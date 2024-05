Elenco delle partite previste per oggi, sabato 18 maggio 2024: incroci con vista sull’Europa in Serie A e si disputano i playoff in Serie B e C

Calcio italiano, e non solo, in primo piano in questo sabato 18 maggio. Consueto e ricco palinsesto di sfide per tutti gli amanti di questo sport con due anticipi di Serie A in agenda. Tutto ciò senza dimenticare le gare dei principali campionati europei e dei play off che sono di scena sia in Serie B che in Serie C. Andiamo, dunque, a compiere un’ampia panoramica sulla situazione del calcio italiano per poi rivolgere, come sempre, il nostro sguardo all’estero.

Indice

La nostra analisi parte dalla Serie A. Due i match in programma e validi per la 37esima giornata. In ordine cronologico, alle 18, al Via del Mare si gioca Lecce–Atalanta. Archiviata la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus, i nerazzurri tornano a concentrarsi sul campionato in attesa dell’ultimo atto di Europa League con il Bayer Leverkusen previsto per mercoledì prossimo. Nel mirino degli orobici c’è infatti una qualificazione Champions da conquistare matematicamente. Tre i punti a separare gli orobici dall’ottenimento del pass per la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Un traguardo che potrebbe essere raggiunto già questa sera e con un turno di anticipo considerata la salvezza acquisita dei salentini, senza più obiettivi e pressione in questo finale di stagione. In alternativa ai bergamaschi non resterebbe che sperare in un passo falso della Roma contro il Genoa o che la Lazio non vinca domani a San Siro contro l’Inter scudettata. Solito undici iniziale per il tecnico dei pugliesi Gotti. Confermato in avanti il tandem pesante formato da Krstovic e Piccoli, mentre a centrocampo Ramadani scalpita per fare coppia con Blin. Non arrivano buone notizie dall’infermeria, dall’altra parte, per mister Gasperini, costretto a rinunciare a De Roon per infortunio. Scamacca ritorna a pieno regime dal 1’ e possibile maglia da titolare anche per El Bilal Touré, che può fare rifiatare Lookman. In mezzo al campo Pasalic con Ederson.

In serata poi, alle ore 20.45, luci puntate su Torino-Milan, ‘saturday night’ di questo turno di massima serie. Una sfida quella dell’Olimpico Grande Torino rilevante soprattutto per i padroni di casa, visto il secondo posto in classifica ormai ipotecato dai rossoneri a 180’ dal termine delle ostilità. I granata, grazie ai tre punti guadagnati nell’ultima uscita di Verona, si sono di fatto rilanciati nella corsa ad un piazzamento europeo. Il decimo posto occupato in classifica, con il duo Napoli-Fiorentina a tiro, impone ai piemontesi di provarci fino alla fine per non lasciare nulla di intentato e per acciuffare, magari in extremis, un biglietto di partecipazione per la prossima Conference League. Un solo dubbio di formazione per l’allenatore dei granata Juric: Buongiorno non è al meglio e al suo posto scalda dunque i motori Lovato. Probabile turn over, dall’altro lato, per mister Pioli, che darà spazio a chi finora ha giocato di meno: Kalulu per Calabria, Jovic per Giroud e Okafor per Leao. Maignan, recuperato, partirà dalla panchina.

Scendiamo di categoria. Dopo la gara di ieri tra Palermo e Sampdoria, proseguono i play off in Serie B con Catanzaro e Brescia pronte a sfidarsi al Ceravolo alle 20.30. Novanta o centoventi minuti per stabilire chi volerà in semifinale e sfiderà la Cremonese per proseguire verso il sogno chiamato Serie A: se infatti il risultato sarà in parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i supplementari e, qualora l’equilibrio dovesse persistere, ad accedere al turno successivo sarebbero proprio i calabresi in virtù del quinto posto finale in graduatoria, posizionamento migliore rispetto all’ottava piazza centrata dalle Rondinelle. Statistica curiosa,a tal proposito, quella relativa ai biancazzurri: sedici le presenze totali ai playoff (5 vittorie, altrettanti pareggi e 6 sconfitte) dei lombardi, i quali con questo incontro raggiungeranno il Cittadella come compagine con più gare disputate in questa fase del campionato.

Restando in Italia sarà una giornata molto importante anche per la Serie C, dove tra le 20.30 e le 21 si giocano in simultanea i cinque match di ritorno della prima fase nazionale playoff. In caso di risultato cumulato in parità passerà la miglior classificata, ovvero la testa di serie. Non sono infatti previsti eventuali supplementari e rigori. Il Taranto dovrà ribaltare lo 0-1 incassato tra le mura amiche contro il Vicenza, mentre è ancora più ardua l’impresa del Perugia, costretto a ribaltare lo 0-1 subito contro la Carrarese al Renato Curi. Situazione più agevole per il Benevento, che contro la Triestina al Vigorito potrà anche limitarsi ad un pari, così come Catania e Casertana, impegnate rispettivamente contro Atalanta U23 e Juventus Next Gen.

Nel Campionato Primavera 1 si completa la 34esima ed ultima giornata con quattro incontri: alle ore 11 spazio a Frosinone-Juventus, quindi alle 13 a Empoli-Lazio, Inter-Atalanta e Roma-Bologna.

Parentesi ora principali campionati europei. Partiamo dalla Bundesliga. Si gioca l’ultimo turno del massimo campionato tedesco: nove le sfide in agenda e tutti in contemporanea alle 15.30. Ultimi verdetti da assegnare. Si decide il testa a testa per la seconda posizione tra Bayern Monaco e Stoccarda, con le due formazioni staccate di due lunghezze in classifica e in campo rispettivamente contro Hoffeneim e Borussia Monchengladbach. Riflettori puntati anche in coda: Colonia e Union Berlino si giocano contro Heidenheim e Friburgo la retrocessione diretta in seconda divisione o, nel caso del berlinesi, la salvezza ai danni del Mainz, quest’ultimo impegnato invece in casa del Wolfsburg. Il Bayer Leverkusen punta a chiudere il campionato da imbattuto: c’è solo l’ostacolo Augusta a separare le Aspirine da uno storico traguardo. Werder Brema-Bochum, Borussia Dortmund-Darmstadt ed Eintracht Francoforte-RB Lipsia a chiudere il tutto.

Spostiamoci ora in Liga. Dopo il turno disputato in settimana, abbiamo una sola partita ad inaugurare la 37esima giornata della prima divisione spagnola ovvero il match da centro classifica tra Alaves e Getafe.

Spazio, poi, anche all’Eerste Divisie, la serie cadetta olandese. Proseguono i quarti di finale dei play off promozione con le gare di ritorno Dordrecht-FC Emmen alle 16.30 e Den Haag-De Graafschap alle 20: 2-2 il punteggio parziale della prima partita, 3-2 per i padroni di casa quello della seconda.

Nella notte e in tarda serata, per concludere la rassegna, va inoltre in scena un ricco programma di gare in Sud e Nord America. Si scende in campo in MLS, in Perù, in Paraguay, Brasile, e soprattutto in Liga Profesional Argentina, con Independiente Rivadavia-Godoy Cruz e River Plate-Belgrano in programma rispettivamente alle 20.30 e 23.00 italiane, oltre che in diversi campionati panamericani.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

18.00

20.45

PLAYOFF SERIE B

20.30

PLAYOFF SERIE C

20.30

21.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 18 maggio 2024

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Esperance Tunis – Al Ahly 21:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Hazem – Al Riyadh 18:20

Al-Taawon – Al Shabab 18:20

Al Ahli SC – Abha 20:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Ind. Rivadavia – Godoy Cruz 20:30

River Plate – Belgrano 23:00

AUSTRALIA A-LEAGUE – PLAY OFF

Wellington Phoenix – Melbourne Victory 08:30

Central Coast Mariners – Sydney FC 11:45

AUSTRALIA E OCEANIA OFC CHAMPIONS LEAGUE

Hekari United (Pap) – Rewa (Fij) 00:00

Auckland City (Nzl) – Solomon Warriors (Sol) 03:00

Vaivase-Tai (Sam) – Ifira Black Bird (Van) 03:00

Magenta (Nca) – Pirae (Tah) 06:00

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Altach – A. Lustenau 17:00

BW Linz – Austria Vienna 17:00

Wolfsberger – Tirol 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Westerlo – KV Mechelen 18:15

St. Liege – Gent 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Naftan – Dnepr Mogilev 15:00

FC Minsk – Vitebsk 17:00

Gomel – Zhodino 20:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Blooming – SA Bulo Bulo 02:00

GV San Jose – Independiente 21:00

Nacional Potosi – Santa Cruz 23:30

BULGARIA PARVA LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CSKA Sofia – Krumovgrad 16:45

Lok. Plovdiv – Levski 19:15

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Pacific FC – Atl. Ottawa 04:00

Forge – Vancouver FC 22:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton – Copiapo 18:30

Cobreloa – Deportes Iquique 21:00

U. De Chile – U. Catolica 23:30

CINA SUPER LEAGUE

Qingdao West Coast – Shanghai Port 13:35

CROAZIA HNL

Rudes – Lok. Zagreb 17:00

Slaven Belupo – Din. Zagabria 19:10

DANIMARCA 1ST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Horsens – B.93 17:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Dep. Cuenca – Imbabura 02:00

Libertad – El Nacional 20:00

Emelec – Macara 22:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Brema – Bochum 15:30

Dortmund – Darmstadt 15:30

Francoforte – RB Lipsia 15:30

Heidenheim – Colonia 15:30

Hoffenheim – Bayern 15:30

Leverkusen – Augusta 15:30

Stoccarda – Monchengladbach 15:30

Union Berlino – Friburgo 15:30

Wolfsburg – Magonza 15:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Avispa Fukuoka – C-Osaka 09:00

Sagan Tosu – Nagoya 12:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Frosinone U19 – Juventus U19 11:00

Empoli U19 – Lazio U19 13:00

Inter U19 – Atalanta U19 13:00

Roma U19 – Bologna U19 13:00

ITALIA PRIMAVERA 2 – PLAY OFF PROMOZIONE

Benevento U19 – AlbinoLeffe U19 11:00

Napoli U19 – Udinese U19 14:00

Parma U19 – Ascoli U19 15:00

Venezia U19 – Pisa U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2 – PLAY OUT

Alessandria U19 – Crotone U19 10:30

ITALIA SERIE A

Lecce – Atalanta 18:00

Torino – Milan 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Milan D – Sampdoria D 18:00

ITALIA SERIE A FEMMINILE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Sassuolo D – Juventus D 15:00

ITALIA SERIE B – PLAY OFF

Catanzaro – Brescia 20:30

ITALIA SERIE C – PLAY OFF PROMOZIONE

Benevento – Triestina 20:30

Carrarese – Perugia 20:30

Casertana – Juventus U23 20:30

Catania – Atalanta U23 20:30

L.R. Vicenza – Taranto 21:00

KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Atyrau – FC Astana 14:00

Aktobe – Ordabasy 16:00

Kaisar – Zhenis 18:00

LITUANIA A LYGA

Transinvest – Siauliai FA 15:00

FK Panevezys – Hegelmann 17:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Bregalnica – Sileks 17:00

Brera Strumica – Makedonija GP 17:00

Rabotnicki – Shkendija 17:00

Struga – Shkupi 17:00

Vardar – Tikves 17:00

Voska Sport – KF Gostivar 17:00

OLANDA EREDIVISIE – PLAY OFF RETROCESSIONE

Dordrecht – FC Emmen 16:30

Den Haag – De Graafschap 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Nacional Asuncion – 2 de Mayo 02:00

Olimpia Asuncion – Guarani 21:00

Tacuary – Libertad 23:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Sporting Cristal – Union Comercio 22:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Korona – Ruch 15:00

Slask – Radomiak Radom 17:30

Piast – Jagiellonia 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca – Guimaraes 16:30

Boavista – Vizela 16:30

Estrela – Gil Vicente 16:30

Farense – Portimonense 16:30

Moreirense – Estoril 19:00

Sporting – Chaves 19:00

Braga – FC Porto 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Mlada Boleslav – Sparta Praga 17:00

Plzen – Ostrava 17:00

Slovacko – Slavia Praga 17:00

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CFR Cluj – Farul Constanta 20:00

Univ. Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Din. Mosca – Samara 13:00

Lok. Mosca – F. Voronezh 15:30

Sochi – Krasnodar 18:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE – PLAY OFF

Murata – Tre Penne 20:45

SCOZIA CHAMPIONSHIP – SPAREGGIO

Inverness – Hamilton 18:30

SCOZIA PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Celtic – St. Mirren 13:30

Dundee FC – Kilmarnock 13:30

Hearts – Rangers 13:30

SERBIA SUPER LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

IMT Novi Beograd – Vozdovac 16:00

Radnicki Nis – Javor 16:00

Zeleznicar Pancevo – Novi Pazar 16:00

Radnik – Sp. Subotica 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Aluminij – Domzale 15:00

Mura – Rogaska 15:00

Radomlje – Celje 15:00

SPAGNA LALIGA

Alaves – Getafe 21:00

SPAGNA LALIGA2

Andorra – Burgos CF 14:00

Huesca – Racing Santander 16:15

Leganes – Gijon 16:15

Eldense – Levante 21:00

Tenerife – Amorebieta 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Daejeon – Incheon 09:30

Gimcheon Sangmu – Jeju 12:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Cape Town City – Richards Bay 15:00

Golden Arrows – Cape Town Spurs 15:00

Kaizer Chiefs – Polokwane 15:00

Royal AM – Chippa United 15:00

Sekhukhune – AmaZulu 15:00

Stellenbosch – Mamelodi 15:00

Supersport – Swallows 15:00

TS Galaxy – Orlando 15:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Grasshoppers – Basilea 18:00

Lausanne Ouchy – Lausanne 18:00

Yverdon – Luzern 18:00

TURCHIA SUPER LIG

Ankaragucu – Pendikspor 18:00

Basaksehir – Trabzonspor 18:00

Besiktas – Hatayspor 18:00

Gaziantep – Karagumruk 18:00

Kayserispor – Konyaspor 18:00

Rizespor – Kasimpasa 18:00

Samsunspor – Alanyaspor 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dyn. Kyiv – Kryvbas 14:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Fenix – Progreso 17:30

River Plate – Rampla Juniors 20:00

Defensor Sp. – Penarol 23:00

USA MLS

Nashville SC – Atlanta Utd 19:45

USA USL CHAMPIONSHIP

Colorado Springs – Rhode Island 03:00

El Paso – Memphis 03:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA – QUADRANGOLARE

La Guaira – Inter de Barinas 22:00