – Brasile U16 17:30

NORVEGIA ELITESERIEN

Aalesund – Tromsø 18:00

Ham-Kam – Sandefjord 18:00

Haugesund – Strömsgodset 18:00

Jerv – Kristiansund 18:00

Molde – Lilleström 18:00

Odd – Viking 18:00

Sarpsborg 08 – Rosenborg 18:00

Bodo/Glimt – Vålerenga 20:00

OLANDA EERSTE DIVISIE

Jong Utrecht – Den Bosch 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro Porteno – Libertad 00:00

Resistencia – General Caballero JLM 02:15

PERU LIGA 1 – APERTURA

Melgar – Cesar Vallejo 02:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estoril – Braga 21:30

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Rapid Bucarest – Gaz Metan 19:30

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Z. Moravce-Vrable – Michalovce 14:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Mura – Aluminij 17:30

SPAGNA LALIGA

Barcellona – Cadice 21:00

SPAGNA LALIGA2

Girona – R. Sociedad B 19:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Luzern – St. Gallen 14:15

Lausanne – Lugano 16:30

Sion – Basilea 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Galatasaray – Yeni Malatyaspor 19:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Rentistas – Wanderers 01:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Hermanos Colmenares – Caracas 00:15